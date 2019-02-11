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Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor

Tamamen bataryaya bağımlı olan elektrikli araçlarda çok yüksek veya düşük sıcaklıklar oluştuğunda haliyle omuzladığı yük de artıyor. Kapasitesi düşüyor ve mesafe azalıyor.
3 ay
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29
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Elektrikli araçlar son dönemde otomotiv pazarının en önemli hamlesinden birisi olarak gösteriliyor. Çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlayan elektrikli araçların tamamen elektriğe bağımlı olması bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Aşılması gerekiyor

Elektrikli araçlarda tek şarj ile gidilen mesafeler önem taşıyor. Bu sayede sürücüler bir yolculuk esnasında daha az şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuyor ve şarjını planlayabiliyor. Bununla birlikte araç içerisinde diğer elektronik aksamın da bataryadan faydalanıyor olması işleri değiştiriyor.

ABD Otomobil Birliği – AAA elektrikli araçları masaya yatırdı ve batarya verimliliğini test etti. Özellikle çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda bataryanın mesafesinin etkilendiği belirtiliyor. Hali hazırda bununla ilgili şikayetler de var.

Ayrıca Bkz. "AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu"

Testlerde BMW i3, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Tesla Model S ve Volkswagen e-Golf araçları kullanılmış. Bataryanın tek şarjda ortalama 150Km civarında gittiği baz alınmış ve verimlilik testleri de buna göre hesaplanmış. Testler kapalı ve havanın kontrol edilebildiği bir ortamda yapılmış.

Sonuçlara göre -6 derecede elektrikli aracın mesafesi yüzde 41 oranında düşüyor. Bunun sebebi ise soğuk havada motorun sıcaklığı yükseltmek için daha fazla efor harcaması. Bataryanın kullanılamaz hale gelmemesi için de daha sık şarj etmek gerekiyor. ABD’de son yaşanan aşırı soğuklarda pek çok elektrikli araç sürücüsü aynı konudan şikâyet etmiş.

Daha sık şarj etmek elbette maliyetleri arttırıyor. Her 1500Km mesafeye göre ortalama 23 derece sıcaklıkta otobanda giden bir elektrikli araçtan 25$ daha maliyetli olabiliyor.

Benzer sonuçlar 35 derece üzerindeki sıcaklıklarda da elde edilmiş. Klima ve havalandırma yükü devreye girince bataryanın aldığı mesafe yüzde 17-20 arasında düşmüş. Elbette bu tür sorunlar fosil yakıtlı araçlarda yaşanmıyor.

Yapılan testler elektrikli araçların önemli bir engeli daha aşması gerektiğini gösteriyor. Özellikle fosil yakıtlı araçlara göre dezavantaj oluşturabilecek bu duruma bakalım nasıl bir çözüm bulunacak?

 

https://www.theverge.com/2019/2/10/18217041/electric-car-ev-extreme-weather-polar-vortex Yorum Yaz
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deniz_sea 3 ay en beğenilen
Fosil yakıtlı, yani içten yanmalı motorlarda da aynı durum geçerlidir, Kışın hava sıcaklığı düştüğünde motor daha fazla zengin karışım çalışır ve yazın klimalar açıkken motora yük bindiği için yine yakıt tüketimi artar, yazıya elektirik'li araç kadar etkilenmiyor yazılsaydı daha iyi olurdu.
Fosil yakıtlı, yani içten yanmalı motorlarda da aynı durum geçerlidir, Kışın hava sıcaklığı düştüğünde motor daha fazla zengin karışım çalışır ve yazın klimalar...
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Guest-6B5A59FD1 3 ay
Eeee günaydın? Benzinli dizel elektrikli hibrit farketmez menzil düşer haberde bir kere şunu değiştirin editörcüğüm yazın 6 lt yakan benzinli otomobilleriniz kışın 10 litreye tırmanıyor... Menzil kaybı elektrikli arabalarda daha dramatiktir bu durum çünkü günümüzde ki pil teknolojisi çok soğuk havalarda verim kaybediyor ve IC motorlu araçlardaki verimsizlik yüzünden oluşan ısının klimalarda kullanılması diye bir olayda yok bataryadan alınan güçle ısı pompası arabayı ısıtmak zorunda bu haberde bahsedilmemiş ama i3 te daha çok menzil kaybının nedeni aşırı ekonomik olacam diye pillerde hava soğutmalı/ısıtmalı sistem kullanılmıştır Tesla'larda ve diğer bir çok marka sıvı soğutma/ısıtma sistemler kullanır Tesla kullanıcıları kışın %26 civarında menzil kaybettiklerini söylerler zaten biraz baktıysanız elektrikli otomobil piyasasına bilmeniz gerekirdi bunun bir anda her yerde haber olmasını petrol lobisine bağlarım hiçkimse kusura bakmasın kardeşim...
Eeee günaydın? Benzinli dizel elektrikli hibrit farketmez menzil düşer haberde bir kere şunu değiştirin editörcüğüm yazın 6 lt yakan benzinli otomobilleriniz kı...
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k2fg9 3 ay
Heat > Isı
Temperature > Sıcaklık
Q=m*c*∆t
Q= Isı enerjisi
∆t= Sıcaklık farkı
1000kcal > ısı enerjisi
10°C > sıcaklık değeri

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cebrail.bsrn 3 ay
Benzin TV adlı youtube kanalında şöyle bir videoda soğukta bataryanın nasıl hızlı azaldığı gösterilmiş. Konu ile ilgili kısım 7. dakikda vardır, tamamını izlemek istemeyenler için.

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haberelectro 3 ay
Elektrik=gereksizlik
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methotrexat 3 ay
gel bir de akülü tekerlekli sandalye kullanan bana sor?
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Rising_Sun 3 ay
Elektriklide de benzinlide de sıcaklığa bağlı olarak tüketim değişiyor..Elektriklide pil, motor ve sıcak/soğuk klima doğrudan akü tarafı tarafından besleniyorken, benzinlide de soğuk klima için yakıt tüketimi gerekiyor, sonuçta yazın da klima açıldığı için benzinli de etkilenmiş oluyor..Klima haricinde benzinlinin sıcaklığa bağlı tüketim değişikliği tabi pil kadar yüksek değildir, zaten konvansiyonel motorlar, petrol babalarının 100 senedir dünyaya pazarladığı saçmalıktan başka birşey değil, verimleri yüzde 15-20lerde, yakılan yakıtın 5'te birinden daha azı yol katetmeye anca yarıyor :)..Elektrik motorlarında verimlilik yüzde 100'e yakın..
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maximus01982 3 ay
Heyecana gerek yok pil teknolojisi şimdilik arabalar için uygun değil.
Mazda sağolsun hala içten yanmalı motorlara inanan bir marka var. Zaten biraz daha geliştirseler, elektrikli arabanın bataryası üretilirken çevreye verdiği zarardan uzun vadede daha az zarar veren içten yanmalı motor yapacaklar.
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sis651 3 ay
Cep telefonunun pilini bile etkileyen soğuk arabayı etkilemezmi...
Hiç ısıtma kullanmasa bile bataryanın verebildiği enerji düşüyor soğukta. Ancak aracını evinde şarj edebilenler, aracı şarjda tutup sabah bataryanın ve arabanın içinin ısıtılmasını sağlayabilir ki, mesafeyi bir miktar uzatabilir yine.
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hopeyoung 3 ay
Enerjinin ne olduğundan bi haber editörden çok fazlasını beklememek lazım. Ayrıca düşük ısı değil düşük sıcaklık olacak. Lütfen daha özenli kalem kullanınız.
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spaydix 3 ay
Gelecek hidrojen yakitli araclarda deniz suyunu yakit olarak kullanicaz
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aycibin 3 ay
Ben bunu forumda 1 yıl önce yazmıştım.sicaklik kendi basina pil performansını etkiler.cok bariz bilinecek birşey.ilave donanim kullanımındaki artış da etkiler elbette
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