Intel 800 serisi anakartlar sızdı: İşte Z890, B860 ve dahası

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Tam Boyutta Gör Intel, bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak Intel Intel Arrow Lake-S işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Yeni CPU'lar, bildiğiniz gibi LGA-800 serisi anakartlar ile piyasaya çıkacak ve AI tabanlı ilk masaüstü serisi olacak. En azından şimdiye kadar gelen bilgiler bu yönde. Geçtiğimiz saatlerde de, yeni işlemcilerle uyumlU H810, B860, Q870, Z890 ve W880 anakartların detayları paylaşıldı.

Intel 800 serisi yonga setlerinin detayları sızdı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşmakta olan LGA-1851 anakartlarının 2024 sonuna veya CES 2025'e kadar tanıtılacağı söyleniyor. Bunlar arasından Z890 serisi ise, Core Ultra 200K kilitsiz işlemcilerle sahne alacak ve yılın dördüncü çeyreğinin başlarında sunulacak. Q870 ve B860 serilerinin ise biraz daha geç, K-sız işlemcilerle CES'te tanıtılması muhtemel.

Sızdırılan tabloya baktığımızda, Intel 800 serisi için planlanan beş yonga seti ile karşılaşıyoruz. Ayrıca tablo, Arrow Lake tabanlı Xeon serisi için planlanan W880 iş istasyonu yonga setini de içeriyor. Buna göre yeni seride hız aşırtma ile uyumlu tek resmi platform Z890 olacak. B860 anakartlar ise, yalnızca bellek hız aşırtma desteği ile geliyor.

Ayrıca tablo, W880'in DDR5 ECC belleği desteklemeye devam edeceğini doğruluyor. Toplam PCIe hattı desteği ise, Z890 ve W880'de 48'e çıkacak, H810 yonga setinde ise 24 hattı ile sınırlı olacak. Özellikle, B860 yonga seti CPU aracılığıyla PCIe 5.0 x16 ve x4 arayüzlerini destekleyecek. Bu, Z890'ın potansiyel 5.0 GPU ve SSD yapılandırmalarını desteklemesini sağlayacak.

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Ancak B860 yonga setine geçildiğinde, CPU aracılığıyla ikincil PCIe 4.0 x4 desteği olmayacak. Arrow Lake-S işlemciler hakkında bilinen oldukça sınırlı. Ancak yeniden yapılandırılmış kalıp düzenine sahip olması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Arrow Lake serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle bir sonraki Intel etkinliğinde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

Intel H810, B860, Q870, Z890 ve W880 anakartlar H810 B860 Q870 Z890 W880 Toplam High-Speed I/O hattı (CPU + PCH) 33 (17+16) 45 (21+24) 56 (26+30) 60 (26+34) 60 (26+34) Toplam PCIE hattı 24 34 44 48 48 TB4/USB4 portu 1 1 2 2 2 DMI Gen4 hattı 4 4 8 8 8 PCIE 4.0 hattı 8 14 20 24 24 SATA 3.0 (6G Hattı) 4 4 8 8 8 USB2 Portu 10 12 14 14 14 USB3.2 (20G) Portu 0 2 4 5 5 USB3.2 (10G) Portu 2 4 8 8 10 USB3.2 (5G) Portu 4 6 10 10 10 IA ve BCLK OC Yok Yok Yok Var Yok Memory OC Yok Mevcut Yok Mevcut Mevcut İşlemci PCIE 5.0 Hattı 1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4 1x16 + 1x4 or 2x8 + 1x4 or 1x8 + 3x4 İşlemci PCIE 4.0 Hattı - - 1x4 1x4 1x4 System Memory Channels/DPC 2/1 2/2 2/2 2/2 2/2 ECC Yok Yok Yok Yok Mevcut Eş Zamanlı Ekran desteği 3 4 4 4 4 PCIE RAID 0/1/5/10 Desteği Yok Yok Mevcut Mevcut Mevcut SATA RAID 0/1/5/10 Desteği Yok Mevcut Mevcut Mevcut Mevcut Intel vPro + Standard Manageability Yok Yok Mevcut Yok Yok

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