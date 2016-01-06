Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon

Fransa'nın dev teknoloji firması Archos, CES 2016 fuarını es geçmedi ve maliyete odaklandığı yeni akıllı telefon serilerini resmiyete kavuşturdu. Yeni Power ve Cobalt akıllı telefon serilerinde en ucuz model 50 Avroya kadar iniyor. Haliyle donanım konusunda da seviye düşüyor.





Serilerde en ucuz telefon olan Archos 40 Power modeli; 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran, Cortex-A7 tabanlı bir işlemci, 512MB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, 5MP çözünürlüğünde kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 1900mAh kapasiteli batarya şeklinde özelliklere sahip. Modelin fiyatı 50 Avro.





Diğer bir uygun fiyatlı model Archos 50 Cobalt; 5 inçlik 720p çözünürlüğünde IPS ekran, 1GHz saat hızında çalışan MT6535P yonga seti, 1GB RAM, 8GB artırılabilir kapasite, 8MP çözünürlüğünde LED flaşlı arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, 3G desteği, 2000mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip ve 100 Avroya satılacak.





Archos 50 Power seviyeyi biraz yükseltiyor. 5 inçlik 720p IPS ekran, 4 Cortex-A53 çekirdekli MT6735 yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 4000mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera özellikleri ile model 130 Avro fiyat etiketine sahip.





Archos 55 Cobalt Plus ise seride tepe modeli konumunda. 5.5 inçlik 720p IPS ekran, 4 Cortex-A53 çekirdekli MT6735P yonga seti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 2700mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera gibi özellikler 150 Avroya alıcı arayacak. Android 5.1 işletim sistemi ile gelen serilerde Archos 50 Power modeli bataryası ile öne çıkıyor. Nisan ayından itibaren modellerin satışına başlanacak.

http://www.androidpolice.com/2016/01/04/archos-unveils-two-new-low-end-lines-power-and-cobalt-and-gets-them-going-with-two-new-phones-each/