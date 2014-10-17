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Archos'dan sanal gözlük aksesuarı Archos VR Headset

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos'dan sanal gözlük aksesuarı Archos VR Headset

Son dönemde pek çok teknoloji firmasının aksesuar tarzındaki sanal gözlük ürünlerine yönelmesi Archos'un da dikkatinden kaçmadı ve firma Archos VR Headset adını verdiği sanal gözlüğünü duyurdu.

Archos VR Headset sanal gözlüğü 5 - 6 inç arasındaki akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve uyumlu uygulamalar vasıtasıyla sanal gerçeklik tecrübesi yaşamak mümkün olacak. Uygulamaların Android, iOS ve Windows Phone ile uyumlu olacağı belirtiliyor. Bu bakımdan gözlük daha geniş bir kitleye hitap edebilecek. Archos en iyi deneyim için 4 çekirdekli ve Full HD çözünürlüklü cihazları tavsiye ediyor. 

Archos VR Headset modeli Google Cardboard'dan sonraki en ucuz sanal gözlük olmasıyla da dikkat çekiyor. Kasım ayında piyasaya sürülecek olan model 40$ yaklaşık fiyat etiketine sahip olacak. Hatırlanacağı üzere Samsung Gear VR 200$, Carl Zeiss One VR ise 100$ fiyat etiketine sahipti.  

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keremec 4 yıl
Herkes sanal gozluk yapıyor bari çinli firmalarda bu işe el atsada daha ucuza alınabilir olsa.
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Üfler 4 yıl
bu sanal gerçeklik gözlüklerinde araba similasyonu harika olur
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BekirHan 4 yıl
Yada Çin' li kardeşlerimiz bir yerlerden tasarımı çalıp Archos' tan önce davranıp piyasaya sürmüşler. Fake iphone modelleri misali.
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mesahin 4 yıl
Su gözlügün üzerine Archos yazip satacaklar:
fasttech.com/...
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emre1393 4 yıl
40 çok be, 20 olsa alitdim
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Gece772 4 yıl
Sanal gözlükle korku oyunları güzel olurdu
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