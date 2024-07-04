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    Intel 800 serisi anakartlar sızdı: İşte Z890, B860 ve dahası

    Intel Arrow Lake-S işlemcilerle uyumlu Z890, B860 ve H810 yonga setlerinin detayları ortaya çıktı. Hız aşırtma, her zaman olduğu gibi Z890 serisine özel olacak. İşte detaylar...
    Intel 800 serisi anakartlar sızdı: İşte Z890, B860 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel, bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak Intel Intel Arrow Lake-S işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni CPU'lar, bildiğiniz gibi LGA-800 serisi anakartlar ile piyasaya çıkacak ve AI tabanlı ilk masaüstü serisi olacak. En azından şimdiye kadar gelen bilgiler bu yönde. Geçtiğimiz saatlerde de, yeni işlemcilerle uyumlU H810, B860, Q870, Z890 ve W880 anakartların detayları paylaşıldı.

    Intel 800 serisi yonga setlerinin detayları sızdı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşmakta olan LGA-1851 anakartlarının 2024 sonuna veya CES 2025'e kadar tanıtılacağı söyleniyor. Bunlar arasından Z890 serisi ise, Core Ultra 200K kilitsiz işlemcilerle sahne alacak ve yılın dördüncü çeyreğinin başlarında sunulacak. Q870 ve B860 serilerinin ise biraz daha geç, K-sız işlemcilerle CES'te tanıtılması muhtemel.

    Sızdırılan tabloya baktığımızda, Intel 800 serisi için planlanan beş yonga seti ile karşılaşıyoruz. Ayrıca tablo, Arrow Lake tabanlı Xeon serisi için planlanan W880 iş istasyonu yonga setini de içeriyor. Buna göre yeni seride hız aşırtma ile uyumlu tek resmi platform Z890 olacak. B860 anakartlar ise, yalnızca bellek hız aşırtma desteği ile geliyor. 

    Ayrıca tablo, W880'in DDR5 ECC belleği desteklemeye devam edeceğini doğruluyor. Toplam PCIe hattı desteği ise, Z890 ve W880'de 48'e çıkacak, H810 yonga setinde ise 24 hattı ile sınırlı olacak. Özellikle, B860 yonga seti CPU aracılığıyla PCIe 5.0 x16 ve x4 arayüzlerini destekleyecek. Bu, Z890'ın potansiyel 5.0 GPU ve SSD yapılandırmalarını desteklemesini sağlayacak.

    Ancak B860 yonga setine geçildiğinde, CPU aracılığıyla ikincil PCIe 4.0 x4 desteği olmayacak. Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinen oldukça sınırlı. Ancak yeniden yapılandırılmış kalıp düzenine sahip olması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

    Intel H810, B860, Q870, Z890 ve W880 anakartlar
    H810 B860 Q870 Z890 W880
    Toplam High-Speed I/O hattı (CPU + PCH) 33 (17+16) 45 (21+24) 56 (26+30) 60 (26+34) 60 (26+34)
    Toplam PCIE hattı 24 34 44 48 48
    TB4/USB4 portu 1 1 2 2 2
    DMI Gen4 hattı 4 4 8 8 8
    PCIE 4.0 hattı 8 14 20 24 24
    SATA 3.0 (6G Hattı) 4 4 8 8 8
    USB2 Portu 10 12 14 14 14
    USB3.2 (20G) Portu 0 2 4 5 5
    USB3.2 (10G) Portu 2 4 8 8 10
    USB3.2 (5G) Portu 4 6 10 10 10
    IA ve BCLK OC Yok Yok Yok Var Yok
    Memory OC Yok Mevcut Yok Mevcut Mevcut
    İşlemci PCIE 5.0 Hattı 1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4
    İşlemci PCIE 4.0 Hattı - - 1x4 1x4 1x4
    System Memory Channels/DPC 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2
    ECC Yok Yok Yok Yok Mevcut
    Eş Zamanlı Ekran desteği 3 4 4 4 4
    PCIE RAID 0/1/5/10 Desteği Yok Yok Mevcut Mevcut Mevcut
    SATA RAID 0/1/5/10 Desteği Yok Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut
    Intel vPro + Standard Manageability Yok Yok Mevcut Yok Yok
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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