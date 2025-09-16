Giriş
    Google’ın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı

    Alphabet, yapay zekadaki yükseliş ve olumlu antitröst kararıyla piyasa değerini ilk kez 3 trilyon dolara çıkardı. Teknoloji devi böylelikle Nvidia, Microsoft ve Apple’ın arasına katıldı.

    Google’ın piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı Tam Boyutta Gör
    Google’ın ana şirketi Alphabet, kısa bir süre önce şirket tarihinde önemli bir eşiği aştı. Şirket, yapay zekaya yönelik yenilenen iyimserlik ve olumlu antitröst kararları sayesinde piyasa değerini ilk kez 3 trilyon dolara çıkardı. Bu sayede “3 trilyon” kulübünün dördüncü üyesi oldu.

    Kulüp büyüyor

    Daha önce sadece Nvidia, Microsoft ve Apple 3 trilyon dolarlık değere ulaşmayı başarmıştı. Alphabet’in piyasaya değeri bu içerik yazıldığı sırada 3,04 trilyon dolardı. 3 trilyon dolarlık piyasa değerine Google’ın halka arzının üzerinden yaklaşık 20 yıl, Alphabet’in bir holding şirketi olarak kurulmasının üzerinden ise 10 yıl geçmişken ulaşıldı.

    Alphabet’in yükselişindeki en büyük etken ise Eylül başında açıklanan antitröst kararı oldu. ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda bırakılmasını istemişti ve geçen yıl bir mahkeme, şirketin arama ve ilgili reklam alanlarında yasadışı bir tekel oluşturduğunu tespit etmişti. Ancak mahkemede önerilen bölünme ve satış zorlaması kabul edilmedi.

    Alphabet hisseleri, Pazartesi günkü yükselişiyle birlikte bu yıl %32’den fazla değer kazandı. Bu performans, “Magnificent 7” olarak anılan teknoloji devleri arasında en yüksek artış olarak öne çıkarken S&P 500 endeksinin %12,5’lik kazancını geride bıraktı. Öte yandan Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Apple dörtlüsünden sadece Apple’ın hisseleri yıl başına göre azaldı.

    Halihazırda piyasa değerine göre ilk 5 şirketin sıralaması şu şekilde:

    1. Nvidia: 4.32 trilyon dolar
    2. Microsoft: 3.83 trilyon dolar
    3. Apple: 3.51 trilyon dolar
    4. Alphabet (Google): 3.04 trilyon dolar
    5. Amazon: 2.47 trilyon dolar
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

