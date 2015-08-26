Archos'tan Super AMOLED ekrana sahip akıllı telefon

Genelde orta seviyeye yönelik mobil cihaz ürünleri ile tanıdığımız Fransız üretici Archos, gelecek hafta yapılacak IFA 2015 tüketici elektroniği fuarına kendisi açısından bir ilk olacak yeni bir akıllı telefon ile geliyor.





Archos Diamond S adındaki bu yeni akıllı telefon Super AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Samsung haricinde piyasada nadir modellerde bulunan Super AMOLED ekran, Archos açısından da bir ilk olacak. Model 5 inçlik 720p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran barındırıyor.





8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T720 grafik birimi taşıyan MediaTek MT6753 yongasetinden gücünü alan cihaz 2GB RAM ve 16GB artırılabilir kapasite ile sınıfına göre ortalama bir performans sunacaktır.





Modelde Android 5.1 işletim sistemi, 16MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 2300mAh gücünde batarya, çift SIM desteği, LTE bağlantısı şeklinde diğer özellikler yer alıyor. 250$ fiyat etiketine sahip olan model Kasım ayında Avrupa ve ABD'de satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/The-Archos-Diamond-S-boasts-a-Super-AMOLED-screen-will-be-released-in-November_id73024