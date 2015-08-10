Astronotlar uzayda yetiştirilen sebzeleri ilk kez yemeye hazırlanıyorlar

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar bugün bir ilke imza atacaklar ve ilk kez, uzayda yetiştirilmiş bir yiyeceğin tadına bakacaklar. Sebzelerin kırmızı, mavi ve yeşil LED ışıkları altında tutulduğu Veg-01 adlı sisteme Amerikalı astronot Scott Kelly tarafından geçtiğimiz ay ekilen kırmızı marulları yemek için NASA'dan onay alan 44. Keşif Görevi astronotları, elde edilen mahsülün yarısını yedikten sonra geri kalan yarıyı da Dünya'ya getirmek üzere dondurup paketleyecekler.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha önce de sebze ekilip yetiştirilmiş olsa da UUİ'de görevli astronotların bu sebzeleri yemesine izin verilmemiş ve sebzeler incelenmek üzere Dünya'ya getirilmişti. Bu sebzeleri inceledikten sonra astronotların uzayda yetiştirilen sebzeleri yemesinde bir sakınca görmeyen NASA, bu kez astronotların yetiştirdikleri sebzeleri yemelerine izin verdi. Ancak astronotların marulları yemeden önce sitrik asit tabanlı temizleyicilerle temizlemeleri gerekecek.



İnsanoğlunun uzay macerasında tarihi bir adım olan bu gelişme, Güneş Sistemi'nin derinliklerine doğru yapılacak uzun süreli uzay yolculukların ve başta Mars olmak üzere başka gezegenlerde koloni kurma girişimlerinin önünü açacak. Yayınladığı açıklamada Veg-01 sisteminin önemine değinen NASA, bu sistem sayesinde gelecek görevlerde kalıcı yiyecek kaynağının sağlanabileceğini belirtti.



http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/meals_ready_to_eat