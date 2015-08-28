Archos yeni bir katlanabilir dizüstü modeli ile geliyor

Bu yıl ki IFA 2015 tüketici elektroniği fuarına her zamankinden daha iddialı bir şekilde hazırlanan Archos, Android tabanlı mobil cihazlarının yanında katlanabilir bir dizüstü bilgisayar ile çizgisinin dışına çıktığını gösterecek.





Bugüne kadar dokunmatik ekranlı medya oynatıcı ve mobil cihazlar ile piyasada görmeye alıştığımız Archos, Windows 10 ile birlikte dizüstü pazarına adım atıyor. Archos Flip katlanabilir bir ekrana sahip dizüstü bilgisayar olarak dikkat çekiyor. Cihazın ekranı 180 derece katlanarak bir tablet haline gelebiliyor.





11.6 inçlik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan Archos Flip, Cherry Trail tabanlı Atom x5 serisinden gücünü alıyor. 1.44GHz saat hızında çalışan Atom Z8300 yongaseti 4 çekirdekli ve beraberinde 500MHz hızında çalışan Intel HD grafik birimi ile birlikte geliyor. Modelde 2GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite yer alıyor.





2MP çözünürlüğünde web kamerası olan Archos Flip, 8000mAh gücündeki bataryasından gerekli enerjisini karşılıyor. Cihazda Windows 10 işletim sistemi bulunuyor. IFA 2015 fuarı sonrasında model 250 Avro fiyat etiketi ile piyasada olacak.

http://microsoft-news.com/archos-reveals-its-flip-to-take-on-lenovos-yoga-devices/