Google, XR başlıklar için Android XR işletim sistemini tanıttı

Geçmişte Google Glass, Daydraem ve Google CardBoard gibi ürünlerle denemeler yapan ancak başarısız olan Google, Android XR ile çok daha iddialı görünüyor. Şirket, yeni sistemi için geliştiriciler ve cihaz üreticileriyle birlikte çalışarak canlı bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Kod adı Project Moohan olan ve Samsung tarafından üretilen ilk cihazın önümüzdeki sene piyasaya çıkacağı açıklandı
Gemini ile entegre olacak
Apple'ın Vision Pro'su gibi sanal gerçeklik ve gerçek dünyayı harmanlayan işletim sistemi, Google'ın yapay zeka asistanı Gemini ile derin entegrasyona sahip olacak ve asistanla konuşarak cihazı kontrol etmek ve çevrede görünenler hakkında sorular sormak mümkün olacak.
Google, Youtube, Chrome, Google TV, Haritalar ve Fotoğraflar gibi uygulamalarını Android XR için yeniden tasarlayarak arttırılmış gerçeklik başlıklarının yetenekleriyle birleştirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca, Google Play'deki uygulamaların yeni işletim sisteminde doğrudan çalışabildiğini belirtiyor.
Android XR ayrıca gelecekte AR gözlükleri de destekleyecek. Böylece günlük takılabilecek gözlükler, Gemini'nin gücünden faydalanarak, telefona uzanmadan yol tarifi, çeviri ve mesaj özetleri gibi yararlı işlevleri sunabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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