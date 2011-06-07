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Asus, GeForce GTX 580 ROG Matrix modelini duyurdu

7 yıl
38,1b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus ilk tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştirdiği GeForce GTX 580 ROG Matrix modelini resmi olarak duyurdu. İleri seviyede özelleştirilmiş detaylarıyla dikkat çeken ekran kartının iki farklı versiyonu bulunuyor. Düz versiyon 782MHz GPU hızında görev yaparken, Platinum versiyonunda ise özenle seçilmiş GPU'ların kullanıldığı ve çalışma frekansının 816MHz'e yükseltildiği ifade ediliyor. Bu fark dışında bellek saat hızları da dahil olmak üzere kartlar arasında bir fark yaratacak başka bir unsur bulunmuyor.

Asus'un tek GPU'lu en güçlü ekran kartı olarak öne çıkan GeForce GTX 580 ROG Matrix, tasarım özelliklerinden yüksek kaliteli komponentlerine kadar hemen her detayı ile farklılaşmayı başaran bir model. Spor araba tasarımlarından esinlenilerek hazırlanan çift fanlı DirectCU II soğutucusunun, referans soğutucu tasarımına kıyasla %20 daha iyi soğutma performansı sağladığı belirtilen kart, 19 fazlı güç tasarımına sahip. Profesyonel kullanıcılar için PorbeIT özelliği ile kart üstü donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan kart, üzerinde yer alan + ve - butonları ile donanımsal voltaj arttırımına olanak tanıyor. Üzerinde kırmızı renkli üçüncü bir buton daha bulunan kart aşırı ısındığında bu buton kullanıarak fan hızı anında %100'e çıkartılabiliyor. Matrix serisinin diğer modellerinde de olduğu gibi Safe Mode butonu ile tek tuşla fabrika ayarlarına dönebilen kart, Matrix Durum LED'leri ile anlık yük durumunu da farklı renkler ile gösterebiliyor.

GPU Tweak yazılımı sayesinde pek çok parametresi değiştirilebilen kart, özel soğutucu tasarımı nedeniyle anakart üzerinde üç slotl kaplıyor. GF110 GPU'sundan güç alan Asus GeForce GTX 580 ROG Matrix,384-bit bellek veri yolu desteğine, 512x CUDA Çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Uyumlu anakartlarda üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan kart CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanan Asus GeForce GTX 580 ROG Matrix, yurt dışında 478 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla ön-siparişe sunulmuş durumda.

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engova 7 yıl en beğenilen
"Üzerinde kırmızı renkli üçüncü bir buton daha bulunan kart aşırı ısındığında bu buton kullanıarak fan hızı anında %100'e çıkartılabiliyor."
ben bu ek tuşa ihtiyaç duyacak kadar ısıtabiliyorsam kartı , ne anladım o soğutma teknolojisinden :/
"Üzerinde kırmızı renkli üçüncü bir buton daha bulunan kart aşırı ısındığında bu buton kullanıarak fan hızı anında %100'e çıkartılabiliyor."ben bu ek tuş...
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::Ashes:: 7 yıl
çift gpu ile tek gpu'yu karşılaştırmayın..
1200lira 580'e kesinlikle verilmez ederi 700-800liradır aslında o kadarda etmez ama neyse..
2 tane 6950 her türlü en alınabilir karttır.
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bocekgrafik 7 yıl
Sunbuloglu
Bu kartın fia-yatı 1300-1400 TL. den aşağı olmaz muhtemelen. Ancak 1500 TL. civarında da Zotac GTX 590 bulmak mümkün ve böyle bir imkan varsa neden 590 değilde 580 alayım?

Rakip olarak geleceği için 1200'lü rakamların üstünde olmayacaktır. O fiyata 590'ın ancak referans modelini alabilirsin. Özel soğutmalı modeli daha pahalı olacaktır.
Böyle yüksek kapasiteli kartları da özel soğutma sistemi olmadan kullanmak çok sağlıklı değil.
Bu sebeple özel soğutması sebebiyle 580 daha iyi bir seçim şu anda.
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Sunbuloglu 7 yıl
Bu kartın fia-yatı 1300-1400 TL. 'den aşağı olmaz muhtemelen. Ancak 1500 TL. civarında da Zotac GTX 590 bulmak mümkün ve böyle bir imkan varsa neden 590 değilde 580 alayım?
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blackman 7 yıl
==== Harbiden şekil kart imiş :)
=== Aslında bu kadar bilimkurgusal duruşu olan ekran kartlarının yüzünün hep aşağıya dönük monte edilmesi beni hep üzmüştür. kasa zeminine çapraz ayna koyup mod yapmayı bile düşünmüştüm zamanında
== Asus pahalı ama havalı
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Ozzy 7 yıl
Asus'un yeni tasarımlarını çok beğeniyorum.Resmen yarış arabası görünümünde kaslı soğutucular tasarlıyorlar.
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alpa07 7 yıl
sipariş verdim :D :D
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BraVe_06 7 yıl
O kırmızı düğmeyi kullanabilmek için kasanın sürekli açık olması lazım. Saçma...
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Batuist 7 yıl
resmi çok karizmatik duruyor. sırf hız aşırtmak içinde dünya kadar para verilmez ki!! hayatımız oyun olsaydı belki verilirdi ama şayet öyle olsaydı zaten başka kart alırdım.
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bocekgrafik 7 yıl
Özellik olarak fena değil. Ancak Direct CUII ile arasında radikal bir yenilik yok. Yeni bir kart çıkarmış olmak için çıkarılmış bir kart belli ki.


400 serisinde olduğu gibi 580'lerde de Zotac piyasayı kavurabilirdi ancak 580 AMP moelini Zalman fansız çıkartarak büyük bir hata yaptı ve 580'lerde piyasayı Asus ve MSI'a kaptırdı.
Sonradan bu hatasını anlayıp AMP2 diye Zalman fanlı modelini piyasaya sürdüyse de iş işten geçmişti artık.


Şu an ise MSI, son çıkardığı Lightning ile en büyük benim dedi.

Asus, eğer Lightning'e rakip olarak çıkardıysa bu kartı, zayıf bir rakip olarak kalmaya mahkum bir kart olacak bu ROG. Hele hele Lightning'in 2 slot olduğunu düşünürsek...
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ScannerEye 7 yıl
3 slot için kocaman bir oha alan bu canavar ötesi kart için Türkiye satış fiyatını 1100 TL den açık arttırmaya açıyorum, yokmu arttıran?
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engova 7 yıl en beğenilen
"Üzerinde kırmızı renkli üçüncü bir buton daha bulunan kart aşırı ısındığında bu buton kullanıarak fan hızı anında %100'e çıkartılabiliyor."
ben bu ek tuşa ihtiyaç duyacak kadar ısıtabiliyorsam kartı , ne anladım o soğutma teknolojisinden :/
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