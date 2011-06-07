Asus, GeForce GTX 580 ROG Matrix modelini duyurdu

Asus ilk tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği GeForce GTX 580 ROG Matrix modelini resmi olarak duyurdu. İleri seviyede özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartının iki farklı versiyonu bulunuyor. Düz versiyon 782MHz GPU hızında görev yaparken, Platinum versiyonunda ise özenle seçilmiş GPU'ların kullanıldığı ve çalışma frekansının 816MHz'e yükseltildiği ifade ediliyor. Bu fark dışında bellek saat hızları da dahil olmak üzere kartlar arasında bir fark yaratacak başka bir unsur bulunmuyor.

Asus'un tek GPU'lu en güçlü ekran kartı olarak öne çıkan GeForce GTX 580 ROG Matrix, tasarım özelliklerinden yüksek kaliteli komponentlerine kadar hemen her detayı ile farklılaşmayı başaran bir model. Spor araba tasarımlarından esinlenilerek hazırlanan çift fanlı DirectCU II soğutucusunun, referans soğutucu tasarımına kıyasla %20 daha iyi soğutma performansı sağladığı belirtilen kart, 19 fazlı güç tasarımına sahip. Profesyonel kullanıcılar için PorbeIT özelliği ile kart üstü donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kart, üzerinde yer alan + ve - butonları ile donanımsal voltaj arttırımına olanak tanıyor. Üzerinde kırmızı renkli üçüncü bir buton daha bulunan kart aşırı ısındığında bu buton kullanıarak fan hızı anında %100'e çıkartılabiliyor. Matrix serisinin diğer modellerinde de olduğu gibi Safe Mode butonu ile tek tuşla fabrika ayarlarına dönebilen kart, Matrix Durum LED'leri ile anlık yük durumunu da farklı renkler ile gösterebiliyor.

GPU Tweak yazılımı sayesinde pek çok parametresi değiştirilebilen kart, özel soğutucu tasarımı nedeniyle anakart üzerinde üç slotl kaplıyor. GF110 GPU'sundan güç alan Asus GeForce GTX 580 ROG Matrix,384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA Çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Uyumlu anakartlarda üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan kart CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanan Asus GeForce GTX 580 ROG Matrix, yurt dışında 478 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla ön-siparişe sunulmuş durumda.