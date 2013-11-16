Asus, Miracast uyumlu yeni kablosuz görüntü aktarım aparatını duyurdu

Haber Editörü
Günümüzde kablosuz olarak görüntü aktarımı amacıyla pek çok teknoloji geliştirilmiş durumda ve bu teknolojiler artık bir USB bellek boyutlarına sığabiliyor. Asus, bunlardan birisini kullanan Miracast Dongle adlı yeni bir aparat duyurdu.
Ürün içerik aktarımı için Miracast teknolojisi kullanıyor. Miracast, WiFi üzerinden cihazlar arası içerik aktarımına imkan tanıyor ve sadece uyumlu WiFi yongaları arasında bu mümkün oluyor. Google, Jelly Bean sürümü ile bu standarda destek sunmaya başlamıştı.
Miracast Dongle, 802.11 b/g/n/a standartlarını kullanıyor ve Full HD çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanabilen Miracast Dongle, microUSB yuvası ile gerekli enerjiyi elde ediyor.
Cihazın hangi modellerle uyumlu olduğu açıklanmadı ancak Asus kendi Nexus cihazlarının Miracast Dongle ile çalışacağını belirtiyor. Ürünün önümüzdeki aylarda satışına başlanacak ve fiyatı 80 Avro.
http://www.androidheadlines.com/2013/11/asus-miracast-dongle-brings-android-screen-mirroring-tv.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pritech W1 Uzun zamandır takip edilen ve geliştirilen Kablosuz Görüntü Aktarım Cihazı Türkiye'ye giriş yaptı.Teknoloji dünyasında çok büyük kolayklıklar sağlayan bu cihaz, kablosuz görüntü aktarımı yapıyor.
Windows, Android, İOS, MacOS işletim sistemine sahip tüm Cihazlardan Tüm marka ve model TV'lere görüntü aktarımı yapan bu cihaz PRITECH markası altında Türkiye'de satışa sunuldu.
Bu cihazı TV'nize bağlayarak, tablet bilgisayar, cep telefonunuzdan oynadığınız hareket sensörlü veya diğer kombinasyonlu oyunları rahatlıkla TV'ye aktarabiliyor ve büyük ekranda oyun oynayabiliyorsunuz.
Bir çok kolaylığa olanak tanıyan bu cihaz aynı zamanda kablo sıkıntınızı ve kablo görüntü kirliliğinide ortadan kaldırmış oluyor.Yatağınızda uzanırken telefonunuzda açtığınız bir filmi hiç yerinizden kalkmadan TV'ye aktarıp film keyfini Büyük ekranda yaşayabiliyorsunuz..Aynı zamanda SES aktarımıda yaparak telefonunuza sadece bağlantı yapmayı bırakıyor.Aynı zamanda bir çok fonksiyonu olan bu cihazın satış yapılan yerlerden detaylarını öğrenebilirsiniz..
Böyle bir teknolojinin bedeli ise 150 TL civarında, şuanda sadece www.cesitvar.com ve www.gittigidiyor.com üzerinden satışa sunulan cihazın, önümüzdeki günlerde daha geniş bir satış ağına ulaşması bekleniyor..
Ürün Videosu : youtube.com/...
Tavsiye dongle olan varsa PM atabilir mi acaba?
Iyi forumlar...