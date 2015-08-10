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Astronotlar uzayda yetiştirilen sebzeleri ilk kez yemeye hazırlanıyorlar

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Astronotlar uzayda yetiştirilen sebzeleri ilk kez yemeye hazırlanıyorlar
 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar bugün bir ilke imza atacaklar ve ilk kez, uzayda yetiştirilmiş bir yiyeceğin tadına bakacaklar. Sebzelerin kırmızı, mavi ve yeşil LED ışıkları altında tutulduğu Veg-01 adlı sisteme Amerikalı astronot Scott Kelly tarafından geçtiğimiz ay ekilen kırmızı marulları yemek için NASA'dan onay alan 44. Keşif Görevi astronotları, elde edilen mahsülün yarısını yedikten sonra geri kalan yarıyı da Dünya'ya getirmek üzere dondurup paketleyecekler.
 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha önce de sebze ekilip yetiştirilmiş olsa da UUİ'de görevli astronotların bu sebzeleri yemesine izin verilmemiş ve sebzeler incelenmek üzere Dünya'ya getirilmişti. Bu sebzeleri inceledikten sonra astronotların uzayda yetiştirilen sebzeleri yemesinde bir sakınca görmeyen NASA, bu kez astronotların yetiştirdikleri sebzeleri yemelerine izin verdi. Ancak astronotların marulları yemeden önce sitrik asit tabanlı temizleyicilerle temizlemeleri gerekecek.
Astronotlar uzayda yetiştirilen sebzeleri ilk kez yemeye hazırlanıyorlar
 
 İnsanoğlunun uzay macerasında tarihi bir adım olan bu gelişme, Güneş Sistemi'nin derinliklerine doğru yapılacak uzun süreli uzay yolculukların ve başta Mars olmak üzere başka gezegenlerde koloni kurma girişimlerinin önünü açacak. Yayınladığı açıklamada Veg-01 sisteminin önemine değinen NASA, bu sistem sayesinde gelecek görevlerde kalıcı yiyecek kaynağının sağlanabileceğini belirtti.

http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/meals_ready_to_eat Yorum Yaz
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savasserter 4 yıl en beğenilen
üzerine zeytinyağı gezdirip limon sıkmayı unutmasınlar
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DH Misafiri 4 yıl
Acaba besin açısından zayıfladık mı ?
Bir düşünün şempanze ile DNA benzerliğimiz %99 aynı ama beyin boyutu kullanım kapasitesi çok farklı boyutta yediğimiz yiyeceklerle üretebildiğimiz enerji beynimizin sadece yüzde 20 ile çalışmasını sağlayabiliyor bu aldığımız besinlerin yediğimiz yiyeceklerin soluduğumuz havanın sonucunda oluşan bir etken yani eğer o sebzeler test edildiğinde %0,000000000001 artış olsa bile vücudumuzun ürettiği enerji miktarında çok büyük bir sonuç olmuş olur tabi ki ben sadece farz ediyorum belki de böyle bir deney bile akıl edememişlerdir ancak denemekte fayda var misal marsta yaşayacak insanlar ile aramızda fark olacak olacak mı orada doğan bir bebek ne kadar sağlıklı olacak yetiştirilen bitkiler hayvanlar ve bunu yiyen insanlarda vücut enerjisi miktarında artış yada düşüş olacak mı yaşlanması nasıl olacak vs gibi şeyler şahsen benim en çok merak ettiklerim biz son 200 yılda ülkede yarattığımız atıklar ile savaşlarla ozon tabakasında önüne geçilemez bir felaket yaratabilmiş bir milletiz ayrıca milyonlarca yıldır yaşam olan bir gezegende 2000 yılda bir çok canlının soyunu tüketmiş bir canlıyız bunlar belki bizim gelişmemizi sağlayacak besinleri içeriyorlardı her neyse uzar gider hadi kaçar ben okusanız da okumasanız da umrum da değil içimden geldi yazdım...!
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STMUS 4 yıl
Ben önceden de bir şeyler yetiştirilip yendiğini hatırlıyor gibiyim.
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savarog 4 yıl
Yerçekimsiz ortamda bitkiler büyüme yönü ile ilgili sorun yaşayabilir,
ama ilk resimdeki bitkiler oldukça neşeli görünüyor :)
o resim çizim olmalı gerçek değil galiba.
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youallstupid 4 yıl
astronotlar da yemeye ne meraklıymıs yarısını yiyeceklermiş :D
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mladenbmv 4 yıl
adamlar uzayada sebze yetiştiriyor bizim ülkede ise tam tersi.
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face1tr 4 yıl
onu sirkeye bastın mıydı hiç bişeycik olmaz..
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arel.gr 4 yıl
sirke,limon asiti siradan zirai ortamlardaki sebzeler icin siradan temizleme yontemi.
us ortaminda ne gibi sakinca olusabilirki bu sekil temizlemeye deginilmis ?
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bmax 4 yıl
bizim devlet hala gel paralel git paralel uğraşırken adamlar uzayda sebze meyve yetiştiriyorlar...yazık ülkeme çok yazık....
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kadirirdem 4 yıl
savasserter
üzerine zeytinyağı gezdirip limon sıkmayı unutmasınlar

canımı çektirdin aha yemeğe gidiom şimdi :D....
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savasserter 4 yıl en beğenilen
üzerine zeytinyağı gezdirip limon sıkmayı unutmasınlar
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Umutcan 4 yıl savasserter
savasserter

üzerine zeytinyağı gezdirip limon sıkmayı unutmasınlar

Zeytinyağı, sirke ve limonu da uzayda üretmeye başlamaları lazım.
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