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Araştırmalar kullanıcıların Google+ üzerinde daha az zaman geçirdiğini gösteriyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan iddialı sosyal ağı Google+ 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı ve yıl sonunda 400 milyon hedefine doğru ilerliyor. Ancak araştırmalar sayısı giderek artan kullanıcıların Google+ üzerinde daha az zaman geçirmeye başladığını gösteriyor.
comScore tarafından Eylül-Ocak aylarını kapsayan yapılan araştırmaya göre Google+ kullanıcıları ayda sadece ortalama 3 dakikalarını sosyal ağa ayırıyor. Facebook'un 6-7 saat ortalaması ile karşılaştırıldığında Google+'ın adeta bir hayalet kasabaya döndüğü belirtiliyor.
Google'ın Facebook rakibi olarak tanıttığı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Google+ bununla birlikte iddiasını ileriye taşıyamadı. Analistler Facebook'un başarısının en önemli ayağı olarak gösterdikleri uygulama geliştirme konusunun Gogle+'da henüz istenen seviyeye ulaşmadığı konusunda hem fikir.
Google başkan yardımcısı Bradley Horowitz ise Google+'ın bünyesinde barındırdığı özelliklerle Gmail ve YouTube gibi Google servislerinin üzerinde kişisel bir sosyal ağ katmanı görünümüne büründüğünü belirtiyor ve sonuç olarak üçüncü taraf firmalar tarafından bunun analiz edilemeyeceğini belirtiyor. Bazı Google yetkilileri comScore rakamlarını kendi raporlarının oldukça altında kaldığını ifade ediyor.
Ancak Google+'ın marka ortakları da kullanıcı etkinliğinin azlığından şikayetçi. Facebook'ta 46 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan Zynga, Google+ üzerinde henüz bekledikleri sayıya ulaşamadıklarını belirtiyor.
Google+'ta marka sayfası olan Intel sosyal medya sorumlusu Ekaterina Walter firmanın güncellemeleri için 360 000 kullanıcının abone olduğunu ancak kullanıcı hareketliliğinin bekledikleri gibi olmadığını ifade ediyor. Facebook'ta ise 9 milyon hayrana sahip Intel her güncellemeye binlerce yorum alıyor.
Test sürecindeki bazı firmalar Google+ üzerindeki marka reklamlarının tüketicileri yeterince etkileyemediğini vurguluyor.
Interpublic grubu başkan yardımcısı David Cohen ise Google+'ın Facebook, Twitter ve Pinterest kadar titreşim yayamadığını ve reklamverenler için cazip bir ortam haline gelemediğini düşünüyor.
Bazı gözlemcilere göre Microsoft'un Bing arama motoru ile Google'a karşı olan şansı, Google'ın Google+ ile Facebook'a karşı olan şansı ile aynı.
Hatta ünlü fotoğrafçı Ben Hopper büyük potansiyel gördüğü Google+ üzerinde ilk hesap açanlardan birisi olmasına rağmen Kasım ayında hesabını kapatarak Facebook ve Twitter üzerinde yoğunlaşma kararı aldı. Hopper sebep olarak da Google+'ın zaman yatırımına ihtiyacı olmasını gösterdi.

http://thenextweb.com/socialmedia/2012/02/28/according-to-comscore-users-are-spending-just-3-minutes-per-month-on-google/ Yorum Yaz
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abrenax 7 yıl en beğenilen
zaten öyle. facebook vaktinde altyapıyı oluşturdu. o yüzden sosyal paylaşımla ilgisi olan herkesin facebook hesabı var ama google+ çok geç kaldı. onu da geçtim facebook kadar özellik de sunmuyor. oyun sayısı olsun, sayfa, grup oluşturma seçenekleri olsun birçok konuda facebook daha çok seçenek ve özellik sunuyor. bu saatten sonra milletin google+ ya geçmesi için elinde önemli bir sebep olması gerek ama google böyle bir sebep sunmuyor bence.
zaten öyle. facebook vaktinde altyapıyı oluşturdu. o yüzden sosyal paylaşımla ilgisi olan herkesin facebook hesabı var ama google+ çok geç kaldı. onu da geçtim ...
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daedlus 7 yıl
Herkes ilk basta bir hevesle aldı ama kimsenin duvarında bir şey paylaştığı olmuyor Bir kac unlu sanatcinin disinda zaten cogu ünlünün Google plus hesabı yok
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söny 7 yıl
Yıl olmuş 2012 hala google'ı açıp facebook'a girenler var google ölmez dünya araştırıyor araştırıcak
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moon5 7 yıl
berkspm

xxxx1GOOGLE nin vasat işlerinden malesef...Facebook çok hırçın ve seri idi...ama onunda tadını oynaya oynaya kaçırdılar...
google ı yazıldığı gibi okumak kadar vasatmı acaba ?


rahatsızmısın sen ya hiçmi laf bulamadın konuyla ilgili yazacak bir şey?Türkiye'de ve Türkçe anlatım nesi battıki sana? beyninin yarı çapı kaç senin... :D
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utanan ayı 7 yıl
xxxx1
GOOGLE nin vasat işlerinden malesef...Facebook çok hırçın ve seri idi...ama onunda tadını oynaya oynaya kaçırdılar...

google ı yazıldığı gibi okumak kadar vasatmı acaba ?
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E_Aydin35 7 yıl
Gayet doğal adam açıyor heabını Google+ da sonra normal oluşruyor profilini hesabını ayarlıyor,düzenliyor sonra eski mekanı facebook,twitter'a dönüyor..:)Aslında Google elbet bunu düzelticektir pek önemli değil bu durum(şimdilik)..
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MarlonJD 7 yıl
Bence Google+ facebook karşısında çok fazla artılara sahip. Kullanıcı sayısı en ve etkinliği en büyük dezavantajı, çok kaliteli bir şekilde hazırlanmış her şekliyle hoşuma gitti fakat gerek mobil sayfası gerekse uygulamasında sohbet eksiği ve bir çok sorunuyla o avantajlarınıda kaybediyor arkadaşlarımı geçmeleri için çok ikna etmeye çalıştır. Bu yarışta facebookda sürekli yenilik yapmaya çalışıyor her seferinde dahada kötü oluyor.. Kullanıcı aktifliği olsa zaten çoktan facebook hesabımı kapatmıştım ama şimdi arada plus'a girip bakıp çıkıyorum...
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ressambdrm 7 yıl
Ben'de ilk google+ üyelerinden biriyim ama kullanıyorum sebepleri ise çok basit.
1. google'a güvenmiyorum ve mümkünse google ile hiç bir şeyimi paylaşmam. Alternatifi olamadığı için bazı hizmetlerini kullanıyorum.
2. Gizlilik politikasında açık açık yazmış, android cihazlarda arayan kişiyi saat kaçta aradığını ne kadar konuştuğunuzu, konumunuzu etrafınızdaki wifi ağlarınızı hangi saatte nerde olduğunuzu hepsini açık açık alırım demiş. Android kullanıcısı olarak beni çok rahatsız etti gerçekten.
3. google anasayfasına girdiğimde google hesabımın açık olduğunu görürsem anında çıkış yapıyorum. Web geçmişimi 2009 yılında gördüğümde bunu yapmaya başladım. Şimdi google hesabım açık olunca dehşete kapılarak çıkış yapıyorum.
4. Google plus android uygulamasınını indirdiğimde ilk açılışta tüm fotoğraflarınızı otomatik upload edeyim mi diye sormuş ben de arka arkaya gelen soruların arasında buna da evet demişim. 1 hafta sonra google+ hesabımı açtığımda telefonumdaki tüm fotoğrafların açık seçik herkesle paylaşıldığını (aralarında özel fotoğraflarım da vardı) gördüm. Ben pinpirikli bi adamım her şeyi özenle incelerim kurcalarım ama böyle ciddi bir seçeneğin onay ekranı gözümden kaçtığına göre ortada ciddi bir sıkıntı vardır. Hemen google plus uygulamasını sildim. Bu saatten sonra da kolay kolay yüklemem.
Hala google+ hesabım var aylardır girip bakmadım bile. Google gizlilik konusunda bu şekilde olduğu sürece de ben kullanmayacam.
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dhyorumcusu 7 yıl
Google, gmail üyelerine google+ üyeliğini neredeyse zorunlu hale getirmeye çalışacak sanırım bu gidişle. Zira g+'da paylaşım sıfır. Facebook'a göre üstün özellikleri olabilir ama bunları kullanabilmeyi henüz başaramadı. Ama görünüşe göre bu projenin arkasında daha uzun süre durarak bütün hizmetlerini tek çatı altında toplama yoluna gidecek Google. Ben de bir hevesle davetiye bulup üye olmuştum zamanında ama g+'a girmeyeli çook uzun zaman oldu.
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cagataykoroglu 7 yıl
playstyle
facebookun başarısının ardında yatan gerçek !sosyal ağ kurmak, sosyalleşmeye çalışma aslında a-sosyallerin işidir.bu açıdan google nerede yanlış yapıyor derseniz ! google bir arama (fişleme) motoru bu açıdan kullanıcılar bir google ürününe alıp kişisel bilgilerini girerlersearama motorlarında isimlerinin ilk sırada çıkacağı düşüncesi herkesin bilinç altına o kadar yayıldıki ! kimse kusura bakmasına ama icraat için pompa hesap konusunda google+ facebooku şimdiden 10 kat fazlasıyla geçti bile ! burada sorun google un kodlarının daha iyi çalışması değil burada sorun google arama motoru olduğu için insanların kafasında oluşturduğu imaj ve ön yargı sorunu !

şu sitede okuduğum en saçma yorum. google a önyargı yok. google ın politakaları gerçeği var. kimse paranoya yapmıyor ortada gerçekler var.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
facebook'un başarısının ardında yatan gerçek !
sosyal ağ kurmak, sosyalleşmeye çalışma aslında a-sosyallerin işidir.
bu açıdan google nerede yanlış yapıyor derseniz !
google bir arama (fişleme) motoru bu açıdan kullanıcılar bir google ürününe alıp kişisel bilgilerini girerlerse
arama motorlarında isimlerinin ilk sırada çıkacağı düşüncesi herkesin bilinç altına o kadar yayıldıki !
kimse kusura bakmasına ama icraat için pompa hesap konusunda google+ facebook'u şimdiden 10 kat fazlasıyla geçti bile !
burada sorun google un kodlarının daha iyi çalışması değil
burada sorun google arama motoru olduğu için insanların kafasında oluşturduğu imaj ve ön yargı sorunu !

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