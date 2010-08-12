Asus NX90 özel bir etkinlik öncesinde 5 yıldızlı otelden çalındı

Asus'un son olarak Computex 2010 fuarında tanıttığı özel tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar modeli NX90, Romanya'da düzenlenecek bir etkinlik öncesinde hırsızların hedefi oldu. Bükreş'teki 5 yıldızlı bir otele tanıtım etkinliği için getirilen dizüstü bilgisayar, biri bayan ikisi erkek üç kişilik bir hırsız takımı tarafından çalındı. Olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik kameralarından elde ettiği görüntüler sonucunda hırsızların görüntüsünü tespit etmeyi başarsa da dizüstü bilgisayarı geri kurtarma şansının son derece düşük olduğu belirtiliyor.

Ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden Bang & Olufsen ile iş birliğine gidilerek hazırlanan NX90, ICE Power teknolojili özel sistemi, Blu-ray sürücüsü, USB 3.0 alt yapısı ve dj tarzı kontrolcüleriyle de tanıtıldığı fuarlarda dikkat çekmeyi başarmıştı.