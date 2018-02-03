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Asus Zenfone 5’in şematik görseli sızdı; özellikleri belli oldu

Asus Zenfone 5, Şubat ayının sonunda MWC 2018'de tanıtılacak. Asus Zenfone 5'in kullanım kılavuzundaki şematik görseller sızdırıldı. Sızan görseller Asus Zenfone 5 özellikleri hakkında ipucu veriyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Asus Zenfone 5’in şematik görseli sızdı; özellikleri belli oldu
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Asus’un Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de resmi olarak tanıtımını yapacağı yeni akıllı telefonu Zenfone 5 modelinin kullanım kılavuzundaki şematik görselleri sızdırıldı. Görseller telefon hakkında çok sayıda ipucu veriyor.

Asus, Android akıllı telefon pazarına yeni adım attığı dönemlerde Zenfone 5 isimli bir telefon tanıtmıştı. Bu defa tamamen yenilenmiş bir modelde yeniden Zenfone 5 ismi kullanılıyor.

Asus Zenfone 5 özellikleri 

Asus Zenfone 5, 18:9 oranında 5.7 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Görsellere baktığımızda 18:9 ekrana rağmen çerçevelerin bir hayli kalın olduğunu görüyoruz. Uygun fiyatlı giriş seviyesi 18:9 ekranlı telefonlar kadar çerçevesi var.

Çok sayıda üreticinin 3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığı bu günlerde Asus böyle bir girişimde bulunmayarak üst bölüme kulaklık girişi konumlandırmış. Telefonun alt bölümüne baktığımızda da microUSB girişine yer verildiğini görüyoruz. Günümüz standartlarına uyum sağlaması adına USB Type-C girişi kullanılmalıydı.

Arka bölüme baktığımızda iPhone X’daki dizilime benzer bir şekilde konumlandırılmış çift arka kamera görüyoruz. Arka bölümün ortasına da parmak izi okuyucu yerleştirilmiş.

Asus Zenfone 5 çıkış tarihi

Zenfone 5’in Geekbench’te gözüktüğüne dair birtakım paylaşımlar vardı. Eğer bu paylaşımlar doğruysa cihaz gücünü Snapdragon 430’dan alacak ve 3 GB RAM’i bulunacak. Android 8.0 Oreo ile çalışacak.

Asus Zenfone 5’in tanıtımı 27 Şubat tarihinde MWC 2018’de yapılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi Zenfone 5 orta segmente hitap edecek. Üst segmente hitap edecek amiral gemisi modelin ismi Zenfone 5 Pro olacak.


http://winfuture.de/news,101772.html Yorum Yaz
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buraoca2 1 yıl en beğenilen
SD 430 Orta seviye değil Giriş Seviyesidir...
Orta Seviye diyebilmek icin SD 6xx SoC birimini barindirmasi gerekiyor...
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Elsa 1 yıl
Asus da sattı inteli sonunda
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eXteras 1 yıl
Asus tan transformer (tf701) tablet, samsung dan ise galaxy w ile soğudum. Uzak dursun ikisi de.
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OverClocK1ng 1 yıl
SD 430 a orta segment diyen SD 625 e üst segment mi der?
Hadi ona demezse 650 ye üst segment mi der?
845 ne oluyormuş? Uzay gemisi mi?
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Whippoorwill 1 yıl
Tasarım ilk izlenim olarak felaket. Orta seviyeye uygun donanım yok. Yazık oldu.
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ebrer 1 yıl
3.5 mm kulaklık girişini kaldırdığı bu günlerdeyi çıkaranında destek vereninde.........
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marsli61 1 yıl
Asus yaptığı her işi iyi yapıyor telefon hariç.
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Grkwnxs 1 yıl
Zenfone 3 bu cihazdan daha güçlü o zaman. 2 nesil önceki cihazdan daha kötü donanım koyacaklarını sanmıyorum
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Xloud 1 yıl
Sharp Aquos S2'den kopyalamış kamera dizilimini.
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buraoca2 1 yıl en beğenilen
SD 430 Orta seviye değil Giriş Seviyesidir...
Orta Seviye diyebilmek icin SD 6xx SoC birimini barindirmasi gerekiyor...
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