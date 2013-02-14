Archos, üç yeni akıllı telefon ve 11.6-inç ekranlı tablet hazırlığı içinde

Archos dendiğinde muhtemelen pek çok kişinin aklına MP3 çalar, taşınabilir medya oynatıcı veya Android tablet gelecektir. Şimdi ise Archos, akıllı telefon pazarına giriş yaparak akıllara kazınmanın peşinde. Elimize ulaşan son bilgiler ışığında, Fransa merkezli firma, kapalı kapılar ardında üç yeni akıllı telefon ve 11.6-inç ekranlı bir tablet üzerinde çalışıyor.

Archos'un akıllı telefonları 35 Carbon, 48 Platinum ve 52 Titanium şeklinde isimlendirilecek. Firmanın alt segmentte konumlandıracağı 35 Carbon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alacak; 3.5-inç büyüklüğünde - 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 512 MB dahili depolama alanını, microSD kart desteğini, çift sim kart girişini, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemini, 3G alt yapısı desteğini ve 1.500 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındıracak. Nisan ayına doğru boy göstermesi beklenen akıllı telefon, 90 Euro civarında fiyatlandırılacak.



1.7 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A7) MediaTek MT6589 platformunun güç vereceği 48 Platinum, 4.8-inç büyüklüğünde - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekranı, Wi-Fi bağlantısını, GPS alıcısını, Bluetooth 4.0'ı ve FM radyoyu beraberinde getirecek. Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanacak akıllı telefon, mayıs ayından itibaren 249 Euro fiyatla satılacak.



Firmanın, akıllı telefon - tablet melezi sınıfındaki mobil cihazı ise 52 Titanium olacak. 5.2-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ekranla gelecek modele, 1.2 GHz saat hızında görev yapan çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM, 4 GB dahili depolama alanı, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ve 2.200 mAh kapasiteli batarya eşlik edecek. Bu modelin nisan ayında ortaya çıkması beklenirken fiyat hakkında herhangi bir bilgi yok.



116 Platinum tablet ise 11.6-inç büyüklüğünde ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran çözünürlüğü hakkında bilgi verilmemiş olsa da yürütülen tahminler çözünürlüğün en azından Full HD olacağı yönünde. 1.2 GHz'lik dört çekirdekli işlemcinin ve 8 çekirdekli grafik işlem biriminin hayat vereceği tablet, 2 GB RAM, 8 GB dahili depolama alanı ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemiyle gelecek. Mayıs ayında satışına başlanacak tabletin fiyatı yaklaşık 349 Euro olacak.



http://www.minimachines.net/a-la-une/exclu-archos-116-platinum-et-archos-platinum-48-en-approche-4773