Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu

Orta seviyelerde bir oyuncu monitörü arayanlar için AOC CQ32G1 modeli piyasaya çıktı. İnce çerçeveli tasarım ve oyun tecrübesini akıcı hale getirecek özelliklerle dikkat çekiyor.
3 ay
5,5b
1
3
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyuncu pazarına yönelik olarak G1 adındaki monitör serisini başlatan AOC yeni bir model ekledi. AOC CQ32G1 kavisli monitör modeli ince çerçeveli olmasının yanında akıcı tecrübeye yönelik özelliklere sahip.

AOC CQ32G1 özellikleri ve fiyatı

31.5 inçlik bir boyuta sahip olan monitör 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Kavis oranı ise 1800R olarak belirlenmiş. 144Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi olan monitör AMD FreeSync ile oyunlarda yırtılmaların önüne geçiyor.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı"

Monitör 3000:1 statik kontrast oranı barındırırken sRGB renk gamının yüzde 124’ünü kapsıyor. Görüş açıları 178°/178° olarak belirlenmiş. Flicker-Free teknolojisi ekrandaki titreşimleri engellerken LowBlue Mode ise mavi ışığı azaltıyor. AOC Game Color ile 20 farklı renk seviyesi ayarlanırken AOC Dial Point ise nişan çaprazı ekrana getiriyor.

Monitörün 3 kenarı 2mm kalınlığa sahip. Alt çerçeve ise 5mm kalınlığında. Böylece oldukça ince bir çerçeve tasarımı ortaya çıkıyor. Tasarım V şeklindeki stand ile tamamlanıyor. 2 adet HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 girişleri olan monitör için 400 Avro fiyat belirlenmiş.

 

https://www.guru3d.com/news-story/aoc-cq32g1-curved-monitor-31-5-inch144-hzfreesyncsub-400.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
dreamblue35 3 ay
sRGB nin %124 ü ve 1 ms 144 hrtz özellik eğer tn panel ise çok iyi 400 avro bedavadan biraz pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylcn123 3 ay
çözünürlüğe göre ekran büyük olmuş.27'' olmalıydı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 ay
32 inç düz ekran oyuncu monitörü yapmak çok zor galiba.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay 2si1 | Siri'ye okulu bombalayacağım dedi, yakalandı! 3 ay Seagate HAMR ve Dual-Actuator MACH.2 teknolojilerini duyurdu: 48 TB’a varan kapasite yolda 3 ay NASA, Kepler Uzay Teleskobu’nun çektiği son resmi paylaştı 3 ay Samsung Galaxy S10+'ın 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip varyantı 15 Mart'ta satışa sunulabilir 3 ay Kitap, dergi ve gazetelerden KDV alınmayacak 3 ay Avrupa Uzay Ajansı, Mars robotunun ismine karar verdi 3 ay Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor 3 ay Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435 3 ay Çırçır balığı aynada kendini tanıdı 3 ay Elon Musk: Model Y, SUV pazarında oyunu değiştirebilir 3 ay LG G8 ThinQ'nun Kanada fiyatı ortaya çıktı 3 ay Microsoft, şirketlerin Internet Explorer kullanmayı bırakmalarını istiyor 3 ay Fortnite Sevgililer Günü etkinliği başladı 3 ay Apple, 2019 iPhone modellerinin fiyatlarını indirmeyi düşünmüyor 3 ay Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı 3 ay ABD'de en hızlı büyüyen akıllı telefon markası Google Pixel oldu 3 ay GTA V hile yazılımına 150 bin dolar ceza 3 ay Realme, fiziksel mağazalar açmayı planlıyor 3 ay Sahte MetaMask uygulaması kripto cüzdanlarınızı boşaltıyor 3 ay Google'ın iş ilanları Pixel Watch'un yolda olduğunu gösteriyor 3 ay GÖRÜNTÜLENEN AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu Sonraki 8 hücreli NAND bellekler geliyor 3 ay Piyasalarda ani yükseliş, Bitcoin 3600 dolar barajını aştı 3 ay Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek 3 ay NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı 3 ay Bu da ağ atan Drone savar mermisi 3 ay Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor 3 ay MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı 3 ay 2si Bilmez | Diyet 3 ay Dünyanın en büyük 3D baskılı roket motoru 3 ay Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı 3 ay Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi 3 ay Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek 3 ay Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 3 ay Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları madalyaları, elektronik atık kullanılarak üretilecek 3 ay Sargo kod adlı gizemli bir Google cihazı Geekbench'te görüntülendi 3 ay Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı 3 ay Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim