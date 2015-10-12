Archos, güvenlik odaklı GranitePhone akıllı telefonunu duyurdu

Zararlı yazılımlara ve izinsiz erişimlere karşı üst düzey güvenlik tedbirleri sunan akıllı telefonlar son dönemde giderek yaygınlaşmaya başladı. Bu durumu gözden kaçırmayan Fransız Archos, GranitePhone adındaki yeni bir akıllı telefon ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.





Archos yeni telefonu için güvenli iletişim yazılımları geliştiren SIKUR firması ile işbirliği yapmış. Cihaza adını veren ise Android işletim sistemini temel alan Granite OS adında yeni bir arayüz. Son derece güvenli olduğu belirtilen bu arayüz tamamen şifrelenmiş uygulamalar ve hizmetlerden oluşuyor.





SIKUR imzalı şifrelenmiş belirli iletişim uygulamalarına da sahip olan GranitePhone, çeşitli güvenlik katmanları barındırıyor ve kullanıcının tüm verileri güvenli bir şekilde SIKUR bulut altyapısına yedekleniyor. Farklı SIKUR uygulamaları gerektiğinde bu verilere güvenli bir şekilde erişebiliyor.





Bunun dışında cihaz biraz daha orta seviyeye yakın donanım barındırıyor. 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, polikarbonat kasa, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera ve 2700mAh gücünde batarya bunlar arasında. Sunduğu güvenlik önlemleri GranitePhone modelini daha çok lüks tüketime özgü bir hale getirmiş. Herkesin cebine uygun olmadığı anlaşılan akıllı telefonun satış fiyatı 850$ civarında.

http://www.androidpolice.com/2015/10/10/archos-enters-the-niche-secure-phone-market-with-the-850-granitephone/