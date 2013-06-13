Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Computex 2013'ün en fazla yankı uyandıran yeniliklerinden biri de 150 dolar altı etiket fiyatıyla satılacak, fiyat/performans şampiyonu olmaya aday yeni Android tablet Asus Memo Pad HD7 oldu. Dört çekirdekli işlemcisi, 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekranı, çift kamerası ve 10 saate kadar pil ömrü gibi özellikleriyle Memo Pad HD 7'nin merak edilen tüm yanları videomuzda.
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yaklaşık 4 yıldır android dunyası içerisindeyim. kullandığım cihazların, destek verdiğim cihazların haddi hesabı yok.
22/01/2014 tarihinde derin bilgisayardan faturalı 2 yıl garantili aldım. tablet bir hafta sonra. hafif bir sarsıntıda ekran kesmeye başladı...
muşteri hizmetleri görüştüm. wipe data yapmamı önerdiler. gönderip göndermeme arasındayken, akabinde hafıza kartı takmak istedim. baktım kartı görmüyor. başka telde deniyorum görüyor. kart yuvasına bıraz dıkkatlı baktıgımda kart full içine göçmüş. o şekilde duruyor. cihazı ters çeviriyosun kart eline düşüyor. cihaz cahili değilim. bir gariplik olduğunu hissettim. tekrar aradım bize gönderin dediler. hafıza kartında özel bilgilerimin olduğunu söyledim. herhangi bir silinmeye karşı garanti veremiyoruz kartınızı çıkarın öyle gönderin dendi. belgeyi okudum ordada belirtmişler bilgi güvenliğinden sorumlu değiliz diye. bende çıkardım kartı o şekilde gönderdim...
ayrıca ayıplı malın 30 gün içerisinde değişimi yapılmaktadır. diye yazıyor garantide.
11/02/2014 te kargoya verdim.
bugun itibari ile bir alo geldi. cihazınızın tamirat bedeli 350 tl dir diye. yahu ben bunu faturalı vergisi ödenmiş 10 gun önce 290 a aldım nasıl olur. yapılan açıklamaya bakar mısınız.
hafıza kartı bölümü yerinden çıkmış. bu kullanıcı hatasıdır. dolayısıyla cıhaz garanti kapsamına girmiyor. sarsıntı anında ki kesilmeye bakamayız. çıldırdım. ve dedim alttan alayım aman, dedikçe baktım azar işitmeye başlıyorum kapattım hemen.
ardından müşteri hizmetlerini arayayım bu kabalığın bu umarsamaz nedenini sorayım ,,, o insan çok sinirli. konuştuğum kişi. böyle bişeyle hayatımda karşılaşmadım. bu kadar mı ilgisiz olur. ne diyor ne anlatıyorsam anlamıyor. servistekiler öyle dediyse öyledir. diyor başkada bişey demiyor.
aldığım yeri aradım bi takım bilgiler aldılar size döneceğiz dediler.
şimdi nemi yapacağım.
şikayet var com la başlayacağım. üyesi olduğum bütün android platformlarına yazacağım durumu... ıkı günde bir bu sayfaya gelip bu yazıyı kadar hergun yazacağım...
ardından tüketici hakları hakem heyetine başvurmak. dava açacam elimden ne gelirse onu yapacam.
sizlerin yorum ve fikirleri ışığında ne yapmam gerekiyorsa onu.
insanlar bu paraları kolay kazanmıyorlar...
HD versiyonu cok tutacak gibi geliyor. Arka kamera olacak, islemci daha hizli ve hafizasi da 16 GB. Benimkini 300 Tlye almistim, yeni ozellikleriyle HD 7 400TL'den asagi satilmaz. TR'ye gelir gelmez benimkini satip yenisini alacam insallah.