Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık Skype görüşmelerine hesabı olmayanlar da katılabilecek

3 yıl
1,6b
1
3
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Artık Skype görüşmelerine hesabı olmayanlar da katılabilecek
 
Microsoft'un sahibi olduğu yılların eskitemediği servislerden Skype, grup sohbeti daha kolay hale getiren yeni bir özelliği devreye soktu.
Bahsi geçen özellik, Skype hesabı olmayan kişilerin de grup sohbetlere katılmasına dayanıyor. Bunun için her grup sohbete özel bir internet bağlantısı atanıyor ve Facebook, Twitter ya da e-posta gibi noktalardan paylaşılabilen bu bağlantı ile grup sohbete katılmak için herhangi bir Skype hesabı gerekmiyor. Web sürümü yanında iOS, Android ve Windows uygulamalarında da çalışan kullanışlı özellik, olumsuz olarak şimdilik Amerika ve İngiltere'de yer alıyor ancak Microsoft'un kısa zaman içerisinde global bir adım atacağı söyleniyor.
Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtilen Skype, birçok alternatife rağmen uzun yıllar daha hayatımızda yer alacak gibi duruyor.

http://www.techradar.com/news/software/applications/you-no-longer-need-skype-to-skype-1306868 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
sakıncalı olabilir aklıma sanalüstü filmi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Bu bence güzel olmus illa uyrmi olacaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
necdetsamyeli 3 yıl
firefox un atılımına cevap için yapılmış sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde : 16 Ekim'de vizyona girecek filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim