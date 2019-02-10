AOC oyunculara yönelik kavisli bir monitör duyurdu

Oyuncu pazarına yönelik olarak G1 adındaki monitör serisini başlatan AOC yeni bir model ekledi. AOC CQ32G1 kavisli monitör modeli ince çerçeveli olmasının yanında akıcı tecrübeye yönelik özelliklere sahip.

AOC CQ32G1 özellikleri ve fiyatı

31.5 inçlik bir boyuta sahip olan monitör 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Kavis oranı ise 1800R olarak belirlenmiş. 144Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi olan monitör AMD FreeSync ile oyunlarda yırtılmaların önüne geçiyor.

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Monitör 3000:1 statik kontrast oranı barındırırken sRGB renk gamının yüzde 124’ünü kapsıyor. Görüş açıları 178°/178° olarak belirlenmiş. Flicker-Free teknolojisi ekrandaki titreşimleri engellerken LowBlue Mode ise mavi ışığı azaltıyor. AOC Game Color ile 20 farklı renk seviyesi ayarlanırken AOC Dial Point ise nişan çaprazı ekrana getiriyor.

Monitörün 3 kenarı 2mm kalınlığa sahip. Alt çerçeve ise 5mm kalınlığında. Böylece oldukça ince bir çerçeve tasarımı ortaya çıkıyor. Tasarım V şeklindeki stand ile tamamlanıyor. 2 adet HDMI 1.4 ve DisplayPort 1.2 girişleri olan monitör için 400 Avro fiyat belirlenmiş.