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Asus X99-M WS anakartı resmiyet kazandı

3 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus X99-M WS anakartı resmiyet kazandı

Son dönemde anakart üreticilerinin Intel X99 çipsetine yönelik olarak hazırladığı Micro-ATX anakart modellerinin sayısı giderek artıyor. Trende son olarak Asus da X99-M WS Micro-ATX anakartı ile katılıyor. 

İş istasyonu sınıfında yer alan Asus X99-M WS anakartı, kurumlara yönelik olarak daha kompakt yapıda masaüstü iş istasyonlarının hazırlanmasına imkan tanıyacak. Bu bakımdan önemli bir özellik de taşıyor. 

LGA2011-3 soketini temel alan anakartta 4 adet DDR4 bellek slotu mevcut. Ayrıca üç adet de PCI-Express x16 3.0 slotu bulunuyor. Asus anakartın her slotta 16 hattı da aktif olarak kullandığını ve bu açıdan ilk Micro-ATX anakart olduğunu belirtiyor. Böylece yeteri kadar hattı besleyebilecek bir işlemci ile çift GPU çalıştırmak mümkün hale gelecek. Üçüncü PCI-Express slotu ise sadece 8 PCI-Express 3.0 hatlarına bağlı. 

Depolama tarafında Asus anakartında 8 adet SATA3 6Gbps yuvası ve tek bir M.2 slotu kullanıyor. Arka kısımda çift Gb Ethernet girişi, 1300Mbps WiFi AC bağlantısı, iki adet USB 3.1 girişi mevcut. 

Anakart içerisinde ayrıca Crystal Sound 2 ses donanımı, VRM devresinin üzerinde ısı borusuna bağlı ısı dağıtıcılar ve çipset üzerinde küçük bir ısı dağıtıcı bulunuyor. Asus X99-M WS anakart modeli 280$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 

http://www.tomshardware.com/news/asus-x99-m-ws-motherboard,29723.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorn 3 yıl
Kasa büyüdükçe havalandırma performansı artmaz ki?
Hatta komponente ne kadar yakın durursa o kadar hava dağılmadan soğutmaya kullanılır.

Sadece oturup planlamak lazım, havanın yolu iyi tayin edilmeli ve türbilanstan kaçınılmalı.
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theyapici 3 yıl
artık üst seviye kart kavramı r9 nano vu furyx ıle kuculdu mınık bır kasaya sıgar sorutma ıse turlu sekıllerde var zaten guzel anakart herkes benım gıbı extended atx kullanmadan da aynı performansı alır
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KARA23 3 yıl
Devir değişiyor firmalar ilerde daha çok bu formlara yönelcekler boşuna nm'yi vs. gitgide ufaltmıyolar.
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CoreXXX 3 yıl
bence üst seviye anakart için gereksiz bir form. lga 2011 sistem kuran insanlar üst seviye ekran kartı ve üst seviye donanımlar alır. o yüzdende soğutması iyi kocaman bir kasa alırlar. micro atx düzecekse gider i3 i5 felan düzer
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