Araştırmalar kullanıcıların Google+ üzerinde daha az zaman geçirdiğini gösteriyor

Google'ın geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan iddialı sosyal ağı Google+ 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı ve yıl sonunda 400 milyon hedefine doğru ilerliyor. Ancak araştırmalar sayısı giderek artan kullanıcıların Google+ üzerinde daha az zaman geçirmeye başladığını gösteriyor.

comScore tarafından Eylül-Ocak aylarını kapsayan yapılan araştırmaya göre Google+ kullanıcıları ayda sadece ortalama 3 dakikalarını sosyal ağa ayırıyor. Facebook'un 6-7 saat ortalaması ile karşılaştırıldığında Google+'ın adeta bir hayalet kasabaya döndüğü belirtiliyor.

Google'ın Facebook rakibi olarak tanıttığı ve yenilikçi özellikleri ile dikkat çeken Google+ bununla birlikte iddiasını ileriye taşıyamadı. Analistler Facebook'un başarısının en önemli ayağı olarak gösterdikleri uygulama geliştirme konusunun Gogle+'da henüz istenen seviyeye ulaşmadığı konusunda hem fikir.

Google başkan yardımcısı Bradley Horowitz ise Google+'ın bünyesinde barındırdığı özelliklerle Gmail ve YouTube gibi Google servislerinin üzerinde kişisel bir sosyal ağ katmanı görünümüne büründüğünü belirtiyor ve sonuç olarak üçüncü taraf firmalar tarafından bunun analiz edilemeyeceğini belirtiyor. Bazı Google yetkilileri comScore rakamlarını kendi raporlarının oldukça altında kaldığını ifade ediyor.

Ancak Google+'ın marka ortakları da kullanıcı etkinliğinin azlığından şikayetçi. Facebook'ta 46 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan Zynga, Google+ üzerinde henüz bekledikleri sayıya ulaşamadıklarını belirtiyor.

Google+'ta marka sayfası olan Intel sosyal medya sorumlusu Ekaterina Walter firmanın güncellemeleri için 360 000 kullanıcının abone olduğunu ancak kullanıcı hareketliliğinin bekledikleri gibi olmadığını ifade ediyor. Facebook'ta ise 9 milyon hayrana sahip Intel her güncellemeye binlerce yorum alıyor.

Test sürecindeki bazı firmalar Google+ üzerindeki marka reklamlarının tüketicileri yeterince etkileyemediğini vurguluyor.

Interpublic grubu başkan yardımcısı David Cohen ise Google+'ın Facebook, Twitter ve Pinterest kadar titreşim yayamadığını ve reklamverenler için cazip bir ortam haline gelemediğini düşünüyor.

Bazı gözlemcilere göre Microsoft'un Bing arama motoru ile Google'a karşı olan şansı, Google'ın Google+ ile Facebook'a karşı olan şansı ile aynı.

Hatta ünlü fotoğrafçı Ben Hopper büyük potansiyel gördüğü Google+ üzerinde ilk hesap açanlardan birisi olmasına rağmen Kasım ayında hesabını kapatarak Facebook ve Twitter üzerinde yoğunlaşma kararı aldı. Hopper sebep olarak da Google+'ın zaman yatırımına ihtiyacı olmasını gösterdi.

http://thenextweb.com/socialmedia/2012/02/28/according-to-comscore-users-are-spending-just-3-minutes-per-month-on-google/