Aselsan’dan fiber optik algılayıcı ihlal tespit sistemi: Midas

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Petrol ve doğal gaz boru hatlarında yaşanan hırsızlık vakaları ülkemizde yıllardır haber bültenlerine konu olmuştur. NATO boru hatlarından yaşanan hırsızlık vakaları da çok uzak tarihli değil. Bunlardan yola çıkarak bir proje hazırlayan ve neticelendiren Aselsan, Bilkent Üniversitesi NANOTAM Araştırma Merkezi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliğine giderek Midas adı verilen sistemi ortaya çıkardı.

Türk mühendislerince geliştirilen sistem, 80 kilometrelik bir hat boyunca en küçük insan ve araç hareketliliğinin bile algılanmasına olanak tanıyor. Alandaki en küçük bir kazı faaliyetini bile fark edebilen sistem öncelikli olarak BOTAŞ’ın boru hatlarının güvenliğini sağlayacak.

Kullanım kolaylığı ve düşük maliyet avantajı ile öne çıkan MİDAS, standart fiber optik kablolar kullanılarak, 80 kilometrelik bir hat üzerinde algılama kapasitesine sahip. Tasarlanan sistem, boru hatlarının güvenliği için çeşitli çözümler içeriyor. Modüler bir yapıdaki teknoloji, elektro-optik çözümler, kara ve deniz gözetleme radarları, insansız araçları ile haberleşme ve entegrasyon gibi olanaklar sunuyor.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri ve BOTAŞ uzmanlarınca beğeni topladığı belirtilen Midas sisteminin kısa bir süre içerisinde bir çok bölgede kullanılmaya başlanması bekleniyor.