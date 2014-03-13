Archos'tan ses tuşları arkada olan yeni bir akıllı telefon





LG'nin G2 ile birlikte akıllı telefon pazarına sunduğu arka kontrol tuşları görünüşe göre diğer firmaları da etkilemeye başladı. Archos'un yeni 64 Xenon akıllı telefonu LG G2'nin izinden gidiyor.





Archos'un MWC 2014 etkinliğinde kısa bir tanıtımla geçiştirdiği 64 Xenon modelinin yakın incelemelerinde arka tarafta konumlandırılan ses kontrol ve güç tuşlarının yer aldığı ortaya çıktı. Arka kısmın her iki kenarına ses kontrol tuşları ve güç tuşu konumlandırılmış. Böylece G2'den daha farklı bir tasarım elde edilmiş.





Archos 64 Xenon modelinde 6.4 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor. Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6582 işlemcisi cihaza güç verirken sistem 1GB RAM ile destekleniyor ve 2800mAh gücündeki batarya ile enerjisini sağlıyor.





Bunun dışında çift SIM girişi, 3G, 4GB artırılabilir hafıza şeklinde diğer özellikleri mevcut. Orta seviyeye hitap eden bir model olan 64 Xenon görüldüğü kadarıyla arka buton tasarımı ile sınıfında farklılaşmayı planlıyor. Cihazın fiyatı 200 Avro seviyesinde ve Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak.