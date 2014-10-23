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Archos 64-bitlik ilk akıllı telefonu 50 Diamond'ı duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos 64-bitlik ilk akıllı telefonu 50 Diamond'ı duyurdu

Henüz Qualcomm'un 64-bitlik tepe çözümü Snapdragon 810 piyasada olmadığı için sadece Samsung ve Apple'ın amiral gemi 64-bitlik akıllı telefonlarını piyasada görmekteyiz. Ancak orta ve alt seviye Snapdragon çözümleri sayesinde bu sınıfa dahil olan akıllı telefonların sayısı da hızla artıyor. Bu sınıfa son örnek Archos'dan geldi.

Fransız elektronik üreticisi Archos, Qualcomm'un şimdilik en üst seviye 64-bitlik yongaseti olan Snapdragon 615 tabanlı 50 Diamond akıllı telefonunu duyurdu. 50 Diamond firmanın ilk 64-bitlik akıllı telefonu olmaz özelliğini taşıyor.

Snapdragon 615 yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 ve 1GHz saat hızında çalışan yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini bir araya getiriyor. Bu açıdan da Snapdragon 615 bir ilke imza atyor. Yongasetinde Adreno 405 grafik birimi bulunuyor. Bu bakımdan Archos 50 Diamond sınıfında performans açısından biraz öne çıkacak. Android 5.0 güncellemesi ile birlikte telefon en verimli performansına ulaşacaktır. 

50 Diamond modelinde 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, LTE desteği, Android 4.4 işletim sistemi, 16MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera ve 2700mAh gücünde batarya şeklinde özellikler mevcut. Model 200$ fiyat etiketi ile gelecek yıl başlarında piyasaya çıkacak. 

http://www.phonearena.com/news/Archos-50-Diamond-with-64-bit-Snapdragon-615-CPU-launching-soon-for-around-200_id62049 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 5 yıl
Yanılmıyorsam bu adamların su gecirmez telefonu canlı yayında su geçirmişti
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Alp Er Timur 5 yıl
Tipi mükemmel olmuş yav. Sunun içerisine sp805 koysalarmiy efsane olurmus
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Titanyum Adayı 5 yıl
Galiba hayatımda duyduğum en saçma çekirdek birleşimi bu oldu. Elbet bir sebebi vardır benim anlamadığım ama frekans değiştirmek varken çekirdek kapatılabiliyorken neden aynı mimaride iki blok kullanılmış hiçbir anlam veremedim.
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BEARDON 5 yıl
Ve T60 hayirli olsun
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ashriel06 5 yıl
harika fiyat android 5.0 ve 64 bit desteği 2700mah bataryası ekranı ile güzel bir fp cihazı ortaya çıkmış bence yurtdışında satışa başladığında alırız artık 1 tane :)
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
200$ cok iyi fiyat. Gerci ulkeye gelince yaklasik 350-400$ arasi olur ama yinede iyi sayilir. Ha tabi grlir mi o da ayri bi konu
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BekirHan 5 yıl
O yazıyı gözümüze sokmanın ne manası var anlamıyorum...
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Gece772 5 yıl
Güzel telefon benziyor....
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Bukalemun 5 yıl
Türkcell T 10000000000......
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acura07 5 yıl
Yeni nexus bu olmalıymış...
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umut_baris 5 yıl
200$ çok iyi bence.
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