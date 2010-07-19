Computex 2010 fuarında, 3D görüntüleme teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağını ve ürün gamını yeni modellerle genişleteceğini açıklayan Asus, 3D destekli yeni monitörü VG236H'yi, İngiltere'de satışa sundu. 120Hz tazeleme hızına sahip olan ve Nvidia'nın 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan 23-inç boyutundaki monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 2ms tepki süresine sahip olan monitör açıklanan bilgilere göre, 100,000:1 dinamik karşıtlık oranı ve 400cd/m2 parlaklık seviyesiyle birlikte geliyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve HDMI ara birimlerini kullanan monitör, Spenlendid Video Intelligence adı verilen teknoloji sayesinde, 5 farklı ön-tanımlı mod üzerinden renk optimizasyonu yapabiliyor. Asus'un 23-inç boyutundaki, 3D destekli yeni monitörü VG326H, 3DVision kitiyle birlikte 580$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.