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Araştırmacılar kendi kendine elektronik parçaları tamir edebilen polimerler üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektronik cihazların gittikçe daha çok yer almaya başladığı gündelik hayatımızda başımıza gelebilecek en kötü olay kırılma veya çatlama gibi teknik servis gerektiren kazalardır. Bu kazalar sonucunda ya uzun süre tamir edilmesi beklenir veya yenisi satın alınır. Bu da elektronik atık seviyesinin artması demektir.

Illionis Üniversitesi bilim adamları tüketicilerin bu sıkıntısını tamamen giderecek yeni bir icat üzerinde çalışıyor. Çalışma kapsamında bilim adamları bir yonga içerisindeki altın bir devre üzerine kendini tamir eden polimerler yerleştirdi. Devrede bir kırılma meydana geldiğinde sadece milisaniyeler içerisinde mikrokapsüllerden akan sıvı metal kırığı doldurdu ve yüzde 99 oranında tamirat sağlandı. Devre eskisi gibi çalışmaya devam etti.

Bu polimerler sadece hasar gören kısma uygulandığı için nokta tamirat yapılabiliyor. Birden fazla katmana sahip devrelerde bu tür tamiratlar imkansız olduğu için polimer çözümü cihazın tamamen çöpe gitmesinin önüne geçiyor. Ayrıca cihazların daha uzun kullanımına sebep olduğu için elektronik atık seviyesini de artırmamış oluyor.

Bunun yanında uçak gibi devasa makinelerin hizmet götürdükleri noktalarda veya hizmet götürme esnasında meydana gelebilecek zararlar da bu sayede yerinde telafi edilebilecek. Kendi kendini tamir edebilen sistemler son dönemlerde farklı araştırma merkezleri tarafından geliştiriliyor ve deneme amaçlı kullanılıyor. Bu icat en lokal sonuç vereni denebilir. 

Bilim adamları bu icatlarını Advanced Materials adlı bilim dergisinde paylaştı. Fakat araştırmanın ne zaman ticari olarak gündelik hayatta uygulanabileceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

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halitozbasli 7 yıl
Titreşim,ani ısınma ve ani soğuma gibi koşullara maruz kalan uçak ve uzay sanayinde çok işe yarayacak bir buluş. Bir de cep telefonları tabi...
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Frank Lapidus 7 yıl
daha çok zamanı var tam oturması için
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sertacarslan 7 yıl
Normalin üzerinde zorluktaki ortamlarda (ısınma-soğuma, basınç vs. ortamlarında) işlem gören yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılabilecek bir teknoloji gibi geldi bana. Bu tür ortamlarda ne kadar kaliteli malzeme kullanırsanız kullanın, metal yorgunluğunun önüne geçemiyorsunuz bir noktadan sonra. Uçaklarda, uydularda, baz istasyonlarında falan mutlaka kullanılması gereken çok güzel bir gelişme.
Ama bu teknoloji benim anakartımın maliyetini üçe katlayacaksa (hiç şaşırmam) ben istemem arkadaş :)
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kelaynak33 7 yıl
Yapılabilirse çok güzel olur gerçekten.
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veyselkoyuncu 7 yıl
msi bazı anakartlarında buna benzer bir teknoloji uzun süredir kullanılıyor bildiğim kadarıyla. umarım tüm cihazlarda uygulanabilir.
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alpa07 7 yıl
Güzel bir gelişme
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artenis 7 yıl
Elektronik olarak emir verilen moleküllerin verilen emir doğrultusunda malzemeye kendi kendine dönüşecekleri çalışmalar var yıllardır, yani bir plastiğe diyelim iphone 4 kasası ol emri gibi, uçuk görünsede çalışılıyor bayadır üstünde,

İlgiç Bir örnek aklıma geldi, o da olurmu canım diyenlere , 1960 ların sonunda kalemle dokunmatik ekran vardı ve 70 lerde katı modelleme geldi 3D ;)
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draguh 7 yıl
Güzel gelişme.
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berkxy 7 yıl
forumda kartlarını fırınlayan arkadaşlar var
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alito 7 yıl berkxy
berkxy

forumda kartlarını fırınlayan arkadaşlar var

geçende 8800 gt model bir kartı fırınladım. tekrar çalışmaya başladı yaklaşık 3 haftadır sorunsuz kullanıyor arkadaş
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