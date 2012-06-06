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Asus 40 fazlı anakartı Z77 Wolverine'i tanıttı

6 yıl
2,8b
1
16
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte'ın detaylarını daha önce verdiğimiz 32 fazlı CPU VRMpi tasarımına sahip anakartı Z77X-UP7'ye, Asus cephesinden yanıt geldi. Computex 2012 kapsamında tanıtımı yapılan Z77 Wolverine isimli anakart, 40 fazlı CPU VRM tasarımı ile dikkatleri üzehrine çekmeyi başarıyor. Baskılı devre kartının hem ön hem de arka yüzünde 20'şer adet faz dizilimine sahip olan anakartta, kompakt boyutlarda boğum ve MOSFET'lere yer veriliyor.
Asus Z77 Wolverine sadece tek bir 8pin EPS konnektörünü kullanıyor. Buradan yola çıkılarak tasarım anlamındaki temel anlayışın, her faza binen yük durumunu azaltmak ve bu sayede termal karakteristiği geliştirerek aynı zamanda hız aşırtma başarımını arttırmak olduğunu söyleyebiliriz. VRM tasarımında Digi+ teknolojisine yer veren Asus, P8Z77-V serisi anakartlarındaki EPU kontrolcüsünün aynısını Z77 Wolverine'de de kullanıyor. 
Genel komponent dizilimi P8Z77-V Deluxe ile benzerlik gösteren anakart, 3x PCIe 3.0 x16 ve 3x PCIe 2.0 x1 slotları ile gelirken, üzerinde ayrıca 4x SATA-III ve 4x SATA-II portu bulunuyor. Ayrıca 2 adet eSATA 6Gb/sn konnektörü de bulunan anakarttaki USB 3.0 portlarının sayısı ise 8. Asus Z77 Wolverine'in diğer özellikleri arasındaysa, çift Gigabit Ethernet, yüksek tanımlı ses ve 802.11n WiFi ile Bluetooth desteği sağlayan iletişim modülü geliyor. Computex 2012'de lanse edilen diğer pek çok ürün gibi Z77 Wolverine'in de çıkış tarihi ve fiyatı henüz bilinmiyor.

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B A T M A N 6 yıl en beğenilen
FAZ'la abartmayın
2 Yanıt Yanıtla +7
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Hocam faz nedir yazarsan internete genel olarak nedir anlarsın , daha fazla kullanılma nedenide bildiğim kadarıyla aynı güç için daha az akım çekmesi. Daha az akım çekince ne olacak dersen baya bir uzun yazı lazım.
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OZKNaln 6 yıl
32 den sonra 40 hayde bakalim 60 a direnekcek bunler
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met@lrock 6 yıl
Resimde illuminati var :D
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sarjaleti 6 yıl
Sakin ol Asus. Ben kralım demeye çalışıyorlar. Faz savaşları geliyor.
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Steve Paul Jobs 6 yıl
40 fazlı anakart yapan asus tan 4 slot ekran kartı evgaya en az 5 slotluk bir cevap bekliyorum
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B A T M A N 6 yıl en beğenilen
FAZ'la abartmayın
2 Yanıt Yanıtla +7
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mundt 6 yıl B A T M A N
glscgn
FAZ'la abartmayın


+1
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ali277 6 yıl B A T M A N
glscgn

FAZ'la abartmayın





Bazıları ne gerek var demiş onları ev kullanıcıları için yapmıyorlar zaten OC ile uğraşanlar için yapıyorlar 40 gerçekten fazla .
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Gigabyte'dan 32 Faz ASUS'dan 40 Faz

Faz savaşları mı başlıyor
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EasyBell 6 yıl _Dominic_Toretto_
*Furious*

Gigabyte'dan 32 Faz ASUS'dan 40 Faz

Faz savaşları mı başlıyor

FAZ Nedir ?
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