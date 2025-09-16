Google’ın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google’ın ana şirketi Alphabet, kısa bir süre önce şirket tarihinde önemli bir eşiği aştı. Şirket, yapay zekaya yönelik yenilenen iyimserlik ve olumlu antitröst kararları sayesinde piyasa değerini ilk kez 3 trilyon dolara çıkardı. Bu sayede “3 trilyon” kulübünün dördüncü üyesi oldu.

Kulüp büyüyor

Daha önce sadece Nvidia, Microsoft ve Apple 3 trilyon dolarlık değere ulaşmayı başarmıştı. Alphabet’in piyasaya değeri bu içerik yazıldığı sırada 3,04 trilyon dolardı. 3 trilyon dolarlık piyasa değerine Google’ın halka arzının üzerinden yaklaşık 20 yıl, Alphabet’in bir holding şirketi olarak kurulmasının üzerinden ise 10 yıl geçmişken ulaşıldı.

Alphabet’in yükselişindeki en büyük etken ise Eylül başında açıklanan antitröst kararı oldu. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda bırakılmasını istemişti ve geçen yıl bir mahkeme, şirketin arama ve ilgili reklam alanlarında yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit etmişti. Ancak mahkemede önerilen bölünme ve satış zorlaması kabul edilmedi.

Alphabet hisseleri, Pazartesi günkü yükselişiyle birlikte bu yıl %32’den fazla değer kazandı. Bu performans, “Magnificent 7” olarak anılan teknoloji devleri arasında en yüksek artış olarak öne çıkarken S&P 500 endeksinin %12,5’lik kazancını geride bıraktı. Öte yandan Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple dörtlüsünden sadece Apple’ın hisseleri yıl başına göre azaldı.

Halihazırda piyasa değerine göre ilk 5 şirketin sıralaması şu şekilde:

Nvidia: 4.32 trilyon dolar Microsoft: 3.83 trilyon dolar Apple: 3.51 trilyon dolar Alphabet (Google): 3.04 trilyon dolar Amazon: 2.47 trilyon dolar

