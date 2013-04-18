Archos'un akıllı telefonları yol haritasında ortaya çıktı





Bugüne kadar orta ve orta üst seviye segmente hitap eden tablet modelleriyle tanıdığımız Fransız Archos'un, bir süredir akıllı telefon üretmeyi planladığı konuşuluyordu. Bugün internete sızdırılan bir yol haritası bu iddiayı doğrular nitelikte.





Tablet segmentindeki tecrübesini akıllı telefon pazarına da aktarmayı isteyen Archos, beklendiği gibi oldukça ekonomik cihazlar piyasaya sürecek. Cihazların hedefi ise Avrupa pazarı.





Minimachines tarafından sızdırılan yol haritasına göre, Archos 4 farklı Android modeli planlıyor. Bunlardan ilki giriş seviyesi Carbon 35. 3.5 inçlik kapasitif IPS ekrana sahip olan modelde 480 x 320 piksel çözünürlük ve giriş seviyesi MTK6515 işlemci kullanılmış.





Android 4.0 işletim sistemi, 512MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2MP çözünürlükte arka kamera, 1500mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut ve Nisan ayında 80 Avro fiyat etiketiyle pazarda olması bekleniyor.





İkinci model Titanium 4 ve 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip. Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli MTK 6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera ve 2200mAh batarya ile modelin Nisan ayında satışa sunulması planlanmış.





Titanium 52, 5.2 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran taşıyor. MTK 6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera ve 2200mAh batarya özellikleri önceki model ile aynı. Modelin Nisan ayında 200 Avro fiyatı ile satışa sunulması planlanıyor. Modelin büyük ekranlı ancak uygun fiyatlı Phablet segmentini hedeflediği dikkat çekiyor.





Platinum 48 ise ailenin amiral gemi modeli niteliğini taşıyor. Modelde 4.8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MTK6589 işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya gibi rekabetçi özellikler yer alıyor. Modelin 240 Avro seviyesinden Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.





Modellerin hepsi çift SIM kart destekli iken kısa süre içerisinde resmi lansman yapılması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Archos-to-roll-out-four-new-affordable-Android-devices-quad-core-flagship-to-cost-only-315_id42062