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Tam Boyutta Gör Google, arttırılmış/genişletilmiş gerçeklik başlıkları için geliştirdiği yeni işletim sistemi Android XR'ı tanıttı. Şirket, yeni işletim sistemiyle çalışan bir cihaz tanıtmasa da, Samsung ve Qualcomm ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Geçmişte Google Glass, Daydraem ve Google CardBoard gibi ürünlerle denemeler yapan ancak başarısız olan Google, Android XR ile çok daha iddialı görünüyor. Şirket, yeni sistemi için geliştiriciler ve cihaz üreticileriyle birlikte çalışarak canlı bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Kod adı Project Moohan olan ve Samsung tarafından üretilen ilk cihazın önümüzdeki sene piyasaya çıkacağı açıklandı

Gemini ile entegre olacak

Apple'ın Vision Pro'su gibi sanal gerçeklik ve gerçek dünyayı harmanlayan işletim sistemi, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ile derin entegrasyona sahip olacak ve asistanla konuşarak cihazı kontrol etmek ve çevrede görünenler hakkında sorular sormak mümkün olacak.





Google, Youtube, Chrome, Google TV, Haritalar ve Fotoğraflar gibi uygulamalarını Android XR için yeniden tasarlayarak arttırılmış gerçeklik başlıklarının yetenekleriyle birleştirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca, Google Play'deki uygulamaların yeni işletim sisteminde doğrudan çalışabildiğini belirtiyor.

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Android XR ayrıca gelecekte AR gözlükleri de destekleyecek. Böylece günlük takılabilecek gözlükler, Gemini'nin gücünden faydalanarak, telefona uzanmadan yol tarifi, çeviri ve mesaj özetleri gibi yararlı işlevleri sunabilecek.

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Google, XR başlıklar için Android XR işletim sistemini tanıttı