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Asus, 3D destekli yeni monitörü VG236H'yi İngiltere'de satışa sundu

8 yıl
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, 3D destekli yeni monitörü VG236H'yi İngiltere'de satışa sundu
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Asus, 3D destekli yeni monitörü VG236H'yi İngiltere'de satışa sundu
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Computex 2010 fuarında, 3D görüntüleme teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağını ve ürün gamını yeni modellerle genişleteceğini açıklayan Asus, 3D destekli yeni monitörü VG236H'yi, İngiltere'de satışa sundu. 120Hz tazeleme hızına sahip olan ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan 23-inç boyutundaki monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 2ms tepki süresine sahip olan monitör açıklanan bilgilere göre, 100,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 400cd/m2 parlaklık seviyesiyle birlikte geliyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ara birimlerini kullanan monitör, Spenlendid Video Intelligence adı verilen teknoloji sayesinde, 5 farklı ön-tanımlı mod üzerinden renk optimizasyonu yapabiliyor. Asus'un 23-inç boyutundaki, 3D destekli yeni monitörü VG326H, 3DVision kitiyle birlikte 580$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.


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muhafiz1923 8 yıl
nasıl görüntü kalıtesi ve bir çok kişi miyde bulantısı oldugunu vede baş dömesi göz arıması cektigini söylüyor sizde bu belirtiler oldumu vede en uzun kaç saat kalıyorsunuz pc karsısında günlük saygılar
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Returntosoil 8 yıl
Nikil sizde acer 3 d monitör mü var?almayı planlıyorum ama alıp ta önceden deneyen kimseyi bulamadım sormak istediklerim vardı monitörle ilgili..
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captanico 8 yıl
evet acer gd245hq 3d monitor kullanıyorum+nvidia 3d vision ile birlikte imzamda incelemem mevcut sormak istedigin bir seyler olursa elimden geldigi kadar cevap vermeye calısırım
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mehmetgirgin 8 yıl
güzel bişeye benziyo
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captanico 8 yıl
turkiyede 650 $ dan satılsa 1000 tl yi gecmiyorki o bile gozluk seti ile cok iyi fiyat.gozluge 400 monitore (acer gd245hq) 900 tl vermistim
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ayzer 8 yıl
tr 1500tlyi bulur
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