Archos GamePad 2 resmen tanıtıldı

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Archos'un analog kontrollere sahip 7 inçlik GamePad adlı taşınabilir konsolunun ilgi görmesi sonrasında firmanın devam modeli için çalışmalara başladığı gündeme gelmişti.
Archos GamePad 2 adını alan cihaz bugün resmen lanse edildi. Önceki modelden bazı önemli farklılıklar sunan Archos, 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük yerine 1280x800 piksel çözünürlüğe yer veriyor. Önceki modelin çift çekirdekli işlemcisi de 1.6GHz hızında ve 4 Cortex-A9 çekirdekli hale gelmiş.
2GB RAM, 8GB/16GB depolama seçenekleri, microSD desteği, uygulamaları hafıza kartına aktarabilme desteği, Android 4.2 işletim sistemi, hassasiyeti artırılan analog kontrol şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Archos konsola uyumlu olan oyunların daha kolay bulunabilmesi adına Archos GameZone adında bir de oyun platformunu hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar GamePad odaklı oyunlara daha kolay erişebilecekler
Archos GamePad 2 bu ayın sonunda Avrupa'da 180 Avro başlangıç fiyat etiketi ile piyasada olacak. ABD'de ise yıl sonuna doğru 200$ olarak piyasaya sürülecek.
http://www.archos.com/products/themed/gamepad2/index.html?country=gb&lang=en&slider Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran kalitesi iğrenç
Oyun yükleme sayısı arttıkça kasıyor. Açılış süresi 2 dk. oluyor.
Şarj desen sadece 1 film izliyosunuz şarj mort
SAKIN! 3kez garantiye gönderdim sonuç aynı
bildiğim kadarıyla ps3 kolu bluetooth ile telefona bağlanıyor
Edite gerek yok, arkadaş aslında s800'ün gpusunu direk kastetmiş yazdığıyla yani s800'e gpu dememiş, s800 yongasetindeki gpu'yu kullanmalarından bahsetmiş ve haliyle ismi gelmediği için birden aklına böyle yazmış :D
Bu arada çöz. düşük ondan dolayı gpu büyük büyük bir sıkıntı değil ama yazılmaması önemli bir durum :(
Sorduğunuz eğer gamepad destekli oyunlarsa neredeyse hepsini gamepad ile oynayabilirsiniz.hatta archos da daha kolay oynanır çünkü archos un üstündeki tuşlara görev atamak için yaptığı özel bir uygulama vardı ilk seride.bu sayede gamepad destekli olmayan oyunları da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
Eksilenmişsin ama çok haklısın.
İslemci buyuk ihtimalle rk3188 yani mali400mp4 olabilir
Muhtemelen mali400mp
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Oyun Konsolları, archos