Archos da Windows Phone pazarına girmek için fırsat kolluyor





Geniş çaplı bir pazar payı elde edemediği için ilk başlarda üreticilerin mesafeli durduğu Windows Phone ekosistemi, gösterdiği büyüme performansı ile pek çok devi bünyesine çekmeye başladı.





Sony, ZTE, Micromax gibi bölge veya dünya devlerinin ardından bir açıklama da Archos'tan geldi. Fransız Archos'un patronu Loic Poirier, Windows Phone ekosisteminin yeterince olgunluğa eriştiğini ve pazara girmek için doğru zamanı kolladıklarını belirtti.





Ancak Windows Phone cihazı için net bir tarih vermeyen Poirier, bununla birlikte önceliklerinin Google olduğunun da altını çizdi.

Archos bilindiği gibi orta ve alt seviye mobil cihaz pazarında oldukça popüler ve her yıl birkaç modeli ile pazarda büyümenin yollarını arıyor. Firmanın Windows Phone ekosisteminde de alt seviye segmente yöneleceği tahmin ediliyor.





Archos'un yılın ikinci yarısı girmeden bir Windows Phone akıllı telefonu ile ekosisteme katılacağı tahmin ediliyor. Böylece Huawei, Samsung, HTC ve Nokia ile devam eden WP8 ekosistemi bu yıl üretici sayısını ikiye katlamış olacak. Ancak analizler Nokia'nın ekosisteme hakim olmasının üreticilerin önündeki en büyük dezavantaj olduğunu dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Archos-considers-entering-the-Windows-Phone-market_id52101