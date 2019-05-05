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''Scientology'' tarikatına bağlı gemi kızamık gerekçesi ile karantina altına alındı

''Scientology'' kilisesine ait gemi içindeki 300'e yakın yolcu ve mürettebat ile karantina altına alındı. St Lucia yetkilileri gemideki kişilerin karaya çıkmasına izin vermedi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Carribean island of St. Lucia'da bulunan yetkililer Amerikan gemisini kızamık virüsü taşıdığı gerekçesi ile karantina altına aldı. Ülkenin sağlık şefi Dr. Merlene Fredericks-James kızamık virüsünün bulaşıcılığını göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı davranıp gemiyi karantina altına aldıklarını söyledi. Gemide bulunan ve sayıları 300'ü bulan yolcuların ve mürettebatın karaya çıkmasına izin verilmedi.
Fredericks-James röportajında geminin ismini söylemedi lakin St. Lucia sahil güvenliği NBC News'e yaptığı açıklamaya göre geminin adı Scientology tarikatına ait ''Freewinds'' gemisiyle aynı adı taşıyor. Sahil güvenlik ekibi Scientology kilisesinin web sitesini inceledikten sonra geminin aynı gemi olduğu doğrulandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakası sayısında artış görülüyor

Live Science'nin de yaptığı açıklamalara göre kızamık virüsü oldukça bulaşıcı bir virüs ve virüsler havada 2 saate kadar asılı kalabiliyor. Bu sebeple çok kolay bir şekilde bulaşabiliyor lakin aşılar sayesinde hastalığın önlenmesi kolay oluyor.
Amerika Birleşik Devletleri kızamık salgınları ile mücadele veriyor, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu yıl 700'den fazla kızamık vakası görüldüğünü doğruladı. Bu sayı 1994 yılından beri görülen en yüksek rakam olarak nitelendiriliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri 2000 yılında kızamık virüsünü eradike ettiğini bildirmişti. Artışların sebebi olarak ülkenin bazı bölgelerinde aşılama oranlarının düşük olması olarak gösteriliyor ve özellikle de küçük çocukları risk altında bırakıyor.
Fredericks-James yaptığı açıklamada St. Lucia halkını çocuklarını aşı yaptırması konusunda uyardı ve Amerika Birleşik Devletleri gibi kızamık vakalarının görüldüğü yerlere seyahat edecek olan çocukların aşı tarihlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
NBC News'in yaptığı açıklamalara göre geminin perşembe günü gece yarısında adadan ayrılması planlanıyor.
https://www.livescience.com/65383-cruise-ship-quarantined-measles.html Yorum Yaz
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Portraitclub 2 hf. en beğenilen
Aşı karşıtlığı saçma bir noktaya ulaştı. Diğer insanların hayatını da tehlikeye atıyorlar
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BBHMMDH 2 hf.
Yanlış hatırlamıyorsam bu tarikatçılar aşı olmaya karşılar. Hatta hükümet aşı olmayan tarikatçılara karşı hapis veya para karşılığında yaptırım uygulayacaktı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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sefayksl 2 hf.
Duyguların ve kararların uç noktalarda yaşandığı bir dönemdeyiz artık. Türkiye'de yıllardır bu böyle fakat artık dünya genelindede bu şekilde. En büyük düşmanımız cahillik...
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bytradm 2 hf.
dünyada özellikle gerikalmış ülkelerin sağlığı üzerinde
dolaylı dolaysız oynanmakta. gdolu ürün, nişasta bazlı şeker
şurubu ve nano molekül gıda katkıları gibi.
bu ülke isterse gereken tüm aşıyı kendi üretir şüpheye yer bırakmaz.
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Mr. Jingles 2 hf.
Karşı çıkılmasının sebebi nedir?
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HIGHER 2 hf.
Önceden boko haram gibi örgütler karşı çıktı buna, daha sonra çok duymaya başladım.
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Portraitclub 2 hf. en beğenilen
Aşı karşıtlığı saçma bir noktaya ulaştı. Diğer insanların hayatını da tehlikeye atıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +5
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John Wick 2 hf. Portraitclub
Aslında direkt "öldürüyorlar" dememiz daha doğru olur bence. Çünkü aşı yaptırmayanlar yüzünden bu hastalıklara yakalanıp ölen çok insan oldu.
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BBHMMDH 2 hf.
Yanlış hatırlamıyorsam bu tarikatçılar aşı olmaya karşılar. Hatta hükümet aşı olmayan tarikatçılara karşı hapis veya para karşılığında yaptırım uygulayacaktı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Janus_Prospero 2 hf. BBHMMDH
Böyle ilkel tarikatlar ABD ile Türkiye'ye özgü. Avrupalılar ve Avrupai medeni Amerikalılar bu tarz zihniyetlere genellikle dehşet ile bakarlar.
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