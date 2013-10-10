Archos GamePad 2 resmen tanıtıldı





Archos'un analog kontrollere sahip 7 inçlik GamePad adlı taşınabilir konsolunun ilgi görmesi sonrasında firmanın devam modeli için çalışmalara başladığı gündeme gelmişti.





Archos GamePad 2 adını alan cihaz bugün resmen lanse edildi. Önceki modelden bazı önemli farklılıklar sunan Archos, 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük yerine 1280x800 piksel çözünürlüğe yer veriyor. Önceki modelin çift çekirdekli işlemcisi de 1.6GHz hızında ve 4 Cortex-A9 çekirdekli hale gelmiş.





2GB RAM, 8GB/16GB depolama seçenekleri, microSD desteği, uygulamaları hafıza kartına aktarabilme desteği, Android 4.2 işletim sistemi, hassasiyeti artırılan analog kontrol şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Archos konsola uyumlu olan oyunların daha kolay bulunabilmesi adına Archos GameZone adında bir de oyun platformunu hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar GamePad odaklı oyunlara daha kolay erişebilecekler





Archos GamePad 2 bu ayın sonunda Avrupa'da 180 Avro başlangıç fiyat etiketi ile piyasada olacak. ABD'de ise yıl sonuna doğru 200$ olarak piyasaya sürülecek.

http://www.archos.com/products/themed/gamepad2/index.html?country=gb&lang=en&slider