Archos da Windows Phone pazarına girmek için fırsat kolluyor

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Geniş çaplı bir pazar payı elde edemediği için ilk başlarda üreticilerin mesafeli durduğu Windows Phone ekosistemi, gösterdiği büyüme performansı ile pek çok devi bünyesine çekmeye başladı.
Sony, ZTE, Micromax gibi bölge veya dünya devlerinin ardından bir açıklama da Archos'tan geldi. Fransız Archos'un patronu Loic Poirier, Windows Phone ekosisteminin yeterince olgunluğa eriştiğini ve pazara girmek için doğru zamanı kolladıklarını belirtti.
Ancak Windows Phone cihazı için net bir tarih vermeyen Poirier, bununla birlikte önceliklerinin Google olduğunun da altını çizdi.
Archos bilindiği gibi orta ve alt seviye mobil cihaz pazarında oldukça popüler ve her yıl birkaç modeli ile pazarda büyümenin yollarını arıyor. Firmanın Windows Phone ekosisteminde de alt seviye segmente yöneleceği tahmin ediliyor.
Archos'un yılın ikinci yarısı girmeden bir Windows Phone akıllı telefonu ile ekosisteme katılacağı tahmin ediliyor. Böylece Huawei, Samsung, HTC ve Nokia ile devam eden WP8 ekosistemi bu yıl üretici sayısını ikiye katlamış olacak. Ancak analizler Nokia'nın ekosisteme hakim olmasının üreticilerin önündeki en büyük dezavantaj olduğunu dile getiriyor.
http://www.phonearena.com/news/Archos-considers-entering-the-Windows-Phone-market_id52101 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bak üşenmiyorum ve senin bu cahilce mesajlarına cevap veriyorum.
Androiddeki ve IOS'taki resmi youtube uygulamalarından daha işlevsel ve ekstra özelliklere sahip youtube uygulamaları var. Dileyen Metrotube veya Youtube HD programlarını kullanabilir. Bu uygulamalarla hesabına erişimin yanı sıra, kanallara, listelere, youtube ile ilgili her şeye erişebilirken, video indirebiliyor ve ekran kilitliyken videonun çalmasını sağlayabiliyorsun.
Dediklerin var mı yok mu bilmiyorum; ama emin ol, diğer platformlarda alternatifi olmayan bir sürü program sayarım. Onlarda olan da bunda olmayabilir. Ama sen neyin peşindesin? Ne bu çocukça tavırlar? Aradığın bunda yoksa git başka telefon al.
Neden Windows Phone konularına sivri sinek gibi dadandığını anlamak güç. Liseler tatil mi? Bu mu sebebi?
He tüm WP platformu sırf o şeker oyunu yok diye gelişmemiş oluyor..Bence de çok mantıklı
Birde acayip bir kur var 1 oyun 12 tl mi olur yav 20 liraya bf3 cd key var