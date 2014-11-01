Araştırmacılar radyo dalgaları ile bilgisayar hackledi

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Teknolojinin gelişmesi ile elektronik cihazlarda çok daha karmaşık iletişim ve enerji sistemleri kullanılmaya başlandı. Ancak bu karmaşıklığın giderek artması güvenlik boşluklarının doğmasına da sebep oluyor.
İsrail Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları tamamen izole ve internete bağlı olmadan çalışan bir bilgisayarı FM radyo dalgaları kullanarak keylogger işlemi gerçekleştirmeyi başardı.
Araştırmacılar bilgisayara yükledikleri AirHopper adı bir programcık ile ekrana erişim hakkı kazanıyor ve ekrandaki hareketleri FM radyo dalgaları olarak yaymaya başlıyor. Bu program radyo dalgaları içerisinde klavye vuruşlarını yayımlıyor. Akıllı telefonlardaki uyumlu bir program da bu dalgaları alarak tuş sıralamasını gerçek zamanlı kaydedebiliyor. Böylece şifre gibi hassas bilgiler elde edilebiliyor.
Air Gap olarak adlandırılan bu yöntem aslında PC hoparlörleri veya internet bağlantısı üzerinden kullanılıyordu. Ancak bu kez ne bilgisayar ne de akıllı telefon internete bağlı olmadan aktarım gerçekleştirebildi.
Yöntem en fazla 7 metrelik bir mesafede çalışıyor ve saniyede 60 Byte boyutlarında veriler aktarıyor. Ancak bu bile önemli bilgileri çalabilmek için yeterli oluyor. Örneğin bir odaya girerken akıllı telefonları dışarıda bıraktırsanız bile hackerlar bilgsayara bu programı kurarak veri aktarımı sağlayabilir. Araştırmacılar yöntemin detaylarını gelecek yıl ki zararlı yazılım konferanslarında açıklanacak.
Kaynak:http://cyber.bgu.ac.il/content/how-leak-sensitive-data-isolated-computer-air-gap-near-mobile-phone-airhopper
http://cyber.bgu.ac.il/content/how-leak-sensitive-data-isolated-computer-air-gap-near-mobile-phone-airhopper Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ilginç bilgi daha vereyim. Kullandığımız tasarruflu ampullerle ortamdaki konuşma sesleri de etkileşime giriyor. Uygun bir ekipmanla ışıktaki değişimi ölçerek ortam dinlemesi yapabilirsiniz.
Tasarruflu ampüllerden öte çevremizdeki herşey ses dalgasını emip hapsediyor diye bir bilgi daha vardı. Öyle bir zaman gelecek ki, oturduğun odada konuştuklarını bir cihaz sayesinde odanın duvarlarına tutarak orlarda saklı ses dalgalarını dinleyebilmemize olanak sağlayacak imiş..
siz bilgisayarda calisan programi muhtmelen ki en az 0.6ghz yani 600milyon vurus hizinda, bunu saniye 100 milyon vurus hizindaki fm ile takip edemezsiniz.
kaldi ki o an bilgisayar icinde donen islemler disarisi icin birsey ifade etmez cunku o sayilar siz belli degiskenlerin yerini bilmezseniz .
BU HABERIN ESPIRISI SU. BIZ ISLEMCILERINIZE RADYO VERICI GPS FALAN YERLESTIRDIK • CALISTIRDIGINIZ PROGRAMLARIN NE IS YAPTIGINI YAPAY ZEKAYLA FALAN ANLIYORUZ. SIZ INTERNETE BAGLANMASANIZ DA BIZE VERILERINIZ AKIYOR.ISTEDIGIMIZ FONKSIYONU UZAKTAN CALISTIRABILIYORUZ. RADYO VE TELEVIZYON DA BOYLE CALISMIYOR MU? ARADA KABLO YOK AMA FULL HD IZLIYORUZ.adamlar resimden bile ortamin sesini duyuyor.
bunun adı bu. Zaten yıllardır bu iş vardı yenimi su yüzüne çıktı sanki.
İsrailliler bundan daha iyi tekniklerle tasmasını elinde tuttuğu hayvanının tüm gizli bilgilerini çalıyor teknoloji casusluğu dahil.