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Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas

Aselsan’ın tamamen yerli kaynaklarla geliştirdiği fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi Midas, 80 kilometrelik bir hat boyunca insan ve araç hareketliliğini algılayacak.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas
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Petrol ve doğal gaz boru hatlarında yaşanan hırsızlık vakaları ülkemizde yıllardır haber bültenlerine konu olmuştur. NATO boru hatlarından yaşanan hırsızlık vakaları da çok uzak tarihli değil. Bunlardan yola çıkarak bir proje hazırlayan ve neticelendiren Aselsan, Bilkent Üniversitesi NANOTAM Araştırma Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliğine giderek Midas adı verilen sistemi ortaya çıkardı.

Türk mühendislerince geliştirilen sistem, 80 kilometrelik bir hat boyunca en küçük insan ve araç hareketliliğinin bile algılanmasına olanak tanıyor. Alandaki en küçük bir kazı faaliyetini bile fark edebilen sistem öncelikli olarak BOTAŞ’ın boru hatlarının güvenliğini sağlayacak.

Kullanım kolaylığı ve düşük maliyet avantajı ile öne çıkan MİDAS, standart fiber optik kablolar kullanılarak, 80 kilometrelik bir hat üzerinde algılama kapasitesine sahip. Tasarlanan sistem, boru hatlarının güvenliği için çeşitli çözümler içeriyor. Modüler bir yapıdaki teknoloji, elektro-optik çözümler, kara ve deniz gözetleme radarları, insansız araçları ile haberleşme ve entegrasyon gibi olanaklar sunuyor.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri ve BOTAŞ uzmanlarınca beğeni topladığı belirtilen Midas sisteminin kısa bir süre içerisinde bir çok bölgede kullanılmaya başlanması bekleniyor.


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dostum kertenkele 2 yıl
Her tarafımız fiber optik kablo ile çevriliya bi dinleme engelleyici sistemimiz eksikti zaten.
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idombayci 2 yıl
Bu teknolpji vardı da sınır karakollarına döşemeyi akıl etmediler mi? Onca şehitten sonra belki insafa gelirler.
Amerikan filimlerinde ve belgesellerinde ta 1990 larda anlatılıyordu. Fare geçse bile farkediyoruz diye. O sistem niye sınırda kullanılmıyor?
Bu teknolpji vardı da sınır karakollarına döşemeyi akıl etmediler mi? Onca şehitten sonra belki insafa gelirler.Amerikan filimlerinde ve belgesellerinde t...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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JavaSpecialist 2 yıl
Fiber hat mi varmista bunu gelistirmisler
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kadirirdem 2 yıl
sanki fiber olmayan yer yok da onu geliştirdiler...
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mcrew 2 yıl
tedaş ın fiber alt yapısı vodafone da
botaş ın fiber alt yapısı turkcell de
turk telekom un bilmem kaç yüz bin km fiber alt yapısı var

biz 50 gigabyte kotalı internet kullanıyoruz

elimizi sallasak fiber kabloya çarpıyor söylenilene göre
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Sharparrow 2 yıl
Bu sitede vatan haini yöneticiler var maalesef. Vatan hainlerine ne zaman laf soksam mesajımı siliyorlar.
bu site yöneticilerinin hepsi fetöcüdür bilinsin!!!
fetöye laf sokun ceza yiyin
Bu ülkeyi azıcık pohpohlayın ceza yiyin..
vatan hainlerine laf sokun hemen terörist üyeler gelsin size saldırsın 2 mesaj üstte var işte bir tane mesela. ama o silinmemiş. birisi ulan mal yazıyor silinmiyor. Aselsan benim gözbebeğim yazıyorum hainlerin zoruna gidiyor siliyorlar.
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LastShip 2 yıl
Dogudaki kacak elektrigide tespit etsinler bi zahmet
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DH Misafiri 2 yıl
Ya arkadaş ülkece radikalleşiyoruz resmen. Sharparrow isimli arkadaş Hristiyan yahudi ermeni diye yürümüş gitmiş ve 10 beğeni almış.yahu önce insan olmayı öğrenmelisiniz.bu sövdüğünüz kişiler de insan ayıptır. Şahsen onları seviyorum diyemem ama yorumlar böyle olmamalı.yani böyle kin nefret dolu yorumları görünce ülkenin geleceğinden endişe ediyorum.bu arada not olarak ekleyim,arabistanda yaşıyorum. Haberin aslına gelince aselsanı tabiki de tebrik etmek lazım. Adamlar uğraşmış başarmış.
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abrenax 2 yıl
"Petrol ve doğal gaz boru hatlarında yaşanan hırsızlık vakaları ülkemizde yıllardır haber bültenlerine konu olmuştur"
Yıllardır dediğine göre uzun bir süredir bu vakalar gerçekleşiyor. Önlemin alındığına sevinmek mi, bu kadar gecikmesine üzülmek mi lazım karar veremedim.
Bunun gibi çözülmeyi bekleyen kaç adet sorun var bunu da hesaba katmak lazım.
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mobylette 2 yıl
BARIŞ55

Hat boyunca fiber döşeyip, belli aralıklarla algılayıcılar yerleştirilecek. İletişim fiber kablo ile sağlanacak. Olay bu.



adam demiş ki fiber hat döşeyip araya algılayıcı yerleştirmişler olay bu. Bilkent, ODTÜ ve ASELSAN, yani Türkiye'de -haklı olarak- bilim yapılmıyor diyenlerin dil uzatırken şöyle bir tereddüt edeceği 3 kuruluş bir araya geliyor ve diyorlar ki beyler fiber hat döşeyelim araya da algılayıcı yerleştirelim. bu kadar mı? cidden bu kadar kolay mı yav? teknikten anlayan demiyorum, teknik üretimde bilfiil bulunmuş bir adam bu kadar küçümseyemez.

bu tavuk işte sizin de gördüğünüz gibi bu yumurtadan çıkmış. olay bu kadar. hı hı, evet haklısın.
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ahnksqualt 2 yıl
Şuraya gelip
yok 50 yıl önceki işi şimdi yapabiliyoruz diye tam tersi tepki vermemizi bekleyenler neyi düşünüyor anlayamıyorum.
Evet bir çok şeyde geri kaldık belki 10 yıl ama bu geri kalmışlıktan dolayı her şeyi kabullenip geçti artık diye düşünüp yine de hiç bir şey üretmeyelim mi?
İlk araba icat olduktan yıllar sonra tesla diye bir araba markası üretildi. Üretmese miydi? Nasıl olsa araba icat oldu ne gerek var mı deseydi?
Bırakın da bu ülke de ufak ufak da olsa bir şeyler yapılsın. Yapılan şeyleri yapıcı bir şekilde eleştirin ama böyle yok kalem üretmişiniz bu mu teknolojiniz gibilerinden konuşmayın.
Varsa fikrin de ki kalem üretmişiniz iyi güzel ama bu kaleme şöyle bir özellik katın ki diğerlerinden farkı olsun bir ihtiyacı karşılasın tarzında yorumlar yapın.
Adam gelmiş buraya almış klavyesini önüne nerden vurabilirim diye kayışı yakıyor kokusu buralara geliyor.
Verilen emeğe biraz saygımız olsun. Bakın saygınız demiyorum saygımız olsun diyorum. Hep birlikte.
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c.ozan 2 yıl
midasın kulakları eşşek kulakları :)
isim seçimi güzel olmuş cidden. umarım geliştirilip sınır geçişlerine de uygulanır.
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venomboy_85 2 yıl
Hayatında eline fiber kablo almamış insanlar fiber teknolojisini eleştiriyor...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu ne biçim bir Türkçe gramer yapısı yaw ! ?

meğerse güvenlik kameralarını fiber optik kabloya bağlamışlar !
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alemburda34 2 yıl
Efsane olmus
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