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Araştırmacılardan artırılmış ders geri bildirim sistemi: ALFs

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Araştırmacılardan artırılmış ders geri bildirim sistemi: ALFs
Büyük sınıflarda öğretmenlere soru sormak ya da anlatılan konuyu anlamadığını belirtmek çoğu zaman sorun oluşturan bir durumdur. Ders bölünür, bazı çekingen kişiler istedikleri soruları soramazlar. Bu sorunu çözmek için İspanyol araştırmacılar (Universidad Carlos III de Madrid) tarafından geliştirilen Artırılmış Ders Geri Bildirim Sistemi (ALFs), dersi anlatan kişiye birçok yararlı bilgi sağlayabiliyor.
Öğretmenin taktığı artırılmış gerçeklik gözlüğü ve öğrencilerin elindeki akıllı telefonlar üzerinden kullanılan ALFs sistemi, ortak bir sunucu temelinde çalışıyor. Öğrenciler ellerinde yer alan telefon ile anlatılan konuyu anlayıp anlamadıklarını ya da varsa sorularını belirtebiliyorlar. Daha sonra bildirimde bulunan öğrencilerin üzerinde konuya göre bir görsel oluşuyor ve dersi anlatan öğretmen de gözlük sayesinde görebildiği bu bildirimler üzerinden, duruma uygun davranış gösterebiliyor ya da söz hakkı verebiliyor.
Yapılan denemelerde oldukça başarılı sonuçlar alındığı söylenen, zaman açısından büyük tasarruf sağladığı belirtilen ve geleceğin eğitim sistemi olarak tanıtılan Artırılmış Ders Geri Bildirim Sistemi (ALFs) hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 



http://www.engadget.com/2013/06/17/spanish-augmented-reality-smart-glasses-education/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
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fatihcanery 6 yıl
ben öğretmenim,bu alet aşırı derece gereksiz.açıklamalarını da yazarım ama uzun sürer gerek yok
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bratishka 6 yıl
dersi ağlatmak. Pek güzel





edit: anlamayanlara açıklama. "dersi ağlatmak" tamlama mıdır neyse o güzel. Çoğu öğretmenin yaptığı bu. Yazım yanlışı değil dalga geçtiğim.
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Derin Millet 6 yıl
İyi hoca öğrenciyi gözünden tanır. Şöyle bir bakıp sizin şu an nerelere gidip geldiğinizi hemen anlar.
Adam zaten gözlük takmaktan yorgun, teknolojiyi abartacağız diye kaba saba gereksiz aletle zora koşmak ayıp oluyor.
Öğrenci de dersi dinlemeyi bırakıp ruh halini sürekli cebe kaydetmekle meşgul olacaksa işimiz iş!
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