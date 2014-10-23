Archos 64-bitlik ilk akıllı telefonu 50 Diamond'ı duyurdu





Henüz Qualcomm'un 64-bitlik tepe çözümü Snapdragon 810 piyasada olmadığı için sadece Samsung ve Apple'ın amiral gemi 64-bitlik akıllı telefonlarını piyasada görmekteyiz. Ancak orta ve alt seviye Snapdragon çözümleri sayesinde bu sınıfa dahil olan akıllı telefonların sayısı da hızla artıyor. Bu sınıfa son örnek Archos'dan geldi.





Fransız elektronik üreticisi Archos, Qualcomm'un şimdilik en üst seviye 64-bitlik yongaseti olan Snapdragon 615 tabanlı 50 Diamond akıllı telefonunu duyurdu. 50 Diamond firmanın ilk 64-bitlik akıllı telefonu olmaz özelliğini taşıyor.





Snapdragon 615 yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1GHz saat hızında çalışan yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini bir araya getiriyor. Bu açıdan da Snapdragon 615 bir ilke imza atyor. Yongasetinde Adreno 405 grafik birimi bulunuyor. Bu bakımdan Archos 50 Diamond sınıfında performans açısından biraz öne çıkacak. Android 5.0 güncellemesi ile birlikte telefon en verimli performansına ulaşacaktır.





50 Diamond modelinde 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, LTE desteği, Android 4.4 işletim sistemi, 16MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera ve 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Model 200$ fiyat etiketi ile gelecek yıl başlarında piyasaya çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/Archos-50-Diamond-with-64-bit-Snapdragon-615-CPU-launching-soon-for-around-200_id62049