Araştırmalara göre Google+ kullanıcılarının %74’ü erkek

Google’ın sosyal ağlardaki iddialı hizmeti Google+, CEO Larry Page’in resmi açıklamalarına göre 10 milyon barajını çoktan aştı. Davetiye usulü ile çalışmasına rağmen bu derece ilgi gören Google+’ın kullanıcı sayısındaki artışın daha büyük bir ivme kazanması bekleniyor.





Bilindiği gibi Google+ istenen arkadaşların gruplanarak paylaşımlar yapılabilen +Circles-Daireler, belirli konularda içeriklerin paylaşılabildiği +Sparks-Konular ve görüntülü sohbet odaları +Hangouts özelliklerinden oluşuyor.





Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Google+ yavaş yavaş demografik incelemelere de konu olmaya başlıyor. Find People On Plus sitesi Google+’ın erkek-bayan dağılımına göre demografik bir incelemesini yaptı.





Yaklaşık bir milyon gönüllü kullanıcıdan toplanan profil bilgileriyle yapılan incelemeye göre Google+ kullanıcılarının %73.7’si erkek. %7.85’i San Francisco’da yaşıyor ve %24.56’sı mesleğini mühendis olarak belirtmiş.





Arkadaşlık aradığını belirten kullanıcıların %95’i erkek. 25 000 kullanıcı kendsini bekar, 19 000 kullanıcı evli, 12 000 kullanıcı ise ilişkisi var şeklinde bilgi vermiş.





Bu ölçümlerden Google+ kullanıcılarının belirli bir kısmının Silikon Vadisi’nde çalışan mühendisler olduğu ortaya çıkıyor. Davetiye usulüyle daha fazla mühendis çevresi hizmete dahil oluyor.





Sosyal ağ devi Facebook’un son incelemelere konu olan demografik istatistiklerine göre kadın ve erkek kullanıcılar 50-50 orana sahip. En çok hayran profilleri kadın ünlülere ait. Site genç yaştaki kullanıcılar ve sahte hesaplarla istilaya uğramış durumda. İşinin mühendis olduğunu belirten kullanıcıların oranı ise %24 seviyesinde biraz daha aşağıda.





Google+’ın yaygın kullanıma geçmesinin ardından şüphesiz demografik değerlerde de önemli değişiklikler olacak. Ancak değerlerin Facebook’a yakın olup olmayacağını zaman gösterecek.