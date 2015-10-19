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Araştırmacılarından uygun fiyatlı Hiperspektral görüntüleme kamerası: Hypercam

3 yıl
3,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Araştırmacılarından uygun fiyatlı Hiperspektral görüntüleme kamerası: Hypercam
Geçtiğimiz dönemde Tel Aviv Üniversitesi'nin Hiperspektral görüntüleme sürecini akıllı telefonlara indirgeyen çalışmasını sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir teknoloji üzerinde çalışan Washington Üniversitesi ve Microsoft Research araştırmacıları, HyperCam ile ucuz bir çözüm ortaya koyuyor.
Konuya geçmeden önce Hiperspektral görüntüleme teknolojisi hakkında bazı temel bilgiler vermek gerekiyor. Hiperspektral görüntüleme, diğer spektral görüntülemeler gibi bilgiyi topluyor ve Elektromanyetik tayf'da işlemden geçiriyor. İnsan gözünün 3 bantta (kırmızı, yeşil ve mavi) algılayabildiği görünür ışıktan ayrı olarak, spektal (tayfsal) görüntüleme tayfı birçok banda ayırıyor, görüntüyü birçok banda ayıran bu teknik sayesinde de çıplak gözle görünmeyen (Örneğin havada dolaşan renksiz gazlar) unsurlar da görünün kılınabiliyor.
Bu teknoloji ile eski dokümanlar ya da tablolardan normal olarak görülemeyen bilgiler / gizli ayrıntılar elde edilebiliyor, yer altındaki mineraller tespit edilebiliyor ya da insanın deri yüzeyine yakın damarları açıkça ortaya çıkartabiliyor. Washington Üniversitesi ve Microsoft Research'ün ortak çalışması "HyperCam" ise oldukça pahalıya satılan ve genelde askeri uydularda bulunan bu teknolojiyi daha ucuz hale getiriyor. Çalışır şekildeki Hiperspektral görüntüleme sistemini 800$'a kurabildiklerini belirten ekip, işi bir adım daha ileriye götürerek süreci sadece 50$'a akıllı telefonlara getirebileceğini söylüyor.
Araştırmacılarından uygun fiyatlı Hiperspektral görüntüleme kamerası: Hypercam
 
Belirtildiği kadarıyla HyperCam, Hiperspektral görüntüleme için farklı ışık genişliğinde 17 farklı görüntü birleştiriyor ve fotoğraf yanında video amaçlı da kullanılabiliyor. HDR benzeri çalışma mantığıyla insanın seçemediği detayları gözler önüne seren kamera sistemi, şimdilik parlak ışık altında çalışma gösteremiyor ancak bunun için çalışmaların aktif olarak devam ettiği söyleniyor.
Akıllı telefonlara uyacak kadar ufaltılması için de üzerinde çalışılan HyperCam, pratik kullanımda özellikle gıda kontrolü için faydalı bir çözüm oluşturabiliyor ve kamera ile meyvelerin içi açılmadan %94 doğruluk oranıyla bozulma durumu kontrol edilebiliyor. Ayrıca sistem ile sağlık personelinin damarları bulması da kolaylaşıyor. Bildiğiniz üzere kan örneği almak için damar bulmak bazen ciddi sorunlar çıkartabiliyor.
Araştırmacılarından uygun fiyatlı Hiperspektral görüntüleme kamerası: Hypercam


http://www.washington.edu/news/2015/10/15/affordable-camera-reveals-hidden-details-invisible-to-the-naked-eye/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Eh karpuzları bunla inceleriz artık, çok güzel olur. :)
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Patren 3 yıl
ilgincmis
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Tolgá 3 yıl Patren
patren

ilgincmis

gerçek oluyor desene


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bobilerden alıntıdır.Kelekmatik
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Eh karpuzları bunla inceleriz artık, çok güzel olur. :)
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