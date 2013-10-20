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Archos, Titanium serisine 4 yeni akıllı telefon daha ekliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos, Titanium serisine 4 yeni akıllı telefon daha ekliyor


Son dönemde Platinum serisi altında tabletlerini, Titanium serisi altında da akıllı telefonlarını toplayan Archos, 4 yeni akıllı telefon daha duyurdu. Akıllı telefonlar orta seviye segmente hitap edecek donanıma sahip.

4 cihazda da MediaTek tarafından tasarlanan 2 adet Cortex-A7 çekirdekli ve 1.3GHz saat hızında çalışan MT6572 yongaseti yer alıyor. Bu yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahipken, Mali-400 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Ayrıca 512MB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 4GB depolama kapasitesi, 15GB Google Drive alanı ve microSD girişi de modellerde ortak. Modellerin isimleri ekran boyutlarına göre değişiyor.

Serinin 40 Titanium modelinde 4 inçlik ekran ve 480x800 piksel çözünürlük yer alıyor. Modelin enerjisi 1500mAh batarya ile sağlanıyor. 45 Titanium modelinde 4.5 inçlik ekran ve 854x480 piksel çözünürlük bulunurken, 1680mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş. 

50 Titanium modelinde 5 inçlik ekran ve 960x540 piksel çözünürlük sunuluyor. Bataryası ise 2100mAh gücünde. Serisinin amiral gemi modeli sayılacak 53 Titanium modelinde ise 5.3 inçlik bir ekran ve 854x480 piksel çözünürlük sunuluyor. 2500mAh gücündeki bataryası ile birlikte cihaz Phablet sınıfında uygun fiyat sunmayı hedefliyor.

Modellerin fiyatlarına gelince; 40 Titanium modeli 100 Avro, 45 Titanium modeli 130 Avro, 50 Titanium modeli 150 Avro ve 53 Titanium modeli ise 160 Avro olarak etiketlenmiş. Modellerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı. 

http://www.digitaltrends.com/mobile/archos-titanium-smartphones-launched/ Yorum Yaz
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
Adamlar 100 avroya telefon satıyo biz o paraya anca kılıf alabiliyoz
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okan_cehapelioglu 6 yıl
fiyatlaar cok iyi orda ortalama bi maaşı olan şu 160 avroluktan 20 tane alabiliyo bi maaşıyla bz en fazla 2-3 tane alabilirz düşünün ordaki teknoloji ucuzluğunu
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burakesan 6 yıl
512MB belleğin Android için yetersiz olduğu anlaşılamadı mı halen daha?
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shadowmexo 6 yıl
512 mb ram mi kaldı bu devirde. Facebook'un arka planda 60 70 mb ram yediği bir devirdeyiz biz. 1 gb olsaydı ramler 5 inç modeli çerez gibi satardı.
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kucukyenici 6 yıl
neo01470
Mali 400 oldu mu şimdi ?

Mali artık gözükmüyor, genelde Kıbrıs'a takılıyor herhalde :-)
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neo01470 6 yıl
Mali 400 oldu mu şimdi ?
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ALBAY 6 yıl en beğenilen
Adamlar 100 avroya telefon satıyo biz o paraya anca kılıf alabiliyoz
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wolf silver 6 yıl
eger bı gun bu ulkeden gıdersem sırf teknolojınn pahalı olması yuzunden gıderım. onlarda 160 avro bızde 700-800 olur..
ADALET?
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carman 6 yıl
neden aynı zamanda 4 yeni telefon duyurulurki belkide diğer markalar gibi insanları mağdur etmemek içindir insanlar pişman olmaz keşke bunu alsaydım diye
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iboocum 6 yıl
Onlarda 100 avro bizde en az 600?
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