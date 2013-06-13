Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet

Computex 2013'ün en fazla yankı uyandıran yeniliklerinden biri de 150 dolar altı etiket fiyatıyla satılacak, fiyat/performans şampiyonu olmaya aday yeni Android tablet Asus Memo Pad HD7 oldu. Dört çekirdekli işlemcisi, 1280 x 800 piksel çözünürlüklü IPS ekranı, çift kamerası ve 10 saate kadar pil ömrü gibi özellikleriyle Memo Pad HD 7'nin merak edilen tüm yanları videomuzda.

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