DonanımHaber Forum'da Ocak ayının en popüler telefon modelleri ve markaları

DonanımHaber Forum'da popüler maddeler arasında akıllı telefonlar büyük paya sahip. Akıllı telefonlarla ilgili olarak bir ayda binlerce haber, şikâyet, görüş ve öneri mesajları paylaşılıyor.

Forumda paylaşılan mesajlar, telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihinin belirlenmesine, sorun yaşayan kullanıcıların sesini üreticiye duyurmasına, yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesinde ve daha pek çok konuda üreticinin ve tüketicinin sesi oluyor. Bu nedenle aylık periyotlarla forumun en çok konuşulan akıllı telefonlarını sizin için derledik.

Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon modelleri

Forumda Ocak ayı boyunca en çok konuşulan akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Note 8 oldu. Ocak ayı boyunca Galaxy Note 8 ile ilgili toplam 3447 adet mesaj atıldı. Galaxy Note 8’i sırasıyla 3058 adetmesaj ile Xiaomi Mi 6 ve 2782 mesaj ile Galaxy S8 serisi takip etti.

Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon markaları





Forumun en çok konuşulan akıllı telefon markası ise 14934 mesaj ile Samsung oldu. Ancak bu sorgulamayı tüm forumlarda yaptığımız için Samsung’un diğer ürünleri de bu sorgulamaya dahil edildi. Forumun popüler markalarından Xiaomi 8919 adet mesaj ile ikinci en çok konuşulan marka olurken Apple, 8485 mesaj ile üçüncü sıraya yerleşti.

Hesaplamalar yapılırken akıllı telefonların muhtemel tüm yazılış kombinasyonları (Galaxy Note 8, Note 8 vs.) dikkate alınmış ve forumdaki tüm paylaşımlar sorguya dahil edilmiştir. Telefonların ana konularındaki ve isminin başlıkta geçtiği konulardaki tüm mesajlar telefon modelinin mesaj sayısına dahildir. Önümüzdeki günlerde Ocak ayının diğer popüler ürünlerini de paylaşacağız.