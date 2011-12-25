Araştırmacılar kendi kendine elektronik parçaları tamir edebilen polimerler üzerinde çalışıyor

Elektronik cihazların gittikçe daha çok yer almaya başladığı gündelik hayatımızda başımıza gelebilecek en kötü olay kırılma veya çatlama gibi teknik servis gerektiren kazalardır. Bu kazalar sonucunda ya uzun süre tamir edilmesi beklenir veya yenisi satın alınır. Bu da elektronik atık seviyesinin artması demektir.





Illionis Üniversitesi bilim adamları tüketicilerin bu sıkıntısını tamamen giderecek yeni bir icat üzerinde çalışıyor. Çalışma kapsamında bilim adamları bir yonga içerisindeki altın bir devre üzerine kendini tamir eden polimerler yerleştirdi. Devrede bir kırılma meydana geldiğinde sadece milisaniyeler içerisinde mikrokapsüllerden akan sıvı metal kırığı doldurdu ve yüzde 99 oranında tamirat sağlandı. Devre eskisi gibi çalışmaya devam etti.





Bu polimerler sadece hasar gören kısma uygulandığı için nokta tamirat yapılabiliyor. Birden fazla katmana sahip devrelerde bu tür tamiratlar imkansız olduğu için polimer çözümü cihazın tamamen çöpe gitmesinin önüne geçiyor. Ayrıca cihazların daha uzun kullanımına sebep olduğu için elektronik atık seviyesini de artırmamış oluyor.





Bunun yanında uçak gibi devasa makinelerin hizmet götürdükleri noktalarda veya hizmet götürme esnasında meydana gelebilecek zararlar da bu sayede yerinde telafi edilebilecek. Kendi kendini tamir edebilen sistemler son dönemlerde farklı araştırma merkezleri tarafından geliştiriliyor ve deneme amaçlı kullanılıyor. Bu icat en lokal sonuç vereni denebilir.





Bilim adamları bu icatlarını Advanced Materials adlı bilim dergisinde paylaştı. Fakat araştırmanın ne zaman ticari olarak gündelik hayatta uygulanabileceği hakkında bir açıklama yapılmadı.