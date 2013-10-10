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Archos GamePad 2 resmen tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos GamePad 2 resmen tanıtıldı

Archos'un analog kontrollere sahip 7 inçlik GamePad adlı taşınabilir konsolunun ilgi görmesi sonrasında firmanın devam modeli için çalışmalara başladığı gündeme gelmişti.

Archos GamePad 2 adını alan cihaz bugün resmen lanse edildi. Önceki modelden bazı önemli farklılıklar sunan Archos, 7 inçlik ekranda 1024x600 piksel çözünürlük yerine 1280x800 piksel çözünürlüğe yer veriyor. Önceki modelin çift çekirdekli işlemcisi de 1.6GHz hızında ve 4 Cortex-A9 çekirdekli hale gelmiş. 

2GB RAM, 8GB/16GB depolama seçenekleri, microSD desteği, uygulamaları hafıza kartına aktarabilme desteği, Android 4.2 işletim sistemi, hassasiyeti artırılan analog kontrol şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Archos konsola uyumlu olan oyunların daha kolay bulunabilmesi adına Archos GameZone adında bir de oyun platformunu hayata geçiriyor. Böylece kullanıcılar GamePad odaklı oyunlara daha kolay erişebilecekler 

Archos GamePad 2 bu ayın sonunda Avrupa'da 180 Avro başlangıç fiyat etiketi ile piyasada olacak. ABD'de ise yıl sonuna doğru 200$ olarak piyasaya sürülecek. 

http://www.archos.com/products/themed/gamepad2/index.html?country=gb&lang=en&slider Yorum Yaz
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buraoca2 6 yıl en beğenilen
En kritik detay verilmemis, Gpu nedir?
2 Yanıt Yanıtla +5
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ensaronline 5 yıl
Ben gamepad alarak hata yaptım sakın bu hataya düşmeyin
Ekran kalitesi iğrenç
Oyun yükleme sayısı arttıkça kasıyor. Açılış süresi 2 dk. oluyor.
Şarj desen sadece 1 film izliyosunuz şarj mort
SAKIN! 3kez garantiye gönderdim sonuç aynı
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cngzmls 6 yıl
Ben çok beğendim.Uygun fiyatlı olursa alınır.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
başarılı olmuş ins ülkemize gelir
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EagleTibet 6 yıl
Akıllı telefon ve tabletlerin bu derece geliştiği ve asphalt, modern combat, gangstar vs. gibi oyunları sorunsuz çalıştırdığı bi devirde bu ve bunun gibi cihazlar artık saçmalıktan öteye geçemio. Firmalırın hala böyle cihazlar çıkarmasını bu yüzden bi türlü anlamiorum. Adam tablet ve ya telefonundan yapabileceği bişey için neden ekstra para versin ki?????
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Tek suçu kopya çekmek 6 yıl
Master_Evil
yahu bunu istemiyoruz, yok mu şöyle android telefona micro usbden takılan bütün oyunları ayarladıktan sonra oynanan bi ps3-xbox kolu

bildiğim kadarıyla ps3 kolu bluetooth ile telefona bağlanıyor
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DubSteq 6 yıl
mali400mp4 GPU 533mhz aşırtılmış. Rk3188 Cortex A9 4 çekirdekli 1.6ghz işlemci kullanılmış.
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St Batuhan 6 yıl
RingThalion
Batuist buna snapdragon 800 gpusunu koysaymış ileriye dönükte ciddi bir konsol olurmuş ama sanırım ilerisi için bazı özelliklerden bilerek yoksun bırakılmış ki 3. versiyonu için yapacak birşeyler olsun..
Hocam gece sersemliğinden olsa gerek Snapdragon 800e GPU demişsiniz. Dediğiniz gibi Snapdragon 800 CPU ve Adreno 330 GPU olsaydı şahane olurmuş. Not: Bu mesaj, alıntı yapılan mesaj editlendiğinde kendini imha edecektir :D

Edite gerek yok, arkadaş aslında s800'ün gpusunu direk kastetmiş yazdığıyla yani s800'e gpu dememiş, s800 yongasetindeki gpu'yu kullanmalarından bahsetmiş ve haliyle ismi gelmediği için birden aklına böyle yazmış :D
Bu arada çöz. düşük ondan dolayı gpu büyük büyük bir sıkıntı değil ama yazılmaması önemli bir durum :(
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pastadanadam 6 yıl
Android'de yada İOS'da "oyun" var mı ki böyle şeyler alıp oynayalım.
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hacı1992 6 yıl pastadanadam
youtube.com/...

Sorduğunuz eğer gamepad destekli oyunlarsa neredeyse hepsini gamepad ile oynayabilirsiniz.hatta archos da daha kolay oynanır çünkü archos un üstündeki tuşlara görev atamak için yaptığı özel bir uygulama vardı ilk seride.bu sayede gamepad destekli olmayan oyunları da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.
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SturdyHead 5 yıl pastadanadam
pastadanadam

Android'de yada İOS'da "oyun" var mı ki böyle şeyler alıp oynayalım.

Eksilenmişsin ama çok haklısın.
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Batuist 6 yıl
buna snapdragon 800 gpu'sunu koysaymış ileriye dönükte ciddi bir konsol olurmuş ama sanırım ilerisi için bazı özelliklerden bilerek yoksun bırakılmış ki 3. versiyonu için yapacak birşeyler olsun..
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buraoca2 6 yıl en beğenilen
En kritik detay verilmemis, Gpu nedir?
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-BraveHeart- 6 yıl

buraoca2
En kritik detay verilmemis, Gpu nedir?

İslemci buyuk ihtimalle rk3188 yani mali400mp4 olabilir
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Guhong01 6 yıl

buraoca2
En kritik detay verilmemis, Gpu nedir?

Muhtemelen mali400mp
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