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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

DonanımHaber Forum'da Ocak ayının en popüler telefon modelleri ve markaları

DonanımHaber Forum'da akıllı telefon paylaşımları büyük paya sahip. Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon modelleri ve markalarını sizin için derledik. Forumda Ocak ayının popülerleri:
1 yıl
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1
22
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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DonanımHaber Forum'da Ocak ayının en popüler telefon modelleri ve markaları

DonanımHaber Forum'da popüler maddeler arasında akıllı telefonlar büyük paya sahip. Akıllı telefonlarla ilgili olarak bir ayda binlerce haber, şikâyet, görüş ve öneri mesajları paylaşılıyor.

Forumda paylaşılan mesajlar, telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihinin belirlenmesine, sorun yaşayan kullanıcıların sesini üreticiye duyurmasına, yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesinde ve daha pek çok konuda üreticinin ve tüketicinin sesi oluyor. Bu nedenle aylık periyotlarla forumun en çok konuşulan akıllı telefonlarını sizin için derledik.

Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon modelleri

Forumda Ocak ayı boyunca en çok konuşulan akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Note 8 oldu. Ocak ayı boyunca Galaxy Note 8 ile ilgili toplam 3447 adet mesaj atıldı. Galaxy Note 8’i sırasıyla 3058 adetmesaj ile Xiaomi Mi 6 ve 2782 mesaj ile Galaxy S8 serisi takip etti.

Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon markaları


Forumun en çok konuşulan akıllı telefon markası ise 14934 mesaj ile Samsung oldu. Ancak bu sorgulamayı tüm forumlarda yaptığımız için Samsung’un diğer ürünleri de bu sorgulamaya dahil edildi. Forumun popüler markalarından Xiaomi 8919 adet mesaj ile ikinci en çok konuşulan marka olurken Apple, 8485 mesaj ile üçüncü sıraya yerleşti.

Hesaplamalar yapılırken akıllı telefonların muhtemel tüm yazılış kombinasyonları (Galaxy Note 8, Note 8 vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dahil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar telefon modelinin mesaj sayısına dahildir. Önümüzdeki günlerde Ocak ayının diğer popüler ürünlerini de paylaşacağız.

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10ff 1 yıl en beğenilen
android gelisirken ios tarafi sadece yazilim satti onu da beceremedi. herkes kanmiyor artik numaraniza...
eskinin s3 leri degil simdiki androidler, aksine ios den daha bile hizli.
android gelisirken ios tarafi sadece yazilim satti onu da beceremedi. herkes kanmiyor artik numaraniza...eskinin s3 leri degil simdiki androidler,...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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Guest-F8946C419 1 yıl
Samsung fanboyları yüzünden forumda düzgün yorum okuyamaz olduk.
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Kefelon 1 yıl
Güzel içerik devamı gelir umarım. Yalnız listede Xiaomi Mi 4 'ün olup Xiaomi Mi5'in olmaması garibime gitti.
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St Batuhan 1 yıl
Sony'nin herhangi bir cihazı telefon listesinde yok ama en çok konuşulanlar arasına 4. sıradan girmiş. Tuhaf bir durum ve o sonuçları bir taramak lazım ne kadar ilgili diye. Keza diğer markalarda da önem kazanıyor bu durum. Niye telefon ile ilgili kısımları almadınız da hepsini aldınız ki?
Bir de Xiaomi'nin yeri göz dolduruyor. Ülkemiz için bilinen ve konuşulan olması önemli. Tabii fiyat ve performans noktası burada etken ama olsun.
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SerkanHur 1 yıl
iki kuruş maaşa çalışanların milyar dolarlık şirketlerin yandaşlığı yapması bayağı abes kaçıyor
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Çağdaş 1 yıl
S7 gücünde bir tablet çıksa da alsak :(
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badmobil 1 yıl
Samsung liderliği belliydi zaten bi model çıkardığında dillerden çıkmıyor. Tasarımı çok iyi ekranı saymıyorum bile amoled ekran çok konuşuluyordu fakat şimdi bir çok amiral gemileri amoled ekrana geçiyor samsungtan tedarik ediyor.Xiaomi ülkemizdeki fiyat sebebiyle çok konuşuluyor. Mi6 kullanmış biri olarak telefon güzel lakin servis beş para etmez. Ekranda ışık sızma sorunu görmezden gelip insanı mağdur ediyorlar. Distribitör servis ile gelir inşallah ülkemize huawei gibi.
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CoreXXX 1 yıl
xioami gelecek yıl en tepede olabilir. fp oranları çok yüksek ve kronizk sorunu bulunmayan telefon serileri çıkarıyor. helal olsun o firmaya neasıl büyüdü bu kadar marka arasında
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smart1978 1 yıl
Turkiye icin aslinda Xiaomi en populer olmali idi . Note8 ve ana konu sahibi olarak bunu ifade etmem yadirganmamali .
Note8 albenizi S-Pen ve tabiki en guncel donanimlar ile gelmesidir . Samsung ta alinacak bir cihaz varsa kendisine has vs Note serisidir.
Fanboy veya fangirl olmamak bazen koru korune savunmayi gerektirebilir veya cihaz sahibisindir toz konduramamak gibi .
Birileri hemen yapistirir niye aldin vs ... diye :) . Satin alma karari artisi eksileri ile bir butun hangisi agir basarsadir ...
Yeri gelmisken burada da ifade etmek istedim .
Xiaomi aslinda ilk sirada olmali kanimca Xiaomi daha fazla satis yapacaktir dandik sozde yerli cihazlari silip supurecektir artik paralel ithalatcilarin kurumsal garantileri ile resmi distributor garantili olanlar kagit ustunde farkli olsa da pratikte satis sonrasi teknik serviste hepsi ayni ...
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Ferucci 1 yıl smart1978
Samsung iki günde samsung olmadi xiaomi de iki günde en tepeye oturamaz zamanla olacak şeyler bunlar. Ayrıca belki f/p oranı daha düşük olabilir ama samsung'un son yıllarda amiral gemi telefonlarında kötü model yok, neredeyse hepsi de jilet gibi. Durum bu iken insanlar bildiği markadan devam ediyor, samsung tökezleyecek ki xiaomi vb. yükselsin.
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Jet lag 1 yıl
En çok sorun içerikli mesaj hangi marka ve model için yazılmış? Bence mühim olan bu.
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adroid 1 yıl
Son en alttaki 3 marka bile samsung'tan daha iyidir insanları samsung almaya zorluyorlar ve başarıyorlar da diyebilirim.
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DjarumBlack- 1 yıl
Eğer doğruysa durum vahim. Samsung nedir ya?
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DH Misafiri 1 yıl
[image]https://ibb.co/n9cGDm[/image]
mi6 candır
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