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Asphalt 6: Adrenaline HD, Ovi Store'da kullanıma sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlara özel birbirinden başarılı oyunlara imza atan Gameloft firması, Symbian^3 işletim sistemli Nokia modelleri için en son yarış oyunu Asphalt 6: Adrenaline HD'yi kullanıma sundu.
Ovi Store üzerinden 4,99 TL'ye indirilebilen Asphalt 6: Adrenaline HD, yaklaşık 255,53 MB boş alana ihtiyaç duyuyor. Oyunda 42 tane otomobil ve motosiklet bulunuyor ve seçtiğiniz otomobilleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Los Angeles, Bahama Adaları, Tokyo vb bölgelerde yarışabiliyorsunuz.

Asphalt 6: Adrenaline HD, ayrıca 6 kişiye kadar çoklu oyuncu modunu destekliyor. Oyunla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.

http://store.ovi.com/content/151325?clickSource=publisher+channel Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AKI 8 yıl
bu oyun bagımlılık yaptı.
E7 4" ekran... Sanki PS/PC de oynuyor insan.
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Mr. Jingles 8 yıl
i8910, Satio ve Vivaz'ın donanımları da oyunu kaldırmaya yeterli sanırım.
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Nightmare70 8 yıl
nokia telefonları bu oyunu kaldırırsa ne olayım..
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Buzmavisi 8 yıl
iPad 2 de müthiş grafikleri olan bir oyun. Ps3'ü aratmıyor. Ben araba yarışlarını sevmem ama bunu nedense sevdim.
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Mr. Jingles 8 yıl

Nightmare70
nokia telefonları bu oyunu kaldırırsa ne olayım..

Ne olacaksın?

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Aѕℓαη66™ 8 yıl Nightmare70
Nightmare70

nokia telefonları bu oyunu kaldırırsa ne olayım..


adamın daha konudan haberi yok ezbere konuşuyo. smbıan3 için çıkmış diyo konuda sanki samsung kullanıyo smbıyanı ne adamlar var la

klawyecıde benım gıbı fıtıl olmuş


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detroit21 8 yıl
Gereksiz bir oyundu ama bekleyeni varsa hayirli olsun :)
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salagil 8 yıl
5800 oynatır mı :S
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mrsavas02 8 yıl
gerçekten görüntüler harika hiç bir donma yok madem bu telefon bu gibi dungeon hunter 2 hd gibi oyunları hem akıcı hemde ekran kalitesi yüksek şekilde donmadan oynatabiliyor neden bu kadar bekletildik neyse zararın neresinden dönsek kar telefonumdan bıkmıştım şimdi aşk tazeledik :)
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FightForBeer 8 yıl
Commander
Asphalt serisi araba oyunları arasında en iyilerinden. Yalnız fiyatı 4.99 TL değil 4.99$.

Lütfen Dikkatli okuyun Ovi Mağzada "TL 4,99 (vergiler dahil)" Yazıyor..
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Commander 8 yıl
Asphalt serisi araba oyunları arasında en iyilerinden.
Yalnız fiyatı 4.99 TL değil 4.99$.
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Miasmus 8 yıl
symbian3 telefonlarda kullanılan ekran kartı pek çok güncel telefondan daha iyi ancak işte sorun yazılım konusunda çıkıyor yoksa bu ve bunun gibi pek çok oyun rahatlıkla symbian3 telefonlarda çalışır.
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mawoix 8 yıl
grafiksel olarak bayağı ilerlemiş..
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Volkanbaba 8 yıl
Vaybe 6600da oynadığımız aspalt2 lerden nerlere..Güzel oyundu zamanında şimdide öyle.
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