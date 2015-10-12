Asus 8 portlu RT-AC88U yönlendiricisini duyurdu

Oyuncu donanımları arasında en popüler marka haline gelen Asus ROG (Republic of Gamers) artık kendi bağımsız etkinliklerini yapmaya başladı. Hafta sonundaki ROG Unleashed etkinliğinde tanıtılan ürünlerden birisi de 8 portlu RT-AC88U yönlendiricisiydi.





Genelde bilgisayar ve çevrebirimleri üzerine ROG damgasını vuran Asus, artık ağ ekipmanlarını da bu etiket altına almaya başladı. Asus ROG RT-AC88U yönlendirici toplamda 3.1Gbps hız değerlerine ulaşarak yoğun oyun deneyimlerini en iyi şekilde sunmaya çalışıyor. Cihaz 5GHz bandında 2.1Gbps ve 2.4GHz bandında 1Gbps maksimum hıza ulaşıyor.





Parti kurmak isteyenler için 8 adet port barındıran cihaz bir adet USB 2.0 ve bir adet USB 3.0 portu ile de cihaz paylaşımına imkan tanıyor. Opsiyonel olarak hücresel ağ adaptörü ile kullanıcılar internet bağlantılarını yedekleyebiliyor.





Yazılım tarafında kullanıcının oyun trafiğini kendi sunucularına yönlendirerek akıcı oyun deneyimi sunan WTFast Gamer Private Network ücretsiz aboneliği, siber saldırıları karşılayabilen AiProtection özelliği gibi ekstralar yer alıyor. Yönlendiricinin fiyatı henüz açıklanmadı.

http://www.tomshardware.com/news/asus-rog-gaming-router-rt-ac88u,30293.html