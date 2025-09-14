Çinli BOE alt seviye telefonlar için etkileyici bir IPS LCD ekran geliştirdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ekran üretimi konusunda dünyanın en önemli firmalarından birisi haline gelen Çinli BOE, alt seviye akıllı telefonları rekabette bir adım öne çıkaracak yeni ekran teknolojisini duyurdu. ADS Pro ekranlar maliyet odaklı geliştirildi.

ADS Pro nedir?

IPS LCD panelleri temel alan ADS Pro teknolojisi ilk etapta 6.74 inçlik ekranda kendisini gösterecek. 2720x1440 piksel çözünürlüğe ulaşan ekranda 443ppi yoğunluk elde ediliyor. 120Hz ya da 144Hz tazeleme hızı seçeneği ile gelen ekranda 30Hz-60Hz-90Hz geçişleri de mümkün oluyor.

BOE’nin Samsung’un OLED teknolojisini çaldığı açıklandı 2 ay önce eklendi

Pik zamanda 1500 nit parlaklık değerine kadar çıkabilen ekran muadillerine göre de enerji tüketimini yüzde 20 civarında azaltıyor. ADS Pro ekranların yıl sonuna doğru 150 Euro altındaki akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor. İlk akıllı telefonlarda 7000mAh-8000mAh kapasiteli bataryaların olacağı da not düşülmüş.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bütçe dostu telefonlara ADS Pro ekranlar geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: