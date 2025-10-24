Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefonlarda ÖTV matrahı değişti: Giriş seviyesi modellere indirim geliyor

    Telefonlarda ÖTV matrahı üç yılın ardından güncellendi. Yapılan değişiklik ile fiyatı 16 bin TL'nin altındaki modellerin ÖTV'si yüzde 50'den yüzde 40'a inecek. İşte telefonlarda yeni ÖTV düzenlemesi!

    Telefonlarda ÖTV matrahı değişti: İşte yeni ÖTV düzenlemesi!
    Telefonlar için en son 2022 yılında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden güncellendi. Yeni düzenleme ile ÖTV oranlarında değişiklik olmazken ÖTV matrahında artışa gidildi. Böylece uygun fiyatlı telefonlar için indirim fırsatı doğdu.

    Telefonlardaki ÖTV oranı, telefonun ÖTV’siz fiyatına göre yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 şeklinde artan oranlarla tahsil ediliyor. Daha önce ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL ve 3.000 TL olarak uygulanan matrahlar 4.500 TL ve 9.000 TL’ye yükseltildi.

    Telefonlarda yeni ÖTV oranları 2025

    • ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler: %25
    • ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar: %40
    • ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerindekiler: %50 

    Telefonlarda ÖTV matrahı değişti: İşte yeni ÖTV düzenlemesi! Tam Boyutta Gör

    Önceki ÖTV düzenlemesi nasıldı?

    • ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler: %25
    • ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar: %40
    • ÖTV matrahı 3.000 TL’nin üzerindekiler: %50

    Giriş seviyesi modellere indirim fırsatı!

    Vergiler dahil fiyatı 7 bin 560 TL ile 16 bin 200 TL arasındaki telefonların ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düşecek. Bu değişikliğin fiyatlara etkisi yaklaşık olarak 500 TL-1000 TL düzeyinde olacak. Örneğin 16 bin 200 TL’lik modelin fiyatı 15 bin 120 TL’ye düşecek. Vergiler dahil fiyatı 16 bin 200 TL’den pahalı olan modellerde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

    Fiyatı 7.560 TL'nin altındaki telefonlarda ise ÖTV oranı

    Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?

    Telefonların vergisiz fiyatının üzerine sırasıyla şu vergiler alınıyor:

    • Kültür Bakanlığı Payı: %1
    • TRT Bandrolü: %12
    • Özel Tüketim Vergisi: %25, %40, %50
    • Katma Değer Vergisi: %20
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    buradan bir taytlı geçti +64 moondaye +58 Fx_57,5 +57 Broon +42 Stoneiron04 +41 Bloodin +36 erkancalp +35 maligezgin +35 amanhem +31 Demus +31
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    37 Kişi Okuyor (8 Üye, 29 Misafir) 9 Masaüstü 28 Mobil
    NightBlue-S, dhre, xxfatal ve 3 üye daha okuyor
    D
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1419 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, vergi ve
    3 etiket daha ÖTV Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 bira kaç saat sonra alkolmetrede çıkmaz arap kadınları nelerden hoşlanır mekatronik mühendisliği okunur mu enjektör temizliği nasıl yapılır kireçli su saçımı mahvetti ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum