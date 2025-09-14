Çinli BOE alt seviye telefonlar için etkileyici bir IPS LCD ekran geliştirdi

ADS Pro nedir?
IPS LCD panelleri temel alan ADS Pro teknolojisi ilk etapta 6.74 inçlik ekranda kendisini gösterecek. 2720x1440 piksel çözünürlüğe ulaşan ekranda 443ppi yoğunluk elde ediliyor. 120Hz ya da 144Hz tazeleme hızı seçeneği ile gelen ekranda 30Hz-60Hz-90Hz geçişleri de mümkün oluyor.
Pik zamanda 1500 nit parlaklık değerine kadar çıkabilen ekran muadillerine göre de enerji tüketimini yüzde 20 civarında azaltıyor. ADS Pro ekranların yıl sonuna doğru 150 Euro altındaki akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. İlk akıllı telefonlarda 7000mAh-8000mAh kapasiteli bataryaların olacağı da not düşülmüş.
