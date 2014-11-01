Araştırmacılar radyo dalgaları ile bilgisayar hackledi





Teknolojinin gelişmesi ile elektronik cihazlarda çok daha karmaşık iletişim ve enerji sistemleri kullanılmaya başlandı. Ancak bu karmaşıklığın giderek artması güvenlik boşluklarının doğmasına da sebep oluyor.





İsrail Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları tamamen izole ve internete bağlı olmadan çalışan bir bilgisayarı FM radyo dalgaları kullanarak keylogger işlemi gerçekleştirmeyi başardı.





Araştırmacılar bilgisayara yükledikleri AirHopper adı bir programcık ile ekrana erişim hakkı kazanıyor ve ekrandaki hareketleri FM radyo dalgaları olarak yaymaya başlıyor. Bu program radyo dalgaları içerisinde klavye vuruşlarını yayımlıyor. Akıllı telefonlardaki uyumlu bir program da bu dalgaları alarak tuş sıralamasını gerçek zamanlı kaydedebiliyor. Böylece şifre gibi hassas bilgiler elde edilebiliyor.





Air Gap olarak adlandırılan bu yöntem aslında PC hoparlörleri veya internet bağlantısı üzerinden kullanılıyordu. Ancak bu kez ne bilgisayar ne de akıllı telefon internete bağlı olmadan aktarım gerçekleştirebildi.





Yöntem en fazla 7 metrelik bir mesafede çalışıyor ve saniyede 60 Byte boyutlarında veriler aktarıyor. Ancak bu bile önemli bilgileri çalabilmek için yeterli oluyor. Örneğin bir odaya girerken akıllı telefonları dışarıda bıraktırsanız bile hackerlar bilgsayara bu programı kurarak veri aktarımı sağlayabilir. Araştırmacılar yöntemin detaylarını gelecek yıl ki zararlı yazılım konferanslarında açıklanacak.

http://cyber.bgu.ac.il/content/how-leak-sensitive-data-isolated-computer-air-gap-near-mobile-phone-airhopper