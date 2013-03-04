Asus FonePad, bu aydan itibaren Avrupa pazarına giriş yapacak

Asus, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazandırdığı FonePad'i, bu aydan itibaren Rusya'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon ile tablet özelliklerini bütünleştiren FonePad'in, 10.590 Ruble fiyat etiketiyle satılması planlanıyor. Merak eden okuyucularımız için 10.590 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 619 TL.





Başlıca teknik özellikleri kısaca hatırlatmak gerekirse, gücünü 1.2 GHz'de çalışan tek çekirdekli Intel Atom Z2420 platformundan, PowerVR SGX540 grafik işlem biriminden ve 1 GB RAM'den alan FonaPad, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 1.2 MP ön kamera, 7-inç büyüklüğünde - 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS / GLONASS ve 4.270 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor.

HSPA alt yapısı üzerinden internete bağlanabilen FonePad'in daha önce açıkladığımız üzere iki farklı versiyonu üretiliyor. Avrupa pazarına giriş yapacak olan versiyonun özelliği 16 GB'lık dahili depolama alanına sahip olması ve arka kamerasız gelmesi. Avrupa dışındaki pazarlarda boy gösterecek olan versiyonda ise 8 GB'lık dahili depolama alanı ile 3 MP arka kamera bulunacak.



http://hi-tech.mail.ru/news/misc/asus_fonepad_russia.html&usg=ALkJrhhHdwT-RwStuyWG_Qk-r9_bV38bhA