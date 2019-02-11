Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklar elektrikli araçların mesafesini etkiliyor

Elektrikli araçlar son dönemde otomotiv pazarının en önemli hamlesinden birisi olarak gösteriliyor. Çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlayan elektrikli araçların tamamen elektriğe bağımlı olması bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Aşılması gerekiyor

Elektrikli araçlarda tek şarj ile gidilen mesafeler önem taşıyor. Bu sayede sürücüler bir yolculuk esnasında daha az şarj istasyonlarına ihtiyaç duyuyor ve şarjını planlayabiliyor. Bununla birlikte araç içerisinde diğer elektronik aksamın da bataryadan faydalanıyor olması işleri değiştiriyor.

ABD Otomobil Birliği – AAA elektrikli araçları masaya yatırdı ve batarya verimliliğini test etti. Özellikle çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklarda bataryanın mesafesinin etkilendiği belirtiliyor. Hali hazırda bununla ilgili şikayetler de var.

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Testlerde BMW i3, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Tesla Model S ve Volkswagen e-Golf araçları kullanılmış. Bataryanın tek şarjda ortalama 150Km civarında gittiği baz alınmış ve verimlilik testleri de buna göre hesaplanmış. Testler kapalı ve havanın kontrol edilebildiği bir ortamda yapılmış.

Sonuçlara göre -6 derecede elektrikli aracın mesafesi yüzde 41 oranında düşüyor. Bunun sebebi ise soğuk havada motorun sıcaklığı yükseltmek için daha fazla efor harcaması. Bataryanın kullanılamaz hale gelmemesi için de daha sık şarj etmek gerekiyor. ABD’de son yaşanan aşırı soğuklarda pek çok elektrikli araç sürücüsü aynı konudan şikâyet etmiş.

Daha sık şarj etmek elbette maliyetleri arttırıyor. Her 1500Km mesafeye göre ortalama 23 derece sıcaklıkta otobanda giden bir elektrikli araçtan 25$ daha maliyetli olabiliyor.

Benzer sonuçlar 35 derece üzerindeki sıcaklıklarda da elde edilmiş. Klima ve havalandırma yükü devreye girince bataryanın aldığı mesafe yüzde 17-20 arasında düşmüş. Elbette bu tür sorunlar fosil yakıtlı araçlarda yaşanmıyor.

Yapılan testler elektrikli araçların önemli bir engeli daha aşması gerektiğini gösteriyor. Özellikle fosil yakıtlı araçlara göre dezavantaj oluşturabilecek bu duruma bakalım nasıl bir çözüm bulunacak?