Bu akıllı dürbün, binlerce yıldızı ve bir milyonun üzerinde yer işaretini tanıyabiliyor

Fransız şirket, 10 yıldan beri yıldızları ve gezegenleri tespit eden ve fotoğraflayan akıllı teleskoplar geliştiriyor. Şirket şimdi bu teknolojiyi, gerçek zamanlı olarak izlenen nesneyle ilgili bağlamsal bilgi sunan AR teknolojsiyle birleştirerek, Nikon'un 50 mm lenslerini içeren bir dürbünün içine yerleştiriyor.
Unistellar Envision neler sunuyor?
Bluetooth ile akıllı telefon bağlantısı ve uygulama desteği bulunan dürbün, dağlar, tepeler, patikalar, yerler, su kaynakları, yıldızlar, galaksiler ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere milyonlarca kartografik öğeyi çevrimiçi olarak bir veritabanından alıyor. Internetin olmadığı durumlarda ise harita ve veriler telefona indirilebiliyor.
10x yakınlaştırma yapabilen dürbünün pil ömrü, 5 saatlik kullanım veya şarj başına 1000 dürbün etkileşimi olarak belirtiliyor. Pil bittiğinde ise Envision normal bir dürbün olarak çalışmaya devam edebiliyor.
Unistellar Envision, elde taşınır bir tur rehberi görevi görmenin yanı sıra kullanışlı bir özelliği de barındırıyor. Bir kişi baktığı bir şeye kilitlenebiliyor. Böylece hedef kaydediliyor ve başka kişilerin de yönergelerle hedefi bulması sağlanabiliyor.
Unistellar, Envision'ı tüketicilere sunmak için hâlâ 1 milyon doların üzerinde fonlama hedefine ulaşamamış bir Kickstarter kampanyası yürütüyor. Erken destekçiler, 699 dolar karşılığında dürbünü sipariş edebiliyor, böylece 1199 dolarlık perakende fiyatının çok altında fiyattan dürbüne sahip olabiliyor. Ancak, en erken kayıt olanlar için teslimatların Kasım 2025'e kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Dürbünün ilk endüstriyel prototiplerini 2025'in başında çıkması bekleniyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/27/24187221/unistellar-smart-binoculars-augmented-reality https://www.kickstarter.com/projects/unistellar/envision-smart-binoculars-for-stars-and-outdoor-exploration Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.