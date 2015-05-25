Arttırılmış gerçeklik savaş eğitimlerini de şekillendiriyor

Sanal ile gerçek dünyayı harmanlayan arttırılmış gerçeklik sistemleri / başlıkları, askerlerin eğitimi için de aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tam katılımlı tatbikatların maliyetini çok ciddi seviyede düşürebilen arttırılmış gerçeklik süreci, tabiki dünyanın en büyük askeri gücü Amerika'nın da ilgisini çekiyor.

Donanma Araştırma Ofisi tarafından geliştirilen ve " Augmented Immersive Team Trainer" ya da kısaca AITT olarak adlandırılan sistem, savaş alanı atmosferinin arttırılmış gerçeklik temelinde simule edilmesine dayanıyor. Bu süreci 21 Mayıs tarihinde bir golf sahası üzerinde test eden ordu, askerlerin gerçek savaş alanlarında karşılaşabileceği unsurları sanal olarak gözler önüne seriyor, istendiği taktide olağanüstü durumları da deneyebiliyor ve hepsinden önemlisi çevreye zarar vermiyor ya da birçok zırhlı birliğin bölgeye getirilmesi gibi oldukça zorlu bir süreci ortadan kaldırabiliyor.

Askerlerin taktıkları gözlükler ile çalışan AITT sistemi, Google Glass gibi cihazlardan farklı olarak oldukça geniş bir görüş açısı ortaya koyuyor ve üzerinde aktif olarak geliştirmeler devam ediyor.

http://www.onr.navy.mil/en/Media-Center/Press-Releases/2015/Augmented-Reality-Demo-With-Marines.aspx