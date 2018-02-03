Asus Zenfone 5’in şematik görseli sızdı; özellikleri belli oldu

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Asus’un Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de resmi olarak tanıtımını yapacağı yeni akıllı telefonu Zenfone 5 modelinin kullanım kılavuzundaki şematik görselleri sızdırıldı. Görseller telefon hakkında çok sayıda ipucu veriyor.

Asus, Android akıllı telefon pazarına yeni adım attığı dönemlerde Zenfone 5 isimli bir telefon tanıtmıştı. Bu defa tamamen yenilenmiş bir modelde yeniden Zenfone 5 ismi kullanılıyor.

Asus Zenfone 5 özellikleri

Asus Zenfone 5, 18:9 oranında 5.7 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Görsellere baktığımızda 18:9 ekrana rağmen çerçevelerin bir hayli kalın olduğunu görüyoruz. Uygun fiyatlı giriş seviyesi 18:9 ekranlı telefonlar kadar çerçevesi var.

Çok sayıda üreticinin 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığı bu günlerde Asus böyle bir girişimde bulunmayarak üst bölüme kulaklık girişi konumlandırmış. Telefonun alt bölümüne baktığımızda da microUSB girişine yer verildiğini görüyoruz. Günümüz standartlarına uyum sağlaması adına USB Type-C girişi kullanılmalıydı.

Arka bölüme baktığımızda iPhone X’daki dizilime benzer bir şekilde konumlandırılmış çift arka kamera görüyoruz. Arka bölümün ortasına da parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Asus Zenfone 5 çıkış tarihi

Zenfone 5’in Geekbench’te gözüktüğüne dair birtakım paylaşımlar vardı. Eğer bu paylaşımlar doğruysa cihaz gücünü Snapdragon 430’dan alacak ve 3 GB RAM’i bulunacak. Android 8.0 Oreo ile çalışacak.

Asus Zenfone 5’in tanıtımı 27 Şubat tarihinde MWC 2018’de yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi Zenfone 5 orta segmente hitap edecek. Üst segmente hitap edecek amiral gemisi modelin ismi Zenfone 5 Pro olacak.

http://winfuture.de/news,101772.html