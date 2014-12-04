Araştırmacılar yeniden yazılabilir kağıt icat etti





Yazı yazmak için kullandığımız her kağıt parçasının ormanlarının yok olmasının en büyük sebeplerinden birisi olduğunu herkes biliyor ve bu yönde pek çok kampanya veya çalışma yapılıyor. Ancak gerçek şu ki kağıda olan ihtiyaç hiç bir zaman bitmeyecek ve eğer gerekli tedbirler alınmazsa ormanlar yok olacak. Bu yönde yapılan çalışmalardan birisi Kaliforniya Üniversitesi'ne ait.





Üniversitenin Yadong Yin adlı kimya araştırmacısı liderliğindeki ekibi defalarca üzerine yazılabilen bir kağıt türü icat etti. Tabi bu biraz mecazi anlamda kullanılmış zira bu katman plastik veya cam film üzerine entegre edilerek kullanılıyor.





Araştırmacılar redox adını verdikleri ve renk değiştiren kimyasallardan oluşan bir zar yapısı geliştirmiş. Bu zar yapısı üzerinde istenen yazı yazıldıktan sonra ultraviyole ışınlarla zar bir nevi bozuluyor ve sadece yazılan metin dışındaki alanın rengini kaybetmesi sağlanıyor. Böylece yazı ortaya çıkıyor. Yazılar okunabilirliğini kaybetmeden 3 gün katman üzerinde kalabiliyor. Yazı silinmek istenirse yaklaşık olarak 115 derece ısıda kağıdı 10 dakika tutmak yeterli oluyor. Araştırmacılar bu sayede zar alanına herhangi bir görüntü kaybı olmadan 20 kere yazı yazılabileceğini belirtiyor.





Projede yeni hedef ise 100 kere yazılabilen ve günlerce okunur şekilde kalabilen katmanlar geliştirmek. Bildiğimiz kağıt üzerine uygulanabilecek katmanlar da bu hedef içerisinde yer alıyor. Ayrıca ekip bu kağıtların maliyetlerinin de azaltılmasına çalışılıyor. Bu şekilde yaygın kullanım imkanı da doğmuş olacak. Kağıtların yazılabilmesi için elbette özel sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor.





Kitapçıdan standart bir kitap alarak okumak yerine bu tarz plastik fimlerden oluşan kitaplar okumak ne derece benimsenir bilinmez ancak ormanları kurtarmak söz konusu olduğu için herkesin e-kitap, e-kağıt veya yeniden yazılabilir kağıt gibi bu tür girişimlere destek olması şart.

http://www.universityofcalifornia.edu/news/chemists-fabricate-novel-rewritable-paper