Asus, Miracast uyumlu yeni kablosuz görüntü aktarım aparatını duyurdu





Günümüzde kablosuz olarak görüntü aktarımı amacıyla pek çok teknoloji geliştirilmiş durumda ve bu teknolojiler artık bir USB bellek boyutlarına sığabiliyor. Asus, bunlardan birisini kullanan Miracast Dongle adlı yeni bir aparat duyurdu.





Ürün içerik aktarımı için Miracast teknolojisi kullanıyor. Miracast, WiFi üzerinden cihazlar arası içerik aktarımına imkan tanıyor ve sadece uyumlu WiFi yongaları arasında bu mümkün oluyor. Google, Jelly Bean sürümü ile bu standarda destek sunmaya başlamıştı.





Miracast Dongle, 802.11 b/g/n/a standartlarını kullanıyor ve Full HD çözünürlüğe kadar içerikleri aktarabiliyor. HDMI üzerinden harici ekranlara bağlanabilen Miracast Dongle, microUSB yuvası ile gerekli enerjiyi elde ediyor.





Cihazın hangi modellerle uyumlu olduğu açıklanmadı ancak Asus kendi Nexus cihazlarının Miracast Dongle ile çalışacağını belirtiyor. Ürünün önümüzdeki aylarda satışına başlanacak ve fiyatı 80 Avro.

http://www.androidheadlines.com/2013/11/asus-miracast-dongle-brings-android-screen-mirroring-tv.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter