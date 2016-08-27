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Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor

Xiaomi’nin yılın ikinci yarısı için hazırladığı amiral gemi modeli Mi Note 2, kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacak. Cihazın pek çok özelliği ise şimdiden internete sızdırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor

Xiaomi’nin büyük ilgi gören Mi 5 amiral gemi modelinden sonra diğer bir sevilen serisi Mi Note için de çalışmalar sürüyor. Mi Note 2, firmanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olacak. Genel görünüm ise oldukça tanıdık.

Kavisli ekranların son dönemde tüketiciden daha fazla ilgi görmesi, Çinli üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Üreticiler vakit kaybetmeden işe girişti ve bu yıl en az bir tane bu tür bir akıllı telefon piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Yıl başlarında, Vivo XPlay 5 modelinin iki kenardan kavisli Super AMOLED ekran kullandığını görmüştük. Çin’in diğer bir devi Xiaomi de Mi Note 2 modeli için benzer bir karar almış. Cihazın iki kenardan kavisli ekranı yanında, arka kısımda da tutuş kabiliyeti açısından kavisli bir yapı tercih ediliyor. Yani Galaxy Note 7 modeline benzer bir çizgi ortaya çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde"

Hem tasarım açısından çok fazla alternatif olmaması hem de Samsung’un üretim tarafında olması nedeniyle, bu yıl kavisli ekranlı akıllı telefonların birbirine çok benzediğine şahit olacağız. Meizu’nun yeni PRO 6 Plus modeli de benzer bir ekran taraşımı ile gelecek. Ayrıca Huawei’nin de kavisli ekranlara çok sıcak baktığı ve yıl bitmeden bir model piyasaya sürmek istediği biliniyor.

5.5 inçlik 2K Super AMOLED ekrana sahip olması beklenen Mi Note 2 modelinde Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya, 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera gibi özellikler yer alacak. Modelin 2 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor. 

 
Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xiaomi-Mi-Note-2-leaked-photos-show-off-curved-screen_id84548 Yorum Yaz
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MPT-76 3 yıl en beğenilen
Buradaki bazı arkadaşlar telefonlara arkadan kavis vermeyi samsung dan önce xiaomi nin kullandığını bilmiyor ve "s7 edge çakması yeaaa" diyor. Ekrana kavis vermeyi ise lg samsung dan önce kullandı. Bu durumda samsung yeni telefonlardaki tüm fikirleri başkalarından çalarak gerçekleştirdi mi dememiz gerekiyor? Şimdi bazı arkadaşlar samsung bunları çok güzel bir şekilde birleştirerek müthiş bir telefon üretti diyebilirler. Ama bu firma patronun oğluymuş gibi tavır takınmalarını gerektirmez.
Buradaki bazı arkadaşlar telefonlara arkadan kavis vermeyi samsung dan önce xiaomi nin kullandığını bilmiyor ve "s7 edge çakması yeaaa" diyor. Ekrana kavis verm...
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4 Yanıt Yanıtla +18
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Sasaki Kojiro 3 yıl MPT-76
Önemli olan bir teknolojiyi ilk kullanan olmak değil, en verimli kullanmak bence. Apple'dan önce Motorola parmak izi tarayıcıyı kullanmıştı ancak cep telefonlarında yayılması Apple'ın kullanması ile oldu. Motorola'nın kullandığı parmak izi okuyucu kayıdrmalı idi ancak Apple bunu şimdiki standardına kavuşturdu.

Kavisli ekran olayını da Samsung aslında LG'den önce Galaxy Round cihazında kullandı ancak piyasaya sürmedi cihazı. Daha sonra LG kullandı ancak piyasa tarafından Samsung Edge cihazlarla kabul gördü. LG kavisli ekranlı cihaz çıkardı ancak tutmadı ve diğer üreticilere de bakınca Edge ekranlı cihazlardaki kavisi kullandıkları görünüyor.

Çift kamera olayını da ilk HTC kullandı ancak Android tarafında en iyi işi yapan Huawei oldu.

Tasarım konusunsa ilk yapan önemlidir anxak teknolojiyi kullanma konusunda bence ilk yapandan daha önemlisi en iyi yapandır.

Note 5 genişlik = 76,1
Note 7 genişlik = 73,9

Samsung aynı boyuttaki cihazı kavisli ekranla daha dar yapmış. Başarılı iş yani.

Vivo Xplay5 genişlik = 76,2 (5,43" kavisli ekran)(5,7" düz ekranlı note 5'den geniş)
Sony Xperia z5 genişlik = 75,8 (5,5" düzekran)

Bu örnekleri bir teknolojiyi kullanmış olmak için kullananlar için örnek olsun diye verdim. Meizu'nun çıkan cihaz görselleri de Vivo gibi kullandığını gösteriyor. Umarım Xiaomi'nin kavisleride böyle değildir.
Önemli olan bir teknolojiyi ilk kullanan olmak değil, en verimli kullanmak bence. Apple'dan önce Motorola parmak izi tarayıcıyı kullanmıştı ancak cep telefonla...
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DH Misafiri 3 yıl
Xiaomi ülkemize geç ve kayıtsız geliyor. Imei için bi ayar çekilebilse de benim içime sinmiyor
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20likcivi 3 yıl
sd işlemci olduğu için ayar çekilemez diye biliyoum ?
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DH Misafiri 3 yıl
Mi Note'larda kalem var mı acaba?
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BekirTemel 3 yıl
bu cihazın TR piyasasında olmaması ne kadar üzücü,note 7 den çok daha iyi bir cihaz olacak oysaki.
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XPerience 3 yıl
Çakmaydı bilmem neydi umursamıyorum ben. En güzel tasarımlardan biri örnek alınmış ve en iyi donanım parçaları kullanılmış. Xiaomi gibi de kullanıcı dostu bir firmadan gelmiş gerisi boş bence.
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20likcivi 3 yıl
gaç lira olcak acep?
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ksk_kaan 3 yıl 20likcivi
20likcivi

gaç lira olcak acep?

6GB ram/128 depolama versiyonu 420 dolar civarı olacak.4gb ram/64gb depolama versiyonu ise 370 dolar civarı olacak.Her zamanki gibi Türkiye'ye gelmeyecek.
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Johan Elmander 3 yıl
Nedir bu kavis sevdasi?
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Redunay 3 yıl
Kullanıma hiç bir artısı yok, göz boyama sadece.
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bu telefon , Bu ülkeye gelecek mi??
Asıl bunun cevabını verin.
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MPT-76 3 yıl en beğenilen
Buradaki bazı arkadaşlar telefonlara arkadan kavis vermeyi samsung dan önce xiaomi nin kullandığını bilmiyor ve "s7 edge çakması yeaaa" diyor. Ekrana kavis vermeyi ise lg samsung dan önce kullandı. Bu durumda samsung yeni telefonlardaki tüm fikirleri başkalarından çalarak gerçekleştirdi mi dememiz gerekiyor? Şimdi bazı arkadaşlar samsung bunları çok güzel bir şekilde birleştirerek müthiş bir telefon üretti diyebilirler. Ama bu firma patronun oğluymuş gibi tavır takınmalarını gerektirmez.
4 Yanıt Yanıtla +18
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ryalp 3 yıl MPT-76
MPT-76
Buradaki bazı arkadaşlar telefonlara arkadan kavis vermeyi samsung dan önce xiaomi nin kullandığını bilmiyor ve "s7 edge çakması yeaaa" diyor. Ekrana kavis vermeyi ise lg samsung dan önce kullandı. Bu durumda samsung yeni telefonlardaki tüm fikirleri başkalarından çalarak gerçekleştirdi mi dememiz gerekiyor? Şimdi bazı arkadaşlar samsung bunları çok güzel bir şekilde birleştirerek müthiş bir telefon üretti diyebilirler. Ama bu firma patronun oğluymuş gibi tavır takınmalarını gerektirmez.

+1
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Sasaki Kojiro 3 yıl MPT-76
Önemli olan bir teknolojiyi ilk kullanan olmak değil, en verimli kullanmak bence. Apple'dan önce Motorola parmak izi tarayıcıyı kullanmıştı ancak cep telefonlarında yayılması Apple'ın kullanması ile oldu. Motorola'nın kullandığı parmak izi okuyucu kayıdrmalı idi ancak Apple bunu şimdiki standardına kavuşturdu.

Kavisli ekran olayını da Samsung aslında LG'den önce Galaxy Round cihazında kullandı ancak piyasaya sürmedi cihazı. Daha sonra LG kullandı ancak piyasa tarafından Samsung Edge cihazlarla kabul gördü. LG kavisli ekranlı cihaz çıkardı ancak tutmadı ve diğer üreticilere de bakınca Edge ekranlı cihazlardaki kavisi kullandıkları görünüyor.

Çift kamera olayını da ilk HTC kullandı ancak Android tarafında en iyi işi yapan Huawei oldu.

Tasarım konusunsa ilk yapan önemlidir anxak teknolojiyi kullanma konusunda bence ilk yapandan daha önemlisi en iyi yapandır.

Note 5 genişlik = 76,1
Note 7 genişlik = 73,9

Samsung aynı boyuttaki cihazı kavisli ekranla daha dar yapmış. Başarılı iş yani.

Vivo Xplay5 genişlik = 76,2 (5,43" kavisli ekran)(5,7" düz ekranlı note 5'den geniş)
Sony Xperia z5 genişlik = 75,8 (5,5" düzekran)

Bu örnekleri bir teknolojiyi kullanmış olmak için kullananlar için örnek olsun diye verdim. Meizu'nun çıkan cihaz görselleri de Vivo gibi kullandığını gösteriyor. Umarım Xiaomi'nin kavisleride böyle değildir.
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ergenius 3 yıl MPT-76
MPT-76
Buradaki bazı arkadaşlar telefonlara arkadan kavis vermeyi samsung dan önce xiaomi nin kullandığını bilmiyor ve "s7 edge çakması yeaaa" diyor. Ekrana kavis vermeyi ise lg samsung dan önce kullandı. Bu durumda samsung yeni telefonlardaki tüm fikirleri başkalarından çalarak gerçekleştirdi mi dememiz gerekiyor? Şimdi bazı arkadaşlar samsung bunları çok güzel bir şekilde birleştirerek müthiş bir telefon üretti diyebilirler. Ama bu firma patronun oğluymuş gibi tavır takınmalarını gerektirmez.

Yanılıyorsun kardeş. Samsung ile Lg Kore markası birbirine yakın teknoloji kullanmaları normal hatta bence kardeş firmalar . Bunu TV ve mobil bölümünde kullandıkları teknolojiden anlayabilirsin .Ama ilk kavisli telefon Samsung Galaxy Round sonrasında lg G Flex modelini tanıttı.
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fatihmete36 3 yıl
Nedir bu kavis sevdası...
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