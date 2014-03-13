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Archos'tan ses tuşları arkada olan yeni bir akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos'tan ses tuşları arkada olan yeni bir akıllı telefon

LG'nin G2 ile birlikte akıllı telefon pazarına sunduğu arka kontrol tuşları görünüşe göre diğer firmaları da etkilemeye başladı. Archos'un yeni 64 Xenon akıllı telefonu LG G2'nin izinden gidiyor.

Archos'un MWC 2014 etkinliğinde kısa bir tanıtımla geçiştirdiği 64 Xenon modelinin yakın incelemelerinde arka tarafta konumlandırılan ses kontrol ve güç tuşlarının yer aldığı ortaya çıktı. Arka kısmın her iki kenarına ses kontrol tuşları ve güç tuşu konumlandırılmış. Böylece G2'den daha farklı bir tasarım elde edilmiş. 

Archos 64 Xenon modelinde 6.4 inçlik 720p çözünürlükte IPS bir ekran yer alıyor. Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6582 işlemcisi cihaza güç verirken sistem 1GB RAM ile destekleniyor ve 2800mAh gücündeki batarya ile enerjisini sağlıyor. 

Bunun dışında çift SIM girişi, 3G, 4GB artırılabilir hafıza şeklinde diğer özellikleri mevcut. Orta seviyeye hitap eden bir model olan 64 Xenon görüldüğü kadarıyla arka buton tasarımı ile sınıfında farklılaşmayı planlıyor. Cihazın fiyatı 200 Avro seviyesinde ve Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak. 

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CRoSSBoNeSS 5 yıl
pile niye bu kadar taktınız ki ekran 720p olduktan sonra aşağı yukarı S4 kadar uzun süre batarya ömrü olacaktır diye tahmin ediyorum
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iplenmeyenadam 5 yıl
Pil değiştirilebilirse. Hiç yoktan iyidir
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Reanimate 5 yıl
Telefonları hafizalarına göre ayıracaklarına daha kalın büyük telefonlar üretsinler pili büyük olsun .
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Gladiotürk 5 yıl
Pil malesef başına bela mobil cihazların.. Uzaya mekik gönderen akıl pil kapasitesine çözüm bulamazmı yahu.. Uğraştırmayın bizi
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
tablet olmuş bu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ben anlamyorum şu üreticileri en pahalı parça batarya herhalde bu kadar kıstıklarına göre
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General. 5 yıl
6.4 ekran 2800mAh pilmi kalsın.
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kemaloztin 5 yıl
5000 koysalar olmaz o ekrana
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SteveMeade 5 yıl
2.8 inç ekrana 6400 mah batarya yapsaydılar bu kadar absürd olmazdı
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AppleFans 5 yıl
Ekran büyüklüğüne bak
Onu 4000mah bile doyuramaz.
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Bradley Cooper 5 yıl
ekran boyutu 6.4, pil 2800
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