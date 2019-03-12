Artmış kas gücü ve kas kütlesi diyabet riskini azaltıyor

Diyabet gün geçtikçe toplumumuzu daha fazla etkisi altına alıyor. Dünya üzerinde birçok kişi tip 2 diyabetli ve diyabete bağlı komplikasyonlardan muzdarip. Aktivite azlığının diyabete olan riski artırdığı zaten bilinen bir gerçek. Egzersiz yapmanın ise diyabet riskini azalttığı biliniyordu lakin hangi tür egzersizin bu riski daha fazla azalttığı hala tartışma konularını oluşturuyor.

Orta derecede kas kütlesine sahip olmak riskleri azaltmaya yetiyor

Araştırmacılar kas kuvvetinin gücünü belirlemek için 'bench press' ve kavrama hareketlerinden yararlandı. Hangi dozun yeterli olduğunu tespit etmek için daha çok çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Lee, bu egzersiz dozlarının da popülasyonlara ve kişilerin sağlık düzeylerine göre de değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Egzersizler diyabet riskini yüzde 30'dan fazla azaltmakta

Ölçümlerin sonucuna göre alkol ve sigara tüketimi, obezite, hipertansiyon gibi çeşitli değişkenlerden bağımsız olarak orta derecede kas gücü bulunan kişilerin; diğer kişilere göre tip 2 diyabete yakalanma riski yüzde 32 daha az bulundu.

Araştırmanın yardımcı yazarı Angelique Brellenthin bu direnç egzersizlerinin sonuçlarının tartıda görünmeyeceğini bu yararların tartıdan bağımsız olduğunu belirtti.

Düşük düzeyde egzersiz bile yararlı

Araştırmaya ve belirtilenlere göre düşük dozlu antrenman programı bile hiç egzersiz yapmamaya göre oldukça iyi sonuçlar vermekte. Brellenthin'in cümlelerine göre insanlar düşük dozda dahi olsa antrenman yapmaya teşvik edilmeli. 'Squat', 'plank' ve 'lunge' hareketleri ile bile insanların yeterince iyi bir dirence sahip olabileceklerini belirten yardımcı yazar, bu kişilerin güç kazandıkça serbest ağırlıklara veya ağırlık makinelerine geçebileceklerini belirtti.

Diyabet gün geçtikçe daha fazla sağlık sorunlarına sebep oluyor. Düzenli bir yaşam ve dozunda bir egzersiz ile bu riskleri yüzde 30 gibi büyük bir oranda azaltmak mümkün olmakta. Üstelik bu oran beslenme düzeni, obezite gibi çeşitli faktörlerden bağımsız olarak karşımıza çıkıyor.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324669.php

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Son zamanlarda yapılan çalışmalara göre araştırmacılar, egzersizin tip 2 diyabet riski üzerindeki etkilerini araştırıyorlar ve en çok nefiziksel aktivitenin bu riskleriüzerinde çalışmalar yapılıyor.dergisinde de yayımlanan araştırmanın son bulgularına görekas kuvveti olan ve çeşitli egzersizler ile bu kas kütlesini koruyan kişilerinriski oldukça düşük olabileceği belirtildi. Araştırmacılar bu etkininuygunluk ve benzeribağımsız olduğuna dikkat çekti. Ayrıca orta derecedeki kas kütlesi bu riski düşürmeye yetiyor veAraştırmada görevli, orta düzeyde yapılan dayanıklılık antrenmanlarının da aynı etkilere sebep olduğunu belirtti ancak antrenman miktarının ve dozununbu etkilere sebep olacağını tespit etmenin oldukça zor olduğuna da dikkat çekti.Yapılan çalışmada araştırmacılar yaşlarıilaarasında değişkenlik gösteren vedenek üzerinde çalıştı. Araştırmacılar deneklerin kas güçlerini ölçmek içi bütün deneklerevehareketleri yaptırdı ve araştırmanın doğruluğunu artırmak amacıylagibi çeşitli faktörler de hesaplamaya dahil edildi.