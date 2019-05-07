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Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı

ABD, son 25 yılın en büyüğü olarak nitelendirilen bir kızamık salgınıyla boğuşuyor. Hastalık en çok, Ortodoks Yahudiler gibi aşı yaptırmayı reddeden kitlelerin bulunduğu bölgelerde yayılıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Amerika'nın başta New York olmak üzere birçok eyaletinde etkisini sürdüren kızamık salgınında, kayıtlara geçen vaka sayısı 764'e ulaştı. Sağlık yetkilileri, kızamık salgınının başladığı Ekim 2018'den bu yana, New York'ta toplam 716 vakanın bildirildiğini vurguladı. Kızamık salgınını başlatan şeyin ise "aşı yaptırılmayan bir çocuğun İsrail'e seyahatinde virüsü kapması ve ülkeye dönmesi" olarak açıklanıyor.
New York'taki en çok vaka, çocuklarda otizme yol açtığı gibi asılsız gerekçelerle aşı yaptırmayan Ortodoks Yahudileri'nin yoğun yaşadığı yerlerde görülüyor. Kızamık daha önce 22 ayrı eyalette görülürken, buna 5 vakanın bildirildiği Pensilvanya eyaleti de eklendi ve sayı 23'e çıktı.
ABD, kızamığı 2000 yılında tamamen yendiğini duyurmuştu. Fakat özellikle 2014'ten itibaren ülkede önemli sayıda vaka kayıtlara geçti.

"Yahudi okulları geçici olarak kapatılacak"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının Brooklyn'de Ortodoks Yahudi toplumunun bulunduğu Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirmişti. Bunu dikkate almayan ailelerin cezalandırılacağını ve Yahudi okullarının da geçici olarak kapatılacağını söylemişti. Üstelik daha önce Rockland bölgesinde de kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

https://www.ntv.com.tr/dunya/abddeki-kizamik-salgininda-vaka-sayisi-764e-cikti,IEH6zTTn20GGtJWo5LaTZQ Yorum Yaz
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mansurmarsak 2 hf. en beğenilen
Bu yüzyılda böyle bir cehalet yazık...
1 Yanıt Yanıtla +29
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ungalath 2 hf. xpugur
keşke sende bi selectiona uğrasan.
senin zihniyetin bu işte küçücük bebeklerin hastalıklardan ölmesine sevinecek kadar vahim bir haldesin.
1 Yanıt Yanıtla +12
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xpugur 2 hf.
bırakın gebersinler, "natural selection" işte:D ...... ak kafalılar da aynısını uygulasa keşke :D
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mrsmrc 2 hf.
Bu Yahudiler kendilerince doğru bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama koca ülkeyi salgına sürüklemişler. Çok bencilce ve düşüncesizce bir karar.
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Ters Adam 2 hf.
Aşı yaptırmıyorum diyene ceza gelmesi gerek sadece kendi çocuklarıyla değil başka çocukların sağlıklarıylada oynuyorlar.
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DH Misafiri 2 hf.
Tez yazmaya gerek yok, pek çok tez ve araştırma zaten yazıldı ve sonuçlar ortada. Yani arada bir yazılmışlara bakılsa çok çok yeter. Aşı faydalı, otizm ile alakası yok ( hatta son çalışmalardan birinde ki bugüne kadarki en geniş katılım olan çalışma-otizmin aşı olan çocuklarda biraz bile olsa daha az rastlandığı takip edildi). Bilim çevreleri artık bu konuda tekrar tekrar çalışma yapmanın kaynak israfı olduğunu konuşuyorlar.
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Witcher3 2 hf.
Salgın abd de ise benim için problem değil
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Ters Adam 2 hf. Witcher3
İsrail’den ABD ye yayılan salgın Türkiye’ye ne kadar sürede gelir
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xpugur 2 hf.
konu hakkında
aşıcılar ve karşıtları arasındaki konuşmalar, neden istemedikleri vs

bu da bi yorumlama videosu...

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DH Misafiri 2 hf.
olmayan şeyin üzerine tez çalışması neden yapsın ki ?
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SEO-Uzmanı 2 hf.
tamda nostradamusun kehanetlerindeki gibi !
youtube göre bu yıl hz mehdi de geliyormuş,
onuda bekleriz artıkın !
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ONY86 2 hf.
düşünce gücüyle virüs yok etme.işte gerçek süper kahramanlar
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V4LKyR 2 hf.
Demek ki her milletin bir yobazı var.
TAKUNYAX
YOBAKZ
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deoks 2 hf. V4LKyR
Bu aşı karşıtlığını bizimkiler abd den ithal ettiler zaten.
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xpugur 2 hf.
bırakın gebersinler, "natural selection" işte:D ...... ak kafalılar da aynısını uygulasa keşke :D
1 Yanıt Yanıtla +4
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ungalath 2 hf. xpugur
keşke sende bi selectiona uğrasan.
senin zihniyetin bu işte küçücük bebeklerin hastalıklardan ölmesine sevinecek kadar vahim bir haldesin.
1 Yanıt Yanıtla +12
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tıp, mikrobiyoloji ve
9 etiket daha kızamık aşı karşıtlığı amerika'da aşı reddi kızamık salgını bill de blasio ortodoks yahudileri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice
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