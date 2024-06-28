Bu akıllı dürbün, binlerce yıldızı ve bir milyonun üzerinde yer işaretini tanıyabiliyor

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Tam Boyutta Gör Fransız Unistellar firması, Envision isimli akıllı dürbününü tanıttı. Arttırılmış gerçeklik (AR) özelliğine sahip dürbün, gece gökyüzündeki200 binden fazla nesne dahil, bir milyondan fazla yer işaretini tanıyabiliyor.

Fransız şirket, 10 yıldan beri yıldızları ve gezegenleri tespit eden ve fotoğraflayan akıllı teleskoplar geliştiriyor. Şirket şimdi bu teknolojiyi, gerçek zamanlı olarak izlenen nesneyle ilgili bağlamsal bilgi sunan AR teknolojsiyle birleştirerek, Nikon'un 50 mm lenslerini içeren bir dürbünün içine yerleştiriyor.

Unistellar Envision neler sunuyor?

Bluetooth ile akıllı telefon bağlantısı ve uygulama desteği bulunan dürbün, dağlar, tepeler, patikalar, yerler, su kaynakları, yıldızlar, galaksiler ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere milyonlarca kartografik öğeyi çevrimiçi olarak bir veritabanından alıyor. Internetin olmadığı durumlarda ise harita ve veriler telefona indirilebiliyor.

10x yakınlaştırma yapabilen dürbünün pil ömrü, 5 saatlik kullanım veya şarj başına 1000 dürbün etkileşimi olarak belirtiliyor. Pil bittiğinde ise Envision normal bir dürbün olarak çalışmaya devam edebiliyor.

Unistellar Envision, elde taşınır bir tur rehberi görevi görmenin yanı sıra kullanışlı bir özelliği de barındırıyor. Bir kişi baktığı bir şeye kilitlenebiliyor. Böylece hedef kaydediliyor ve başka kişilerin de yönergelerle hedefi bulması sağlanabiliyor.

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Unistellar, Envision'ı tüketicilere sunmak için hâlâ 1 milyon doların üzerinde fonlama hedefine ulaşamamış bir Kickstarter kampanyası yürütüyor. Erken destekçiler, 699 dolar karşılığında dürbünü sipariş edebiliyor, böylece 1199 dolarlık perakende fiyatının çok altında fiyattan dürbüne sahip olabiliyor. Ancak, en erken kayıt olanlar için teslimatların Kasım 2025'e kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Dürbünün ilk endüstriyel prototiplerini 2025'in başında çıkması bekleniyor.

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