Artık 35 ülkeden Windows Phone Marketplace'e erişim sağlanabiliyor

Haber Editörü
Analistler Nokia'nın, ekim ayında Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonlarını tanıtmasıyla Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sisteminin altın çağlarını yaşamaya başlayacağını düşünedursun, Windows Phone Marketplace büyümeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor.
19 yeni ülkenin eklenmesiyle Windows Phone Marketplace'e artık 35 ülkeden erişim sağlanmış oldu. Yeni eklenen ülkeler arasında; Şili, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Güney Afrika bölgesi, Güney Kore, İsveç ve Tayvan bulunuyor.
Daha önceden listede bulunan ülkeler ise Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Meksika, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD'ydi.
Windows Phone Marketplace'in son durumunu kısaca özetlersek;
- Yaklaşık 27.379 tane uygulama bulunuyor.
- Son iki haftada 1374 yeni uygulama eklenmiş.
- %19 ile oyunların payı en yüksek seviyede.
- Uygulamaların %47'si ücretsiz, %20'si deneme süreli, %33'ü ise ücretli
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Sorun olmaz bedava uygulamaları indirebilirsin, satın almada sorunlar var.
Bravo böyle pazarlama anlayışına, Türkçe, ingilizce, italyanca, ispanyolca, almanca gibi dillerin arasında ilk beşte olmalı artık.