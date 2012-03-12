Asus çift soketli yeni anakartı Z9PE-D8 WS'yi duyurdu

EVGA'nın çift soketli Classified anakartına Asus'dan yanıt geldi. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift soketli Z9PE-D8 WS, Asus tarafından resmi olarak duyuruldu. EVGA'nın çözümü ile kıyaslandığında daha kurumsal bir çözüm gibi görünen anakart, Intel'in LGA2011 soket yapısına sahip Xeon E5-2600 serisi işlemcilerinin çifti ile kullanılabiliyor. 30.5 x 33 cm olarak açıklanan ölçüleri ile EBB formunda olan anakart, Intel'in C606 Patsburg çipsetini kullanıyor.

Her soket için dört tane DDR3 bellek slotuına sahip olan Asus Z9PE-D8 WS, toplamda 256GB'a kadar dört kanal bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor. Üzerinde dört adet PCI Express 3.0 x16, iki adet PCI Express 3.0 x16 (elektriksel olarak x8 hızında) ve bir adet PCI Express 2.0 x16 (elektriksel olarak x4 hızında) slotu ile gelen anakart dörtlü SLI ve Crossfire kurulumlarını da mümkün kılıyor. Depolama sürücüleri için altı adet SATA-III portuna (ikisi çipset, dördü ise Marvell 9230 kontrolcüsü üzerinden), tamamı çipset tarafından yönetilen 8 adet SATA-II konnektörüne ve temel görüntüleme ile iKVM fonksiyonu için ASPEED ASMB donanımına sahip olan anakarta Realtek ALC898 kodeki üzerinden 8 kanal HD ses desteği ve çift Gigabit Ethernet özelliği eşlik ediyor.

Asus Z9PE-D8 WS yurt dışında 630 dolar etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak.