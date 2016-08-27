Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor

Xiaomi’nin büyük ilgi gören Mi 5 amiral gemi modelinden sonra diğer bir sevilen serisi Mi Note için de çalışmalar sürüyor. Mi Note 2, firmanın ilk kavisli ekranlı akıllı telefonu olacak. Genel görünüm ise oldukça tanıdık.
Kavisli ekranların son dönemde tüketiciden daha fazla ilgi görmesi, Çinli üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Üreticiler vakit kaybetmeden işe girişti ve bu yıl en az bir tane bu tür bir akıllı telefon piyasaya sürmek için çalışmalara başladı.
Yıl başlarında, Vivo XPlay 5 modelinin iki kenardan kavisli Super AMOLED ekran kullandığını görmüştük. Çin’in diğer bir devi Xiaomi de Mi Note 2 modeli için benzer bir karar almış. Cihazın iki kenardan kavisli ekranı yanında, arka kısımda da tutuş kabiliyeti açısından kavisli bir yapı tercih ediliyor. Yani Galaxy Note 7 modeline benzer bir çizgi ortaya çıkıyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde"
Hem tasarım açısından çok fazla alternatif olmaması hem de Samsung’un üretim tarafında olması nedeniyle, bu yıl kavisli ekranlı akıllı telefonların birbirine çok benzediğine şahit olacağız. Meizu’nun yeni PRO 6 Plus modeli de benzer bir ekran taraşımı ile gelecek. Ayrıca Huawei’nin de kavisli ekranlara çok sıcak baktığı ve yıl bitmeden bir model piyasaya sürmek istediği biliniyor.
5.5 inçlik 2K Super AMOLED ekrana sahip olması beklenen Mi Note 2 modelinde Snapdragon 821 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya, 12MP çözünürlüğünde çift arka kamera gibi özellikler yer alacak. Modelin 2 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xiaomi-Mi-Note-2-leaked-photos-show-off-curved-screen_id84548 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kavisli ekran olayını da Samsung aslında LG'den önce Galaxy Round cihazında kullandı ancak piyasaya sürmedi cihazı. Daha sonra LG kullandı ancak piyasa tarafından Samsung Edge cihazlarla kabul gördü. LG kavisli ekranlı cihaz çıkardı ancak tutmadı ve diğer üreticilere de bakınca Edge ekranlı cihazlardaki kavisi kullandıkları görünüyor.
Çift kamera olayını da ilk HTC kullandı ancak Android tarafında en iyi işi yapan Huawei oldu.
Tasarım konusunsa ilk yapan önemlidir anxak teknolojiyi kullanma konusunda bence ilk yapandan daha önemlisi en iyi yapandır.
Note 5 genişlik = 76,1
Note 7 genişlik = 73,9
Samsung aynı boyuttaki cihazı kavisli ekranla daha dar yapmış. Başarılı iş yani.
Vivo Xplay5 genişlik = 76,2 (5,43" kavisli ekran)(5,7" düz ekranlı note 5'den geniş)
Sony Xperia z5 genişlik = 75,8 (5,5" düzekran)
Bu örnekleri bir teknolojiyi kullanmış olmak için kullananlar için örnek olsun diye verdim. Meizu'nun çıkan cihaz görselleri de Vivo gibi kullandığını gösteriyor. Umarım Xiaomi'nin kavisleride böyle değildir.