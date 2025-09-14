Giriş
Son Aramalarınız
    Çinli BOE alt seviye telefonlar için etkileyici bir IPS LCD ekran geliştirdi

    Çinli ekran üreticisi BOE tarafından geliştirilen ADS Pro adındaki panel IPS LCD teknolojisini daha da ileriye taşıyarak üreticilere rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. 

    ADS Pro Tam Boyutta Gör
    Ekran üretimi konusunda dünyanın en önemli firmalarından birisi haline gelen Çinli BOE, alt seviye akıllı telefonları rekabette bir adım öne çıkaracak yeni ekran teknolojisini duyurdu. ADS Pro ekranlar maliyet odaklı geliştirildi. 

    ADS Pro nedir?

    IPS LCD panelleri temel alan ADS Pro teknolojisi ilk etapta 6.74 inçlik ekranda kendisini gösterecek. 2720x1440 piksel çözünürlüğe ulaşan ekranda 443ppi yoğunluk elde ediliyor. 120Hz ya da 144Hz tazeleme hızı seçeneği ile gelen ekranda 30Hz-60Hz-90Hz geçişleri de mümkün oluyor. 

    Pik zamanda 1500 nit parlaklık değerine kadar çıkabilen ekran muadillerine göre de enerji tüketimini yüzde 20 civarında azaltıyor. ADS Pro ekranların yıl sonuna doğru 150 Euro altındaki akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. İlk akıllı telefonlarda 7000mAh-8000mAh kapasiteli bataryaların olacağı da not düşülmüş. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

