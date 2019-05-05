''Scientology'' tarikatına bağlı gemi kızamık gerekçesi ile karantina altına alındı

Carribean island of St. Lucia'da bulunan yetkililer Amerikan gemisini kızamık virüsü taşıdığı gerekçesi ile karantina altına aldı. Ülkenin sağlık şefi Dr. Merlene Fredericks-James kızamık virüsünün bulaşıcılığını göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı davranıp gemiyi karantina altına aldıklarını söyledi. Gemide bulunan ve sayıları 300'ü bulan yolcuların ve mürettebatın karaya çıkmasına izin verilmedi.

Fredericks-James röportajında geminin ismini söylemedi lakin St. Lucia sahil güvenliği NBC News'e yaptığı açıklamaya göre geminin adı Scientology tarikatına ait ''Freewinds'' gemisiyle aynı adı taşıyor. Sahil güvenlik ekibi Scientology kilisesinin web sitesini inceledikten sonra geminin aynı gemi olduğu doğrulandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakası sayısında artış görülüyor

Live Science'nin de yaptığı açıklamalara göre kızamık virüsü oldukça bulaşıcı bir virüs ve virüsler havada 2 saate kadar asılı kalabiliyor. Bu sebeple çok kolay bir şekilde bulaşabiliyor lakin aşılar sayesinde hastalığın önlenmesi kolay oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri kızamık salgınları ile mücadele veriyor, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu yıl 700'den fazla kızamık vakası görüldüğünü doğruladı. Bu sayı 1994 yılından beri görülen en yüksek rakam olarak nitelendiriliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 2000 yılında kızamık virüsünü eradike ettiğini bildirmişti. Artışların sebebi olarak ülkenin bazı bölgelerinde aşılama oranlarının düşük olması olarak gösteriliyor ve özellikle de küçük çocukları risk altında bırakıyor.

Fredericks-James yaptığı açıklamada St. Lucia halkını çocuklarını aşı yaptırması konusunda uyardı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kızamık vakalarının görüldüğü yerlere seyahat edecek olan çocukların aşı tarihlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

https://www.livescience.com/65383-cruise-ship-quarantined-measles.html

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'in yaptığı açıklamalara göre geminin perşembe günü gece yarısında adadan ayrılması planlanıyor.