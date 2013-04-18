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Archos'un akıllı telefonları yol haritasında ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos'un akıllı telefonları yol haritasında ortaya çıktı

Bugüne kadar orta ve orta üst seviye segmente hitap eden tablet modelleriyle tanıdığımız Fransız Archos'un, bir süredir akıllı telefon üretmeyi planladığı konuşuluyordu. Bugün internete sızdırılan bir yol haritası bu iddiayı doğrular nitelikte.

Tablet segmentindeki tecrübesini akıllı telefon pazarına da aktarmayı isteyen Archos, beklendiği gibi oldukça ekonomik cihazlar piyasaya sürecek. Cihazların hedefi ise Avrupa pazarı.

Minimachines tarafından sızdırılan yol haritasına göre, Archos 4 farklı Android modeli planlıyor. Bunlardan ilki giriş seviyesi Carbon 35. 3.5 inçlik kapasitif IPS ekrana sahip olan modelde 480 x 320 piksel çözünürlük ve giriş seviyesi MTK6515 işlemci kullanılmış.

Android 4.0 işletim sistemi, 512MB RAM, 512MB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2MP çözünürlükte arka kamera, 1500mAh batarya şeklinde özellikleri mevcut ve Nisan ayında 80 Avro fiyat etiketiyle pazarda olması bekleniyor.

İkinci model Titanium 4 ve 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip. Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli MTK 6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera ve 2200mAh batarya ile modelin Nisan ayında satışa sunulması planlanmış.

Titanium 52, 5.2 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran taşıyor. MTK 6577 işlemci, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, Android 4.0 işletim sistemi, 5MP çözünürlükte arka kamera ve 2200mAh batarya özellikleri önceki model ile aynı. Modelin Nisan ayında 200 Avro fiyatı ile satışa sunulması planlanıyor. Modelin büyük ekranlı ancak uygun fiyatlı Phablet segmentini hedeflediği dikkat çekiyor.

Platinum 48 ise ailenin amiral gemi modeli niteliğini taşıyor. Modelde 4.8 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, Cortex-A7 mimarisini temel alan 4 çekirdekli MTK6589 işlemci, Android 4.1 işletim sistemi, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2000mAh batarya gibi rekabetçi özellikler yer alıyor. Modelin 240 Avro seviyesinden Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor.

Modellerin hepsi çift SIM kart destekli iken kısa süre içerisinde resmi lansman yapılması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Archos-to-roll-out-four-new-affordable-Android-devices-quad-core-flagship-to-cost-only-315_id42062 Yorum Yaz
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stalker(1979) 6 yıl
İyi iyi yeni firmalar piyasaya girsin ki rekabet artsın dolayısıyla fiyatlar düşsün:)
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smart1978 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

İyi iyi yeni firmalar piyasaya girsin ki rekabet artsın dolayısıyla fiyatlar düşsün:)

Arhos ne Galaxy S4 de ne de HTC ONE rakip dahi olamaz.


archos ucuz cin telefonlarina rakip olur diycem ama onlarin yazilimsal destegi cok daha iyi.


Archos yillar once telefon ciikaracakti vazgectiler. Simdi ise buyuk hata yaparak kamikaze dalisi yapiyorlar.


Archos tuketiciye dolayllida olsa bir faydasi olmayacak yani rakabet yoktur.


Su cikardiklari modellere bakin. Herbiri dandik...
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sarjaleti 6 yıl
Ucuz olmazsa hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum ülkemiz için.
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smart1978 6 yıl
Archos yazilim destegi piyasada en kotu mobil firmasindanda kotudur.
Archos her guncelleme icin yeni urun cikartiyorlar.
Eski bir Archos tablet kullanicisi olarak yasadiklarim boyle.
Ucuz olan seyler Turkiye de vergi filan avantaji espirisi kalmiyir.
Donanim olarak 512 Mb ram bu ne ya!?... Mazeretleri hazir yetersiz ram.
Alacaklara sasarim.
Ilerisini de dusunun derim.
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acbold 6 yıl
ARCHOS genel anlamda iyi bir marka. Yeni bir pazara da bu şekilde ürünler ile girmesi gayet doğal. Ayrıca öyle kötü yorum yapılacak birşey değil. Yıllardır telefon üreten firmalar bile amiral gemileri yapamıyorlar. Daha işin kısmen başında olan bir firmadan bunu beklemek yanlış olur.Ürün özellikleride şuanki bulunduğumuz zamana göre gayet ideal.
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memoseler 6 yıl
Komedi.
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md3likan 6 yıl
zaten piyasada bu özelliklerin daha üstünde modeller varken pek iş yapacağını sanmıyorum...
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General. 6 yıl
Avrupa artık asya'yla özellikle Çinle başa çıkamıyor üst'teki tablo itiraf niteliğinde
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alainn 6 yıl
Özellikler berbat ama ucuz olursa neden satmasın :)
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