Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor

Xiaomi’nin büyük ilgi gören Mi 5 amiral gemi modelinden sonra diğer bir sevilen serisi Mi Note için de çalışmalar sürüyor. Mi Note 2, firmanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olacak. Genel görünüm ise oldukça tanıdık.

Kavisli ekranların son dönemde tüketiciden daha fazla ilgi görmesi, Çinli üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Üreticiler vakit kaybetmeden işe girişti ve bu yıl en az bir tane bu tür bir akıllı telefon piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.

Yıl başlarında, Vivo XPlay 5 modelinin iki kenardan kavisli Super AMOLED ekran kullandığını görmüştük. Çin’in diğer bir devi Xiaomi de Mi Note 2 modeli için benzer bir karar almış. Cihazın iki kenardan kavisli ekranı yanında, arka kısımda da tutuş kabiliyeti açısından kavisli bir yapı tercih ediliyor. Yani Galaxy Note 7 modeline benzer bir çizgi ortaya çıkıyor.

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Hem tasarım açısından çok fazla alternatif olmaması hem de Samsung’un üretim tarafında olması nedeniyle, bu yıl kavisli ekranlı akıllı telefonların birbirine çok benzediğine şahit olacağız. Meizu’nun yeni PRO 6 Plus modeli de benzer bir ekran taraşımı ile gelecek. Ayrıca Huawei’nin de kavisli ekranlara çok sıcak baktığı ve yıl bitmeden bir model piyasaya sürmek istediği biliniyor.

5.5 inçlik 2K Super AMOLED ekrana sahip olması beklenen Mi Note 2 modelinde Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya, 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera gibi özellikler yer alacak. Modelin 2 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.