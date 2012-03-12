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Asus çift soketli yeni anakartı Z9PE-D8 WS'yi duyurdu

7 yıl
24b
1
33
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın çift soketli Classified anakartına Asus'dan yanıt geldi. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift soketli Z9PE-D8 WS, Asus tarafından resmi olarak duyuruldu. EVGA'nın çözümü ile kıyaslandığında daha kurumsal bir çözüm gibi görünen anakart, Intel'in LGA2011 soket yapısına sahip Xeon E5-2600 serisi işlemcilerinin çifti ile kullanılabiliyor. 30.5 x 33 cm olarak açıklanan ölçüleri ile EBB formunda olan anakart, Intel'in C606 Patsburg çipsetini kullanıyor.
Her soket için dört tane DDR3 bellek slotuına sahip olan Asus Z9PE-D8 WS, toplamda 256GB'a kadar dört kanal bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde dört adet PCI Express 3.0 x16, iki adet PCI Express 3.0 x16 (elektriksel olarak x8 hızında) ve bir adet PCI Express 2.0 x16 (elektriksel olarak x4 hızında) slotu ile gelen anakart dörtlü SLI ve Crossfire kurulumlarını da mümkün kılıyor. Depolama sürücüleri için altı adet SATA-III portuna (ikisi çipset, dördü ise Marvell 9230 kontrolcüsü üzerinden), tamamı çipset tarafından yönetilen 8 adet SATA-II konnektörüne ve temel görüntüleme ile iKVM fonksiyonu için ASPEED ASMB donanımına sahip olan anakarta Realtek ALC898 kodeki üzerinden 8 kanal HD ses desteği ve çift Gigabit Ethernet özelliği eşlik ediyor.
Asus Z9PE-D8 WS yurt dışında 630 dolar etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak. 

Asus çift soketli yeni anakartı Z9PE-D8 WS'yi duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
adamlar kurumsal bir çözümden bahsediyor, xeon diyorlar;!! siz hala gösterişten fx den bilmemneden bahsediyosunuz... eskiden okuyucular da bilinçliydi... ne olduk böyle...
adamlar kurumsal bir çözümden bahsediyor, xeon diyorlar;!! siz hala gösterişten fx den bilmemneden bahsediyosunuz... eskiden okuyucular da bilinçliydi... ne old...
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capoeira_GS 7 yıl
daha bu asus'un ilk çif soketli anakartı ilerde evgayı geçeçeğini düşünüyorum heralde asus ilk bu anakartı devreye sokarak nasıl tepki alacagını ve satıp satmayacagını görmek istemiş
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p8p67b3 7 yıl
maşallah
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SysEdit 7 yıl
Ebay' da satılıyor alsak gümrük ödermiyiz acaba?
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partyboy 7 yıl
yaramazzzzz
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milyondabir 7 yıl
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met@lrock 7 yıl
fiyat performans olarak oldukça iyi bence. server gibi çözümler için oldukça başarılı olacağa benziyor.
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aziz77 7 yıl
fena duruyor be....
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drserk 7 yıl
bu kadar dipdibe pci-e slotu kullanışlı mı merak ediyorum cidden hepsi kullanılabiliyor mu?
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E_Aydin35 7 yıl
dörtlü SLI ve Crossfire'mı bunun anlamını söylermisiniz yani 4 adetmi ekran kartı takılabilir?? :)
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marsay 7 yıl
bende bunun p9x79 ws serisi var gerçekten muhazzam bir anakart çok memnunum yakında vatanın stoğundada olucak
vatanbilgisayar.com/...
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FightForBeer 7 yıl
İlk gördüğümde Gigabayte samdım.tasarımı renkleri aynı. :)
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
adamlar kurumsal bir çözümden bahsediyor, xeon diyorlar;!! siz hala gösterişten fx den bilmemneden bahsediyosunuz... eskiden okuyucular da bilinçliydi... ne olduk böyle...
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p8p67b3 7 yıl
güzel anakart asus işi biliyor aga
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