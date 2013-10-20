Archos, Titanium serisine 4 yeni akıllı telefon daha ekliyor









Son dönemde Platinum serisi altında tabletlerini, Titanium serisi altında da akıllı telefonlarını toplayan Archos, 4 yeni akıllı telefon daha duyurdu. Akıllı telefonlar orta seviye segmente hitap edecek donanıma sahip.





4 cihazda da MediaTek tarafından tasarlanan 2 adet Cortex-A7 çekirdekli ve 1.3GHz saat hızında çalışan MT6572 yongaseti yer alıyor. Bu yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahipken, Mali-400 grafik birimini de beraberinde getiriyor. Ayrıca 512MB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera, çift SIM desteği, 4GB depolama kapasitesi, 15GB Google Drive alanı ve microSD girişi de modellerde ortak. Modellerin isimleri ekran boyutlarına göre değişiyor.





Serinin 40 Titanium modelinde 4 inçlik ekran ve 480x800 piksel çözünürlük yer alıyor. Modelin enerjisi 1500mAh batarya ile sağlanıyor. 45 Titanium modelinde 4.5 inçlik ekran ve 854x480 piksel çözünürlük bulunurken, 1680mAh gücünde bir bataryaya yer verilmiş.





50 Titanium modelinde 5 inçlik ekran ve 960x540 piksel çözünürlük sunuluyor. Bataryası ise 2100mAh gücünde. Serisinin amiral gemi modeli sayılacak 53 Titanium modelinde ise 5.3 inçlik bir ekran ve 854x480 piksel çözünürlük sunuluyor. 2500mAh gücündeki bataryası ile birlikte cihaz Phablet sınıfında uygun fiyat sunmayı hedefliyor.





Modellerin fiyatlarına gelince; 40 Titanium modeli 100 Avro, 45 Titanium modeli 130 Avro, 50 Titanium modeli 150 Avro ve 53 Titanium modeli ise 160 Avro olarak etiketlenmiş. Modellerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

http://www.digitaltrends.com/mobile/archos-titanium-smartphones-launched/