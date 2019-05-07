Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı

Amerika'nın başta New York olmak üzere birçok eyaletinde etkisini sürdüren kızamık salgınında, kayıtlara geçen vaka sayısı 764'e ulaştı. Sağlık yetkilileri, kızamık salgınının başladığı Ekim 2018'den bu yana, New York'ta toplam 716 vakanın bildirildiğini vurguladı. Kızamık salgınını başlatan şeyin ise "aşı yaptırılmayan bir çocuğun İsrail'e seyahatinde virüsü kapması ve ülkeye dönmesi" olarak açıklanıyor.

New York'taki en çok vaka, çocuklarda otizme yol açtığı gibi asılsız gerekçelerle aşı yaptırmayan Ortodoks Yahudileri'nin yoğun yaşadığı yerlerde görülüyor. Kızamık daha önce 22 ayrı eyalette görülürken, buna 5 vakanın bildirildiği Pensilvanya eyaleti de eklendi ve sayı 23'e çıktı.

ABD, kızamığı 2000 yılında tamamen yendiğini duyurmuştu. Fakat özellikle 2014'ten itibaren ülkede önemli sayıda vaka kayıtlara geçti.

"Yahudi okulları geçici olarak kapatılacak"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının Brooklyn'de Ortodoks Yahudi toplumunun bulunduğu Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirmişti. Bunu dikkate almayan ailelerin cezalandırılacağını ve Yahudi okullarının da geçici olarak kapatılacağını söylemişti. Üstelik daha önce Rockland bölgesinde de kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

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