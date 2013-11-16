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Asus, Miracast uyumlu yeni kablosuz görüntü aktarım aparatını duyurdu

5 yıl
6,6b
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus, Miracast uyumlu yeni kablosuz görüntü aktarım aparatını duyurdu
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Günümüzde kablosuz olarak görüntü aktarımı amacıyla pek çok teknoloji geliştirilmiş durumda ve bu teknolojiler artık bir USB bellek boyutlarına sığabiliyor. Asus, bunlardan birisini kullanan Miracast Dongle adlı yeni bir aparat duyurdu.

Ürün içerik aktarımı için Miracast teknolojisi kullanıyor. Miracast, WiFi üzerinden cihazlar arası içerik aktarımına imkan tanıyor ve sadece uyumlu WiFi yongaları arasında bu mümkün oluyor. Google, Jelly Bean sürümü ile bu standarda destek sunmaya başlamıştı.

Miracast Dongle, 802.11 b/g/n/a standartlarını kullanıyor ve Full HD çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanabilen Miracast Dongle, microUSB yuvası ile gerekli enerjiyi elde ediyor. 

Cihazın hangi modellerle uyumlu olduğu açıklanmadı ancak Asus kendi Nexus cihazlarının Miracast Dongle ile çalışacağını belirtiyor. Ürünün önümüzdeki aylarda satışına başlanacak ve fiyatı 80 Avro. 

http://www.androidheadlines.com/2013/11/asus-miracast-dongle-brings-android-screen-mirroring-tv.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar 80 euro değil fiyatı hoş hala türkiyeye girmiş de değil. Ama görüntüyü ve hatta oyunu bile tv ye aktarayım diyorsanız tek çözüm şu an. EZ cast oyun aktarmıyor. Oyun oynanır mı hayır diyorlar. youtube da teknoseyir miracast ve ezcast araştırmasını izleyebilirsiniz. lag oluyor oyunu oynamıyorsunuz ama video performasında en şahane aygıt.
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cazipdepo 5 yıl ekrem71
ekrem71









Günümüzde kablosuz olarak görüntü aktarımı amacıyla pek çok teknoloji geliştirilmiş durumda ve bu teknolojiler artık bir USB bellek boyutlarına sığabiliyor. Asus, bunlardan birisini kullanan Miracast Dongle adlı yeni bir aparat duyurdu.



Ürün içerik aktarımı için Miracast teknolojisi kullanıyor. Miracast, WiFi üzerinden cihazlar arası içerik aktarımına imkan tanıyor ve sadece uyumlu WiFi yongaları arasında bu mümkün oluyor. Google, Jelly Bean sürümü ile bu standarda destek sunmaya başlamıştı.



Miracast Dongle, 802.11 b/g/n/a standartlarını kullanıyor ve Full HD çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanabilen Miracast Dongle, microUSB yuvası ile gerekli enerjiyi elde ediyor. 



Cihazın hangi modellerle uyumlu olduğu açıklanmadı ancak Asus kendi Nexus cihazlarının Miracast Dongle ile çalışacağını belirtiyor. Ürünün önümüzdeki aylarda satışına başlanacak ve fiyatı 80 Avro. 

 

 



Kaynak:http://www.androidheadlines.com/2013/11/asus-miracast-dongle-brings-android-screen-mirroring-tv.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Pritech W1 Uzun zamandır takip edilen ve geliştirilen Kablosuz Görüntü Aktarım Cihazı Türkiye'ye giriş yaptı.Teknoloji dünyasında çok büyük kolayklıklar sağlayan bu cihaz, kablosuz görüntü aktarımı yapıyor.

Windows, Android, İOS, MacOS işletim sistemine sahip tüm Cihazlardan Tüm marka ve model TV'lere görüntü aktarımı yapan bu cihaz PRITECH markası altında Türkiye'de satışa sunuldu.

Bu cihazı TV'nize bağlayarak, tablet bilgisayar, cep telefonunuzdan oynadığınız hareket sensörlü veya diğer kombinasyonlu oyunları rahatlıkla TV'ye aktarabiliyor ve büyük ekranda oyun oynayabiliyorsunuz.

Bir çok kolaylığa olanak tanıyan bu cihaz aynı zamanda kablo sıkıntınızı ve kablo görüntü kirliliğinide ortadan kaldırmış oluyor.Yatağınızda uzanırken telefonunuzda açtığınız bir filmi hiç yerinizden kalkmadan TV'ye aktarıp film keyfini Büyük ekranda yaşayabiliyorsunuz..Aynı zamanda SES aktarımıda yaparak telefonunuza sadece bağlantı yapmayı bırakıyor.Aynı zamanda bir çok fonksiyonu olan bu cihazın satış yapılan yerlerden detaylarını öğrenebilirsiniz..

Böyle bir teknolojinin bedeli ise 150 TL civarında, şuanda sadece www.cesitvar.com ve www.gittigidiyor.com üzerinden satışa sunulan cihazın, önümüzdeki günlerde daha geniş bir satış ağına ulaşması bekleniyor..

Ürün Videosu : youtube.com/...
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tarihci20 4 yıl
Bu da iki ürünün inceleme ve karşılaştırması....


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onur01651 5 yıl
Oyun akışına bakınca bence direk çalışıyor, çok ta seri sanki.
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anadoluparsı 5 yıl
Ebayda felan var diğer markalar eminim onlarda bu pahalı ürünün gördüğü işlevi görüyorlardır, 14 dolardan başlayan ve 40 dolara kadar çıkan ürünler var. Miracast dongle diye aratınca yüzlerce çıkıyor, keşke şu gittigidiyor üyeliğimizle ebaydan alışveriş yapabilsek.
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anadoluparsı 5 yıl
Ucuzlasada alsak şimdilik fiyat pahalı geliyor, belkde toplu alım felan yapılabilir.
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_EFE_ 5 yıl
Windows Laptop (Wi-Di) ve Apple da kullanılabiliyor mu?
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DH Misafiri 5 yıl
neden 802.11ac değil de sadece "n". :(
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burkak 5 yıl
Böyle bir şeye ihtiyacım var asus almak isterdim fakat çok pahalı.. Çin ürünlerine yöneleceğim sanırım bu gidişle :-(
Tavsiye dongle olan varsa PM atabilir mi acaba?
Iyi forumlar...
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Bukalemun 5 yıl
LG N4 + LG TV yi ben çok rahat bağladım. Kit kat 4.4 ile miracast iyileştirmeler de içeriyor. Bu aparat apple tv fiyatına bakınca pahalı. Android TV box alınabilir ( mtk 6589/2gb ram )
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kesbi 5 yıl
Tam anlayamadım. Bu cihazla benim miracast veya kablosuz ağ desteği olmayan LCD televizyonuma kablosuz görüntü aktarabilecek miyim? Bunun için evde wifi ağı veya internet gerekiyor mu? Yoksa iki cihaz arasındaki wifi sinyali yeterli olacak mı? Ama olsa bile çok çok abartı pahalı. 80 euro nedir yahu, TV'yi satar miracastlisini alırım daha iyi.
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