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Archos da Windows Phone pazarına girmek için fırsat kolluyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos da Windows Phone pazarına girmek için fırsat kolluyor

Geniş çaplı bir pazar payı elde edemediği için ilk başlarda üreticilerin mesafeli durduğu Windows Phone ekosistemi, gösterdiği büyüme performansı ile pek çok devi bünyesine çekmeye başladı.

Sony, ZTE, Micromax gibi bölge veya dünya devlerinin ardından bir açıklama da Archos'tan geldi. Fransız Archos'un patronu Loic Poirier, Windows Phone ekosisteminin yeterince olgunluğa eriştiğini ve pazara girmek için doğru zamanı kolladıklarını belirtti.

Ancak Windows Phone cihazı için net bir tarih vermeyen Poirier, bununla birlikte önceliklerinin Google olduğunun da altını çizdi.
Archos bilindiği gibi orta ve alt seviye mobil cihaz pazarında oldukça popüler ve her yıl birkaç modeli ile pazarda büyümenin yollarını arıyor. Firmanın Windows Phone ekosisteminde de alt seviye segmente yöneleceği tahmin ediliyor.  

Archos'un yılın ikinci yarısı girmeden bir Windows Phone akıllı telefonu ile ekosisteme katılacağı tahmin ediliyor. Böylece Huawei, Samsung, HTC ve Nokia ile devam eden WP8 ekosistemi bu yıl üretici sayısını ikiye katlamış olacak. Ancak analizler Nokia'nın ekosisteme hakim olmasının üreticilerin önündeki en büyük dezavantaj olduğunu dile getiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Archos-considers-entering-the-Windows-Phone-market_id52101 Yorum Yaz
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redbest 5 yıl en beğenilen assasin34
assasin34

Yaw he her.:-)..önce YouTube uygulaması gelsin ondan sonra bakarız:-)

Bak üşenmiyorum ve senin bu cahilce mesajlarına cevap veriyorum.

Androiddeki ve IOS'taki resmi youtube uygulamalarından daha işlevsel ve ekstra özelliklere sahip youtube uygulamaları var. Dileyen Metrotube veya Youtube HD programlarını kullanabilir. Bu uygulamalarla hesabına erişimin yanı sıra, kanallara, listelere, youtube ile ilgili her şeye erişebilirken, video indirebiliyor ve ekran kilitliyken videonun çalmasını sağlayabiliyorsun.

Dediklerin var mı yok mu bilmiyorum; ama emin ol, diğer platformlarda alternatifi olmayan bir sürü program sayarım. Onlarda olan da bunda olmayabilir. Ama sen neyin peşindesin? Ne bu çocukça tavırlar? Aradığın bunda yoksa git başka telefon al.

Neden Windows Phone konularına sivri sinek gibi dadandığını anlamak güç. Liseler tatil mi? Bu mu sebebi?
assasin34Yaw he her.:-)..önce YouTube uygulaması gelsin ondan sonra bakarız:-)Bak üşenmiyorum ve senin bu cahilce mes...
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fukox 5 yıl assasin34
assasin34
Yaw daha dead trigger 2 real racing 3 hadi onu geçtim candy crush olmayan platformun hangi büyümesinden bahsediyorsunuz.mağazada bir iki elin parmağı kadar adam gibi uygulama var onlarda paralı..e millet androidde iosta ücretsiz kullandığı uygulamaya neden para bayılsın Windows phone platformunda.

He tüm WP platformu sırf o şeker oyunu yok diye gelişmemiş oluyor..Bence de çok mantıklı
assasin34Yaw daha dead trigger 2 real racing 3 hadi onu geçtim candy crush olmayan platformun hangi büyümesinden bahsediyorsunuz.mağazada bir ...
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Juanito Perez 5 yıl assasin34
assasin34
Yaw daha dead trigger 2 real racing 3 hadi onu geçtim candy crush olmayan platformun hangi büyümesinden bahsediyorsunuz.mağazada bir iki elin parmağı kadar adam gibi uygulama var onlarda paralı..e millet androidde iosta ücretsiz kullandığı uygulamaya neden para bayılsın Windows phone platformunda.

Birde acayip bir kur var 1 oyun 12 tl mi olur yav 20 liraya bf3 cd key var
assasin34Yaw daha dead trigger 2 real racing 3 hadi onu geçtim candy crush olmayan platformun hangi büyümesinden bahsediyorsunuz.mağazada bir ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yok abi Windows falan alınmaz adamlar 1520 ye 2200 lira fiyat çekiyor
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Jellal Fernandes 5 yıl
vay wp'ye yeni üreticiler geliyor hadi hayırlısı ios,android,windows phone rekabeti olsa süper olurdu. (bence şuan sadece ios,android var) Umarım wp'lerin piyasası değişir.
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metebyr 5 yıl
bunların yanında uygulama işini de çözdüğünde epey ilerleme kaydedecek wp. ben 8.1 den ümitliyim, umarım çıkışıyla beraber biraz da uygulama şov yaparlar. burada bahsettiğim şu yok bu yok değil. foursquare mesela var ama özelliklerinin 3 de 1 i çalışmıyor. sürekli sorun oluştu diyor. basitinden vodafone self servis androidde tıkır tıkır iken asıl önemli özelliği olan paketlerin durumu ekranı çalışmıyor. uygulama üreticilerini de sıkıştırmaları lazım güncelleyin şunları diye.
ah bir de tarayıcı şifrelerimi kaydetse. bana hep yazdırmasa her girişimde uzun uzun mail adresimi, ne tatlı olurdu.
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aenescan1994 5 yıl metebyr
Bu şifreleri kaydetmeme olayı nedir?

bende kaydediyor hepsini ayarlarınızda farklı bir şey mi yaptınız acaba?
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smart1978 5 yıl
Casper da girsin windows phone lara.
Dandik Casper buna da el atsın artik.
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kpln04 5 yıl
mesele candy crush değil sen hala anlamadın mı?
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The Tenth Doctor 5 yıl
Yorumlara bakıyorum, 1-2 ay önce Instagram bile yok diyen adamlar şimdi youtube'dan laf sokmaya çalışıyor. Baktı youtube'un laf atılacak yeri yok Candy Crush Saga'dan laf atıyor. Yemişim öyle oyunu.
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X19 5 yıl
Oyun Konusunda WP8'in Güçlü İşlemcili Telefonu Yoktu,L1520 İle İlk Adımı Attılar, Umarım Diğer Üreticilerinde Katılımıyla Mağazanın Gelişeceğini Düşünüyorum.
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Mobile Prof. 5 yıl
Ben bu zamana kadar Archos'dan Audiophile'ler için taşınabilir güçlü, uygun fiyatlı bir çözüm bekliyordum hep..
Ne yazık ki çıkardığı bir sürü gereksiz ürün yüzünden firma gözümden düştü son zamanlarda..
Windows Phone işi için yorum yapmayacağım. Başarılı olacağını pek sanmam..
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DH Misafiri 5 yıl
windows phone platformu gerçekten sağlam ilerliyor platform ve işletim sistemi bazında...doğal olarak diğer üreticiler microsoftun desteği ile birlikte windows phone alemine adım atıyorlar...
asıl önemli konu nokianın bu pazardaki konumu...umarım özel uygulamalar konusunda da ciddi atılımlar olur diğer üreticilerden...
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cosica 5 yıl
yeni markalarla anlaşma yapıp duracağınıza milletin kafasındaki soru işaretlerini giderin artık. tamam üstün yönleri var WP'nin ancak hala pekçok soru işareti de var.
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djkubi 5 yıl
telefon pazarında cowon da olmalı.
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danGerfuLL 5 yıl djkubi
djkubi

telefon pazarında cowon da olmalı.

Titreşim koymaz Cowon zaten basslardan ve ses yüksekliğinden fazlasıyla titrer cihaz.
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pixelliumdh90 5 yıl
Wp canlanmasını en cok istedigim platform yavas yavas gelişiyor ancak hızını arttırması lazım büyük bi ataga ihtiyacı var bizi sasırtması lazım uygulama eksigi cidden var ben burda o seker oyunundan bahsetmiyorum wp deneyimi olan biriyim eger wp platformundan büyük bir atak gelmezse işleri zor. Zaten herkes bütün umudunu 8.1 e baglamıs durımda eger 8.1 bekleneni vermezse wp platformu zor günler yaşar
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sniko1 5 yıl
Adam gibi üretici gelsin abi bu ne yaa
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Master_Evil 5 yıl
wpyi canlandıracak şey mağazası olur firmalar değil
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General. 5 yıl
Wp8'e renk getirecek tek firma bana göre Sony'dir.Htc,Samsung hikaye.
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