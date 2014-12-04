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Araştırmacılar yeniden yazılabilir kağıt icat etti

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar yeniden yazılabilir kağıt icat etti

Yazı yazmak için kullandığımız her kağıt parçasının ormanlarının yok olmasının en büyük sebeplerinden birisi olduğunu herkes biliyor ve bu yönde pek çok kampanya veya çalışma yapılıyor. Ancak gerçek şu ki kağıda olan ihtiyaç hiç bir zaman bitmeyecek ve eğer gerekli tedbirler alınmazsa ormanlar yok olacak. Bu yönde yapılan çalışmalardan birisi Kaliforniya Üniversitesi'ne ait.

Üniversitenin Yadong Yin adlı kimya araştırmacısı liderliğindeki ekibi defalarca üzerine yazılabilen bir kağıt türü icat etti. Tabi bu biraz mecazi anlamda kullanılmış zira bu katman plastik veya cam film üzerine entegre edilerek kullanılıyor. 

Araştırmacılar redox adını verdikleri ve renk değiştiren kimyasallardan oluşan bir zar yapısı geliştirmiş. Bu zar yapısı üzerinde istenen yazı yazıldıktan sonra ultraviyole ışınlarla zar bir nevi bozuluyor ve sadece yazılan metin dışındaki alanın rengini kaybetmesi sağlanıyor. Böylece yazı ortaya çıkıyor. Yazılar okunabilirliğini kaybetmeden 3 gün katman üzerinde kalabiliyor. Yazı silinmek istenirse yaklaşık olarak 115 derece ısıda kağıdı 10 dakika tutmak yeterli oluyor. Araştırmacılar bu sayede zar alanına herhangi bir görüntü kaybı olmadan 20 kere yazı yazılabileceğini belirtiyor. 

Projede yeni hedef ise 100 kere yazılabilen ve günlerce okunur şekilde kalabilen katmanlar geliştirmek. Bildiğimiz kağıt üzerine uygulanabilecek katmanlar da bu hedef içerisinde yer alıyor. Ayrıca ekip bu kağıtların maliyetlerinin de azaltılmasına çalışılıyor. Bu şekilde yaygın kullanım imkanı da doğmuş olacak. Kağıtların yazılabilmesi için elbette özel sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. 

Kitapçıdan standart bir kitap alarak okumak yerine bu tarz plastik fimlerden oluşan kitaplar okumak ne derece benimsenir bilinmez ancak ormanları kurtarmak söz konusu olduğu için herkesin e-kitap, e-kağıt veya yeniden yazılabilir kağıt gibi bu tür girişimlere destek olması şart.  

http://www.universityofcalifornia.edu/news/chemists-fabricate-novel-rewritable-paper Yorum Yaz
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ø 4 yıl
Araştırmacılar bu kadar imkan ve iletişimin olduğu dünyada çok basit şeyler icat ediyorlar.
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DeepNote 4 yıl
Yahu kardeşim 115 derecede ısıttıktan sonra ne anladım ben bu sevişmeden. O ısıyı üretmek için yine doğaya emisyon salınımı yapmamız gerekiyor. Hidro santral dışında - ki onların da doğaya ne kadar zarar verdiği malum- diğer enerji üretim süreçleri doğanın canına okuyor
Karbondioksiti sönümlemek için milyarlarca ağaç dikmemiz gerekiyor hali hazırda.
Sözün özü bu teknoloji hoş ama geliştirilmeye muhtaç
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DeepNote 4 yıl
Yahu kardeşim 115 derecede ısıttıktan sonra ne anladım ben bu sevişmeden. O ısıyı üretmek için yine doğaya emisyon salınımı yapmamız gerekiyor. Hidro santral dışında - ki onların da doğaya ne kadar zarar verdiği malum- diğer enerji üretim süreçleri doğanın canına okuyor
Karbondioksiti sönümlemek için milyarlarca ağaç dikmemiz gerekiyor hali hazırda.
Sözün özü bu teknoloji hoş ama geliştirilmeye muhtaç
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
115 derecede ısıtmak biraz işi yokuşa sürdürmüş.
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MonitörKertenkelesi 4 yıl
E tabletler de aynı işi görüyor ben anlamadım bu haberdeki önceliği. Yeni döküman aç yaz, sonra sil yeniden yaz, hem kitap kadar da ince. Burada bahsedilen de kağıt değil cam veya plastik film deniyor e o tablet işte:))
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