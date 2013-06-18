Araştırmacılardan artırılmış ders geri bildirim sistemi: ALFs

Büyük sınıflarda öğretmenlere soru sormak ya da anlatılan konuyu anlamadığını belirtmek çoğu zaman sorun oluşturan bir durumdur. Ders bölünür, bazı çekingen kişiler istedikleri soruları soramazlar. Bu sorunu çözmek için İspanyol araştırmacılar (Universidad Carlos III de Madrid) tarafından geliştirilen Artırılmış Ders Geri Bildirim Sistemi (ALFs), dersi anlatan kişiye birçok yararlı bilgi sağlayabiliyor.

Öğretmenin taktığı artırılmış gerçeklik gözlüğü ve öğrencilerin elindeki akıllı telefonlar üzerinden kullanılan ALFs sistemi, ortak bir sunucu temelinde çalışıyor. Öğrenciler ellerinde yer alan telefon ile anlatılan konuyu anlayıp anlamadıklarını ya da varsa sorularını belirtebiliyorlar. Daha sonra bildirimde bulunan öğrencilerin üzerinde konuya göre bir görsel oluşuyor ve dersi anlatan öğretmen de gözlük sayesinde görebildiği bu bildirimler üzerinden, duruma uygun davranış gösterebiliyor ya da söz hakkı verebiliyor.

Yapılan denemelerde oldukça başarılı sonuçlar alındığı söylenen, zaman açısından büyük tasarruf sağladığı belirtilen ve geleceğin eğitim sistemi olarak tanıtılan Artırılmış Ders Geri Bildirim Sistemi (ALFs) hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.









http://www.engadget.com/2013/06/17/spanish-augmented-reality-smart-glasses-education/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget