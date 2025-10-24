Telefonlarda ÖTV matrahı değişti: Giriş seviyesi modellere indirim geliyor

Telefonlardaki ÖTV oranı, telefonun ÖTV’siz fiyatına göre yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 şeklinde artan oranlarla tahsil ediliyor. Daha önce ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL ve 3.000 TL olarak uygulanan matrahlar 4.500 TL ve 9.000 TL’ye yükseltildi.
Telefonlarda yeni ÖTV oranları 2025
- ÖTV matrahı 4.500 TL ve altındakiler: %25
- ÖTV matrahı 4.500 TL'yi aşıp 9.000 TL’yi aşmayanlar: %40
- ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerindekiler: %50
Önceki ÖTV düzenlemesi nasıldı?
- ÖTV matrahı 1.500 TL ve altındakiler: %25
- ÖTV matrahı 1.500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar: %40
- ÖTV matrahı 3.000 TL’nin üzerindekiler: %50
Giriş seviyesi modellere indirim fırsatı!
Vergiler dahil fiyatı 7 bin 560 TL ile 16 bin 200 TL arasındaki telefonların ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a düşecek. Bu değişikliğin fiyatlara etkisi yaklaşık olarak 500 TL-1000 TL düzeyinde olacak. Örneğin 16 bin 200 TL’lik modelin fiyatı 15 bin 120 TL’ye düşecek. Vergiler dahil fiyatı 16 bin 200 TL’den pahalı olan modellerde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
Fiyatı 7.560 TL'nin altındaki telefonlarda ise ÖTV oranı
Telefonlardan ne kadar vergi alınıyor?
Telefonların vergisiz fiyatının üzerine sırasıyla şu vergiler alınıyor:
- Kültür Bakanlığı Payı: %1
- TRT Bandrolü: %12
- Özel Tüketim Vergisi: %25, %40, %50
- Katma Değer Vergisi: %20
37 Kişi Okuyor (8 Üye, 29 Misafir) 9 Masaüstü 28 Mobil
1419 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, vergi ve