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Araştırmalara göre Google+ kullanıcılarının %74’ü erkek

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sosyal ağlardaki iddialı hizmeti Google+, CEO Larry Page’in resmi açıklamalarına göre 10 milyon barajını çoktan aştı. Davetiye usulü ile çalışmasına rağmen bu derece ilgi gören Google+’ın kullanıcı sayısındaki artışın daha büyük bir ivme kazanması bekleniyor.

Bilindiği gibi Google+ istenen arkadaşların gruplanarak paylaşımlar yapılabilen +Circles-Daireler, belirli konularda içeriklerin paylaşılabildiği +Sparks-Konular ve görüntülü sohbet odaları +Hangouts özelliklerinden oluşuyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Google+ yavaş yavaş demografik incelemelere de konu olmaya başlıyor. Find People On Plus sitesi Google+’ın erkek-bayan dağılımına göre demografik bir incelemesini yaptı. 

Yaklaşık bir milyon gönüllü kullanıcıdan toplanan profil bilgileriyle yapılan incelemeye göre Google+ kullanıcılarının %73.7’si erkek. %7.85’i San Francisco’da yaşıyor ve %24.56’sı mesleğini mühendis olarak belirtmiş.

Arkadaşlık aradığını belirten kullanıcıların %95’i erkek. 25 000 kullanıcı kendsini bekar, 19 000 kullanıcı evli, 12 000 kullanıcı ise ilişkisi var şeklinde bilgi vermiş. 

Bu ölçümlerden Google+ kullanıcılarının belirli bir kısmının Silikon Vadisi’nde çalışan mühendisler olduğu ortaya çıkıyor. Davetiye usulüyle daha fazla mühendis çevresi hizmete dahil oluyor.

Sosyal ağ devi Facebook’un son incelemelere konu olan demografik istatistiklerine göre kadın ve erkek kullanıcılar 50-50 orana sahip. En çok hayran profilleri kadın ünlülere ait. Site genç yaştaki kullanıcılar ve sahte hesaplarla istilaya uğramış durumda. İşinin mühendis olduğunu belirten kullanıcıların oranı ise %24 seviyesinde biraz daha aşağıda.

Google+’ın yaygın kullanıma geçmesinin ardından şüphesiz demografik değerlerde de önemli değişiklikler olacak. Ancak değerlerin Facebook’a yakın olup olmayacağını zaman gösterecek.

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iskambildestesi 7 yıl en beğenilen
normaldir. zaten kızın google+ da ne işi var. bira içerken yada plajda çıplak olarak poz vererek fotoları facebook a koyan cahil erkekler (ve kızlar) yüzünden elbetteki tüm beyinsiz kızlar (ve erkekler) facebook ta. google+ a gelmesinler zaten orayı kirletmesinler. bari google+ saygın biyer olarak kalsın...
normaldir. zaten kızın google+ da ne işi var. bira içerken yada plajda çıplak olarak poz vererek fotoları facebook a koyan cahil erkekler (ve kızlar) yüzünden e...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Mühendis Kafası 7 yıl
NoEroin
demekki apaçiler facebookta takılmaya devam edecek .

oh ne güzel :D
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bigdede 7 yıl
dostlar iyi oluyor böyle sosyal paylaşım siteleri :) en azında fotografçılık sektoru birazda olsa rant saglıyor



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Glitz 7 yıl
KUM23
arkadaşlar davetiyesi olan rica etsem kenanercan23@gmail.com

Davetiyeye gerek kalmadı. Chrome'nin google plus adında eklentisi var o eklenti sayesinde üye olunabiliyor...
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dboz 7 yıl
kızların yüzdesi 50i geçmedikçe gelmem google + 'ya :))
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KUM23 7 yıl
arkadaşlar davetiyesi olan rica etsem kenanercan23@gmail.com
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Rainbow6 7 yıl
bune yaw daha simdiden kaaveye donmus full balta :)apple google gibi sirketlerin orantisiyla beraber gidiyo uye sayisi normal karsilanabilir aslinda merak etmeyin resmen gecsin hayata arayi kapatir bayanlar
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HAAltuntas 7 yıl
Yarısı Konu Dışı'ndandır. Davetiye konusunda 600 - 700 sayfa davet isteği var :))
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berkxy 7 yıl
normal bayanlar teknolojiyi fazla takip etmiyor anca birkaç arkadaşı geçcek sonra sürü psikolojisiyle hepsi doluşacak
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khaos 7 yıl
facebook ta %50 bayan %50 erkek varmış yalana bak benim bildiğim facebooktaki bayanların %50 den fazlası bıyıklı (!)
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northernlights 7 yıl
Henüz çok yeni ilerleyen zamanlarda yaygınlaştıkça bayan üye sayısının artacağını düşünüyorum.
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Lamelif_ 7 yıl
poweredbyofk
cmertismail yk dan yeni şarkı bekliyoruz :)
+1

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poweredbyofk 7 yıl
cmert
ismail yk dan yeni şarkı bekliyoruz :)

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