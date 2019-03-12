Artmış kas gücü ve kas kütlesi diyabet riskini azaltıyor

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Diyabet gün geçtikçe toplumumuzu daha fazla etkisi altına alıyor. Dünya üzerinde birçok kişi tip 2 diyabetli ve diyabete bağlı komplikasyonlardan muzdarip. Aktivite azlığının diyabete olan riski artırdığı zaten bilinen bir gerçek. Egzersiz yapmanın ise diyabet riskini azalttığı biliniyordu lakin hangi tür egzersizin bu riski daha fazla azalttığı hala tartışma konularını oluşturuyor.Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre araştırmacılar, egzersizin tip 2 diyabet riski üzerindeki etkilerini araştırıyorlar ve en çok ne tür fiziksel aktivitenin bu riskleri azaltacağı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Orta derecede kas kütlesine sahip olmak riskleri azaltmaya yetiyor
Mayo Clinic Proceedings dergisinde de yayımlanan araştırmanın son bulgularına göre orta derecede kas kuvveti olan ve çeşitli egzersizler ile bu kas kütlesini koruyan kişilerin tip 2 diyabet riski oldukça düşük olabileceği belirtildi. Araştırmacılar bu etkinin kardiyorespiratuar uygunluk ve benzeri değişkenlerden bağımsız olduğuna dikkat çekti. Ayrıca orta derecedeki kas kütlesi bu riski düşürmeye yetiyor ve bu kas kütlesini artırmak riski daha da azaltmıyor.
Araştırmada görevli Profesör Duck-chul Lee, orta düzeyde yapılan dayanıklılık antrenmanlarının da aynı etkilere sebep olduğunu belirtti ancak antrenman miktarının ve dozunun ne kadarının bu etkilere sebep olacağını tespit etmenin oldukça zor olduğuna da dikkat çekti.
Araştırmacılar kas kuvvetinin gücünü belirlemek için 'bench press' ve kavrama hareketlerinden yararlandı. Hangi dozun yeterli olduğunu tespit etmek için daha çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Lee, bu egzersiz dozlarının da popülasyonlara ve kişilerin sağlık düzeylerine göre de değişkenlik gösterdiğini belirtti.
Egzersizler diyabet riskini yüzde 30'dan fazla azaltmakta
Yapılan çalışmada araştırmacılar yaşları 20 ila 100 arasında değişkenlik gösteren ve diyabeti olmayan 4.681 denek üzerinde çalıştı. Araştırmacılar deneklerin kas güçlerini ölçmek içi bütün deneklere bacak ve göğüs hareketleri yaptırdı ve araştırmanın doğruluğunu artırmak amacıyla yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı gibi çeşitli faktörler de hesaplamaya dahil edildi.
Ölçümlerin sonucuna göre alkol ve sigara tüketimi, obezite, hipertansiyon gibi çeşitli değişkenlerden bağımsız olarak orta derecede kas gücü bulunan kişilerin; diğer kişilere göre tip 2 diyabete yakalanma riski yüzde 32 daha az bulundu.
Araştırmanın yardımcı yazarı Angelique Brellenthin bu direnç egzersizlerinin sonuçlarının tartıda görünmeyeceğini bu yararların tartıdan bağımsız olduğunu belirtti.
Düşük düzeyde egzersiz bile yararlı
Araştırmaya ve belirtilenlere göre düşük dozlu antrenman programı bile hiç egzersiz yapmamaya göre oldukça iyi sonuçlar vermekte. Brellenthin'in cümlelerine göre insanlar düşük dozda dahi olsa antrenman yapmaya teşvik edilmeli. 'Squat', 'plank' ve 'lunge' hareketleri ile bile insanların yeterince iyi bir dirence sahip olabileceklerini belirten yardımcı yazar, bu kişilerin güç kazandıkça serbest ağırlıklara veya ağırlık makinelerine geçebileceklerini belirtti.
Diyabet gün geçtikçe daha fazla sağlık sorunlarına sebep oluyor. Düzenli bir yaşam ve dozunda bir egzersiz ile bu riskleri yüzde 30 gibi büyük bir oranda azaltmak mümkün olmakta. Üstelik bu oran beslenme düzeni, obezite gibi çeşitli faktörlerden bağımsız olarak karşımıza çıkıyor.
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324669.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle