Archos, birisi Windows 10 mobile ile çalışacak iki yeni akıllı telefon duyurdu

Archos 50 Cesium ve Archos 50e Helium

Fransız üretici Archos iki yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Archos 50 Cesium, Archos 50 Helium isimli iki model de aynı teknik özelliklere ve tasarıma sahip. Ancak 50 Cesium modelinin Windows 10 mobile işletim sistemini kullanacağı açıklandı. Bu da akıllı telefona Windows 10 mobile işletim sistemi ile duyurulan ilk model olma özelliği kazandırdı.

Teknik özelliklere bakarsak akıllı telefonda 5" HD çözünürlükte dokunmatik ekran, Snapdragon 210 çipset, 1 GB bellek, 8 GB arttırılabilir depolama alanı, 8MP arka ve 2 MP ön kamera, 2100 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 147 x 72.5 x 8.5 mm boyutlarındaki akıllı telefon çift sim kart ve 4G desteğine de sahip. Archos 50 Helium modeli de aynı özelliklere sahip ancak Windows 10 yerine Android 5.1 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Her iki model de 99 Pound fiyat etiketine sahip ve Kasım ayında satışa sunulacak.

Archos Diamond S

Şirket dün de Archos Diamond S modeli isimli farklı bir modeli resmiyete kavuşturmuştu. 5" HD çözünürlükte Gorilla Glass 3 ile korunan ekran, MeidaTek MT6753 çipset, 16MP arka ve 8 MP ön kamera, 2 GB bellek, 16 GB arttırılabilir depolama alanı, 2300 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip. 152.6 x 76.4 x 8.4 mm boyutlarına sahip telefon 188 gram ağırlıkta ve Android 5.1 sürümü ile birlikte kutudan çıkıyor. 160 Pound'luk fiyata sahip model diğer iki akıllı telefon ile birlikte 2 Eylülde Almanya'da başlayacak IFA fuarında tanıtılacak.