DonanımHaber Forum'da Ocak ayının en popüler telefon modelleri ve markaları

Forumda paylaşılan mesajlar, telefon satın almak isteyen kullanıcıların tercihinin belirlenmesine, sorun yaşayan kullanıcıların sesini üreticiye duyurmasına, yerel telefon üreticilerinin yeni cihazlarının özelliklerini belirlemesinde ve daha pek çok konuda üreticinin ve tüketicinin sesi oluyor. Bu nedenle aylık periyotlarla forumun en çok konuşulan akıllı telefonlarını sizin için derledik.
Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon modelleri
Forumda Ocak ayı boyunca en çok konuşulan akıllı telefon modeli Samsung Galaxy Note 8 oldu. Ocak ayı boyunca Galaxy Note 8 ile ilgili toplam 3447 adet mesaj atıldı. Galaxy Note 8’i sırasıyla 3058 adetmesaj ile Xiaomi Mi 6 ve 2782 mesaj ile Galaxy S8 serisi takip etti.
Ocak ayının en çok konuşulan akıllı telefon markaları
Forumun en çok konuşulan akıllı telefon markası ise 14934 mesaj ile Samsung oldu. Ancak bu sorgulamayı tüm forumlarda yaptığımız için Samsung’un diğer ürünleri de bu sorgulamaya dahil edildi. Forumun popüler markalarından Xiaomi 8919 adet mesaj ile ikinci en çok konuşulan marka olurken Apple, 8485 mesaj ile üçüncü sıraya yerleşti.
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Bir de Xiaomi'nin yeri göz dolduruyor. Ülkemiz için bilinen ve konuşulan olması önemli. Tabii fiyat ve performans noktası burada etken ama olsun.
Note8 albenizi S-Pen ve tabiki en guncel donanimlar ile gelmesidir . Samsung ta alinacak bir cihaz varsa kendisine has vs Note serisidir.
Fanboy veya fangirl olmamak bazen koru korune savunmayi gerektirebilir veya cihaz sahibisindir toz konduramamak gibi .
Birileri hemen yapistirir niye aldin vs ... diye :) . Satin alma karari artisi eksileri ile bir butun hangisi agir basarsadir ...
Yeri gelmisken burada da ifade etmek istedim .
Xiaomi aslinda ilk sirada olmali kanimca Xiaomi daha fazla satis yapacaktir dandik sozde yerli cihazlari silip supurecektir artik paralel ithalatcilarin kurumsal garantileri ile resmi distributor garantili olanlar kagit ustunde farkli olsa da pratikte satis sonrasi teknik serviste hepsi ayni ...
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