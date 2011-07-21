Asphalt 6: Adrenaline HD, Ovi Store'da kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Akıllı telefonlara özel birbirinden başarılı oyunlara imza atan Gameloft firması, Symbian^3 işletim sistemli Nokia modelleri için en son yarış oyunu Asphalt 6: Adrenaline HD'yi kullanıma sundu.
Ovi Store üzerinden 4,99 TL'ye indirilebilen Asphalt 6: Adrenaline HD, yaklaşık 255,53 MB boş alana ihtiyaç duyuyor. Oyunda 42 tane otomobil ve motosiklet bulunuyor ve seçtiğiniz otomobilleri kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Los Angeles, Bahama Adaları, Tokyo vb bölgelerde yarışabiliyorsunuz.
Asphalt 6: Adrenaline HD, ayrıca 6 kişiye kadar çoklu oyuncu modunu destekliyor. Oyunla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.
http://store.ovi.com/content/151325?clickSource=publisher+channel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
E7 4" ekran... Sanki PS/PC de oynuyor insan.
Ne olacaksın?
adamın daha konudan haberi yok ezbere konuşuyo. smbıan3 için çıkmış diyo konuda sanki samsung kullanıyo smbıyanı ne adamlar var la klawyecıde benım gıbı fıtıl olmuş
Lütfen Dikkatli okuyun Ovi Mağzada "TL 4,99 (vergiler dahil)" Yazıyor..
Yalnız fiyatı 4.99 TL değil 4.99$.