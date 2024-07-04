Intel 800 serisi anakartlar sızdı: İşte Z890, B860 ve dahası

- Intel 800 serisi yonga setlerinin detayları sızdı
- Intel H810, B860, Q870, Z890 ve W880 anakartlar
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Intel 800 serisi yonga setlerinin detayları sızdı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşmakta olan LGA-1851 anakartlarının 2024 sonuna veya CES 2025'e kadar tanıtılacağı söyleniyor. Bunlar arasından Z890 serisi ise, Core Ultra 200K kilitsiz işlemcilerle sahne alacak ve yılın dördüncü çeyreğinin başlarında sunulacak. Q870 ve B860 serilerinin ise biraz daha geç, K-sız işlemcilerle CES'te tanıtılması muhtemel.
Sızdırılan tabloya baktığımızda, Intel 800 serisi için planlanan beş yonga seti ile karşılaşıyoruz. Ayrıca tablo, Arrow Lake tabanlı Xeon serisi için planlanan W880 iş istasyonu yonga setini de içeriyor. Buna göre yeni seride hız aşırtma ile uyumlu tek resmi platform Z890 olacak. B860 anakartlar ise, yalnızca bellek hız aşırtma desteği ile geliyor.
Ayrıca tablo, W880'in DDR5 ECC belleği desteklemeye devam edeceğini doğruluyor. Toplam PCIe hattı desteği ise, Z890 ve W880'de 48'e çıkacak, H810 yonga setinde ise 24 hattı ile sınırlı olacak. Özellikle, B860 yonga seti CPU aracılığıyla PCIe 5.0 x16 ve x4 arayüzlerini destekleyecek. Bu, Z890'ın potansiyel 5.0 GPU ve SSD yapılandırmalarını desteklemesini sağlayacak.
Ancak B860 yonga setine geçildiğinde, CPU aracılığıyla ikincil PCIe 4.0 x4 desteği olmayacak. Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinen oldukça sınırlı. Ancak yeniden yapılandırılmış kalıp düzenine sahip olması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.
|H810
|B860
|Q870
|Z890
|W880
|Toplam High-Speed I/O hattı (CPU + PCH)
|33 (17+16)
|45 (21+24)
|56 (26+30)
|60 (26+34)
|60 (26+34)
|Toplam PCIE hattı
|24
|34
|44
|48
|48
|TB4/USB4 portu
|1
|1
|2
|2
|2
|DMI Gen4 hattı
|4
|4
|8
|8
|8
|PCIE 4.0 hattı
|8
|14
|20
|24
|24
|SATA 3.0 (6G Hattı)
|4
|4
|8
|8
|8
|USB2 Portu
|10
|12
|14
|14
|14
|USB3.2 (20G) Portu
|0
|2
|4
|5
|5
|USB3.2 (10G) Portu
|2
|4
|8
|8
|10
|USB3.2 (5G) Portu
|4
|6
|10
|10
|10
|IA ve BCLK OC
|Yok
|Yok
|Yok
|Var
|Yok
|Memory OC
|Yok
|Mevcut
|Yok
|Mevcut
|Mevcut
|İşlemci PCIE 5.0 Hattı
|1x16
|1x16 + 1x4
|1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4
|1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4
|1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4
|İşlemci PCIE 4.0 Hattı
|-
|-
|1x4
|1x4
|1x4
|System Memory Channels/DPC
|2/1
|2/2
|2/2
|2/2
|2/2
|ECC
|Yok
|Yok
|Yok
|Yok
|Mevcut
|Eş Zamanlı Ekran desteği
|3
|4
|4
|4
|4
|PCIE RAID 0/1/5/10 Desteği
|Yok
|Yok
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|SATA RAID 0/1/5/10 Desteği
|Yok
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Mevcut
|Intel vPro + Standard Manageability
|Yok
|Yok
|Mevcut
|Yok
|Yok
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.