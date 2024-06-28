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    Bu akıllı dürbün, binlerce yıldızı ve bir milyonun üzerinde yer işaretini tanıyabiliyor

    Unistellar firması, Envision isimli akıllı dürbününü tanıttı. Arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip dürbün, gökyüzündeki 200 binden fazla nesneyi ve bir milyondan fazla yer işaretini tanıyabiliyor.
    Bu akıllı dürbün, bir milyonun üzerinde cismi tanıyabiliyor Tam Boyutta Gör
    Fransız Unistellar firması, Envision isimli akıllı dürbününü tanıttı. Arttırılmış gerçeklik (AR) özelliğine sahip dürbün, gece gökyüzündeki200 binden fazla nesne dahil, bir milyondan fazla yer işaretini tanıyabiliyor.

    Fransız şirket, 10 yıldan beri yıldızları ve gezegenleri tespit eden ve fotoğraflayan akıllı teleskoplar geliştiriyor. Şirket şimdi bu teknolojiyi, gerçek zamanlı olarak izlenen nesneyle ilgili bağlamsal bilgi sunan AR teknolojsiyle birleştirerek, Nikon'un 50 mm lenslerini içeren bir dürbünün içine yerleştiriyor.

    Unistellar Envision neler sunuyor?

    Bluetooth ile akıllı telefon bağlantısı ve uygulama desteği bulunan dürbün, dağlar, tepeler, patikalar, yerler, su kaynakları, yıldızlar, galaksiler ve diğer gök cisimleri dahil olmak üzere milyonlarca kartografik öğeyi çevrimiçi olarak bir veritabanından alıyor. Internetin olmadığı durumlarda ise harita ve veriler telefona indirilebiliyor.

    10x yakınlaştırma yapabilen dürbünün pil ömrü, 5 saatlik kullanım veya şarj başına 1000 dürbün etkileşimi olarak belirtiliyor. Pil bittiğinde ise Envision normal bir dürbün olarak çalışmaya devam edebiliyor.

    Unistellar Envision, elde taşınır bir tur rehberi görevi görmenin yanı sıra kullanışlı bir özelliği de barındırıyor. Bir kişi baktığı bir şeye kilitlenebiliyor. Böylece hedef kaydediliyor ve başka kişilerin de yönergelerle hedefi bulması sağlanabiliyor.

    Bu akıllı dürbün, bir milyonun üzerinde cismi tanıyabiliyor Tam Boyutta Gör

    Unistellar, Envision'ı tüketicilere sunmak için hâlâ 1 milyon doların üzerinde fonlama hedefine ulaşamamış bir Kickstarter kampanyası yürütüyor. Erken destekçiler, 699 dolar karşılığında dürbünü sipariş edebiliyor, böylece 1199 dolarlık perakende fiyatının çok altında fiyattan dürbüne sahip olabiliyor. Ancak, en erken kayıt olanlar için teslimatların Kasım 2025'e kadar gerçekleşmesi beklenmiyor. Dürbünün ilk endüstriyel prototiplerini 2025'in başında çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/27/24187221/unistellar-smart-binoculars-augmented-reality https://www.kickstarter.com/projects/unistellar/envision-smart-binoculars-for-stars-and-outdoor-exploration
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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