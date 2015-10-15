Artık Skype görüşmelerine hesabı olmayanlar da katılabilecek

Microsoft'un sahibi olduğu yılların eskitemediği servislerden Skype, grup sohbeti daha kolay hale getiren yeni bir özelliği devreye soktu.

Bahsi geçen özellik, Skype hesabı olmayan kişilerin de grup sohbetlere katılmasına dayanıyor. Bunun için her grup sohbete özel bir internet bağlantısı atanıyor ve Facebook, Twitter ya da e-posta gibi noktalardan paylaşılabilen bu bağlantı ile grup sohbete katılmak için herhangi bir Skype hesabı gerekmiyor. Web sürümü yanında iOS, Android ve Windows uygulamalarında da çalışan kullanışlı özellik, olumsuz olarak şimdilik Amerika ve İngiltere'de yer alıyor ancak Microsoft'un kısa zaman içerisinde global bir adım atacağı söyleniyor.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtilen Skype, birçok alternatife rağmen uzun yıllar daha hayatımızda yer alacak gibi duruyor.

http://www.techradar.com/news/software/applications/you-no-longer-need-skype-to-skype-1306868