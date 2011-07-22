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Artık 35 ülkeden Windows Phone Marketplace'e erişim sağlanabiliyor

7 yıl
8,6b
1
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Analistler Nokia'nın, ekim ayında Windows Phone Mango işletim sistemli akıllı telefonlarını tanıtmasıyla Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sisteminin altın çağlarını yaşamaya başlayacağını düşünedursun, Windows Phone Marketplace büyümeye ve yaygınlaşmaya devam ediyor.
19 yeni ülkenin eklenmesiyle Windows Phone Marketplace'e artık 35 ülkeden erişim sağlanmış oldu. Yeni eklenen ülkeler arasında; Şili, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Japonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Güney Afrika bölgesi, Güney Kore, İsveç ve Tayvan bulunuyor.
Daha önceden listede bulunan ülkeler ise Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Hong Kong, İrlanda, İtalya, Meksika, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsviçre, İngiltere ve ABD'ydi.
Windows Phone Marketplace'in son durumunu kısaca özetlersek;
  • Yaklaşık 27.379 tane uygulama bulunuyor.
  • Son iki haftada 1374 yeni uygulama eklenmiş.
  • %19 ile oyunların payı en yüksek seviyede.
  • Uygulamaların %47'si ücretsiz, %20'si deneme süreli, %33'ü ise ücretli

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rekuel 7 yıl
Benim bir sorum olacak yurtdisindan aldigim telden markets giriliyor bans ulke sec diyor ordan ingiltereyi secsem ornegin Benin icin bir sorun olusturur mu. Bedava programlari olsun indirebilir miyim
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SultanApex 7 yıl rekuel
rekuel

Benim bir sorum olacak yurtdisindan aldigim telden markets giriliyor bans ulke sec diyor ordan ingiltereyi secsem ornegin Benin icin bir sorun olusturur mu. Bedava programlari olsun indirebilir miyim


Sorun olmaz bedava uygulamaları indirebilirsin, satın almada sorunlar var.
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ama=neden 7 yıl
Türkiye için ikinci bir xbox 360 olacak heralde.
Bravo böyle pazarlama anlayışına, Türkçe, ingilizce, italyanca, ispanyolca, almanca gibi dillerin arasında ilk beşte olmalı artık.
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Farwynd 7 yıl
Türkiye'de açılmamasının sebebi devletle ilgiliydi galiba sanırım vergi ödemeleri gerekiyordu öyle bir şey hatırlıyorum sanki.
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cartographer 7 yıl
Ben de tam bunu soracaktim. Nokia WP7'li telefonlari Turkiye'de satisa sunabilecek mi diye. Umarim bir surpriz olmaz da gelir.
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blank42 7 yıl
Merak etmeyin arkadaşlar Türkiye pazarında nokia etkin durumda olduğu için marketde açılacaktır sistemde Türkçe olacaktır
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FightForBeer 7 yıl
Marketplace in Türkiyede açılmaması bence Türkiye için bir kayıp değil..
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Mert_06 7 yıl
Türkiye yoksa Windows Phone da yok. Türkiye'de de olana kadar satın almayın bu ceplerden. Zaten telefon işletim sistemleri arasında neredeyse sonuncu durumda Windows Phone 7.
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Klasör.:X:. 7 yıl
winphoneden çok umutluyum ben.Uygulamalatın ücretsiz kısmı bence daha da artırılmalı.27.000 uygulama az değil.bekleyip göreceğiz...
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mustafa1300 7 yıl
windows phone 7 nin türkçe çıkıp çıkmayacağıda belli değil ben pek sevmiyorum windows phone 7 yi
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Castiel 7 yıl
şili var Turkıye nerede , bızı kımse tınlamıyor !
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